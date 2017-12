Jackson má nové skladby. Staré nezoženiete

Zosnulý Kráľ popu Michael Jackson zanechal po sebe nové nahrávky. Pre BBC News to potvrdil frontman kapely Black Eyed Peas will.i.am.

29. jún 2009 o 16:10 SITA

BRATISLAVA. Zosnulý Kráľ popu Michael Jackson zanechal po sebe nové nahrávky. Pre BBC News to potvrdil frontman kapely Black Eyed Peas will.i.am, ktorý spolupracoval s legendou na nahrávaní nového comebackového albumu.

"Bolo to svieže, melodické. Ako by povedal on - šťavnaté," uviedol 34-ročný rapper, skladateľ a producent, ktorý však nevie, kde sa nachádzajú. "Všetky disky mal pri sebe, pretože som za ne nechcel byť zodpovedný. Je iná vec stratiť veci od Black Eyed Peas. Ale riskovať, že stratím piesne Michaela Jacksona... Naozaj som takú zodpovednosť nechcel, takže všetko, na čom sme pracovali, si odkladal on," vysvetlil will.i.am.

"Stali sme sa skutočnými priateľmi. Oslovil ma, aj keď to nemusel robiť. Zavolal mi na Deň otcov, pretože vedel, že som otca nikdy nemal. Bolo to o niečom inom, veľa ma naučil. Bol úžasný umelec, ale aj človek. Naozaj mi veľmi, veľmi chýba," dodal.

will.i.am FOTO - SITA/AP

Jackson naposledy vydal album Invincible v roku 2001. Pre znovunaštartovanie kariéry si pozval aktuálne hviezdy, medzi ktorými nechýbali Akon alebo Ne-Yo. "Pracovali sme na mnohých nápadoch. Všetky rozhodnutia sú teraz na rodine," povedal Akon pre magazín Billboard.