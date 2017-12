Legenda skvelo zarába aj po smrti

Napriek tomu, že Michael Jackson už nežije, jeho tvorbu môžu speňažiť hudobné firmy aj dediči. Okrem reedícií albumov svet zaplavia spomienkové predmety.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Vykúpené hudobné obchody. Z regálov zmizli všetky albumy, plagáty, spomienkové predmety i životopisy. Tak vyzerá Los Angeles po smrti Michaela Jacksona. Fanúšikovia sa vrhli na všetko, čo im legendu popovej hudby môže pripomínať.

Michael sa zaradil vedľa mien ako Beatles, Elvis Presley, Freddie Mercury či Tupac Shakur. Každý jeden znamenal ikonu v dejinách hudby a každého tvorba sa predávala aj po smrti.

V Británii sa tento týždeň stal najpredávanejším albumom kompilácia najväčších hitov Michaela Jacksona. Album Number Ones zaznamenal raketový nástup zo 121. miesta na prvú priečku po štvrtkovej náhlej smrti kráľa popu.

Do prvej dvadsiatky sa opäť dostali aj ďalšie štyri albumy zosnulého speváka - Thriller, King of Pop, Off the Wall a The Essential. V priebehu dvoch dní sa v Británii dovedna predalo viac ako 300.000 Jacksonových albumov a singlov.

Mŕtvy Jackson? Biznis

Hudobné vydavateľstvo Sony plánovalo 8. júla vydať reedície najúspešnejších Jacksonových albumov. Do predaja by sa mal dostať aj album Thriller, z ktorého sa po celom svete dodnes predalo vyše sto milónov kusov. Nosič sa tak stal najúspešnejšou nahrávkou v histórii hudby.

Analytici predpokladajú, že po štvrtkovej spevákovej smrti budú tieto nanovo vydané staré albumy hitom. Očakáva sa, že Sony vydá aj špeciálnu spomienkovú edíciu s muzikou bývalej ikony popu.

Vydavateľstvo môže zarobiť aj na rôznych spomienkových predmetoch, životopisoch či zberateľských kúskoch.

Niektoré hudobné obchody, napríklad japonské Tower Records, sa už vyjadrili, že na počesť Jacksonovej tvorby vytvoria zvláštne oddelenia len s jeho hudbou.

Ide o veľký obchod.

Queen a boj s AIDS

Freddie Mercury zomrel 24. novembra 1991. Príčinou jeho smrti bol zápal pľúc, ale ako dôsledok AIDS. Po spevákovej smrti skupina znovu vydala singel Bohemian Rhapsody a skladba sa po druhý raz stala jednotkou v britskom hudobnom rebríčku. Okamžite zarobila asi milión dolárov, ktoré Queen venovali na charitu a boj s HIV.

V apríli nasledujúceho roku sa na londýnskom štadióne Wembley konal obrovský spomienkový koncert, na ktorom vystúpili napríklad Elton John, David Bowie, Metallica či Guns N'Roses. Tí sa na pódiu pridali k zostávajúcim členom kapely Queen a koncert v televízii sledovala asi miliarda ľudí. Výťažok 20 miliónov dolárov následne tiež venovali charite.

Queen sa po smrti svojho lídra rozhodli vydať ešte jeden album. V roku 1995 vyšiel Made in Heaven, na ktorom zaznel dosiaľ nepoužitý Mercuryho spev. Tesne pred svojou smrťou totiž nahral množstvo spevu a kapele odkázal, aby z týchto náhravok po jeho smrti urobila piesne.

Hity post mortem

Podobným prípadom je aj jeden z najväčších rapperov v histórii hip-hopu Tupac Shakur. Po jeho zavraždení v roku 1996 mu vyšiel rovnaký počet albumov ako za života. A asi prídu ďalšie, pretože skoro všetky z jeho „posmrtných“ nahrávok získali v Spojených štátoch platinovú platňu. Existuje množstvo dosiaľ nezverejneného štúdiového materiálu, útržky a náznaky, ktoré Shakur pokusne nahrával.

Tie teraz producenti a manažéri využívajú a vyhlasujú za štandardnú Tupacovu tvorbu. Podobným prípadom je aj (remixový) album Love skupiny Beatles, ktorý pre cirkus Cirque du Soleil vytvorili George Martin so synom. Z kritikmi vychváleného albumu sa predalo viac ako päť miliónov kusov.

Výber toho najlepšieho

Úplne špecifickým artiklom sú rôzne kompilácie a výbery toho najlepšieho, čo obľúbené osobnosti hudby nahrali. Okrem výberov klasickej muziky je hudobný trh zaplavený rôznymi „naj“ napríklad z tvorby Elvisa Presleyho. Rokenrolový kráľ vylieza z telešopingových reklám, má vlastné festivaly, armádu napodobňovateľov a konšpiračné teórie o údajnom živote kdesi v ústraní.

Jeho meno dobre zarába aj viac ako tridsať rokov od jeho smrti. Kompletné a ešte kompletnejšie výbery môžeme preto očakávať aj z hudby od Michaela Jacksona.