Totálne nesentimentálny zážitok

Aká je podstata milovania, ak toho druhého nevidíme – o tom hovorí film Slepé lásky. Teraz vyšiel na DVD, v jednej verzii je pridaný audiokomentár pre nevidomých.

21. apr 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. „Peter a Iveta žijú na sídlisku v Levoči. On je učiteľom hudby na internátnej škole pre nevidomých, ona je v domácnosti. Je jarné ráno. Iveta a Peter ležia v posteli, práve sa zobúdzajú."

Keď sa Slepé lásky dostávali pred rokom do kina, takýto zvukový komentár v nich nebol. Ale dnes už je, možno ho počuť na novom DVD. Opisuje všetky postavy a scény, veľmi stručne a výstižne. Preto môžu mať z filmu Juraja Lehotského bohatší zážitok aj tí, o ktorých je.

A zdá sa celkom prirodzené, obrátiť obrazovku bokom alebo zatvoriť oči a vnímať iba komentár s dialógmi. Bude to iný zážitok, zážitok z tmy, ktorá sa môže vďaka fantázii zaplniť. Neraz aj prekvapivo. Veď niektoré scény Juraj Lehotský aj v tme nakrúcal. „Nevidomí sedávajú potme, a my sme to chceli dodržať. Nebudeme predsa zapínať žiarovky a lampy len preto, aby sme ich videli. To by bol nezmysel," vravel pred časom v rozhovore pre SME (celý si ho môžete prečítať tu). „Pozeranie do tmy bol zaujímavý filmársky prvok a dobré kameramanské cvičenie. A keď sa do tej tmy pozrieme, môžeme porozmýšľať, vcítiť sa do iného života, predstaviť si nejakú realitu a zároveň uvidieť úplne inú."

Lehotský vraví, že nevidomí sú možno menej klamaní realitou - viditeľnou realitou - a že ktovie, možno majú aj čistejšie predpoklady na lásku. A pri nakrúcaní hľadal, v čom je podstata lásky alebo milovania, ak toho druhého nevidíme.

Pozoroval a snímal tri páry a jedno zaľúbené mladé dievča. Výsledok je taký, aký si predsavzal. To znamená: bez lacného sentimentu či zbytočnej ľútosti. Keď sa potom Slepé lásky premietali na festivale v Cannes, zahraničné noviny mohli písať samé pozitívne recenzie. Vo Variety napríklad zhodnotili: „Niektoré okúzľujúce momenty vyznievajú ako hry Georgesa Meliésa v kombinácii s Janom Švankmajerom. Je to dojímavý a totálne nesentimentálny obraz."

DVD Slepé lásky je už v predaji, meno filmu je na obale vyznačené aj Brailovým písmom. Je to novinka, žiadny iný slovenský film zatiaľ v takejto verzii nevyšiel. Audiokomentár napísal Karol Trnka, číta ho Emília Vášáryová.