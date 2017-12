Radiohead už nechcú albumy

Známa britská skupina neprestáva existovať, iba namiesto kompletných albumov plánuje robiť iba single a EP platne.

17. aug 2009 o 8:00 TASR

OXFORD. Britská skupina Radiohead nebude v budúcnosti vydávať kompletné albumy, ale iba single a EP platne. V rozhovore pre augustové číslo amerického časopisu The Believer to povedal spevák kapely Thom Yorke.

Zároveň ubezpečil fanúšikov, že skupina neprestáva existovať, len mení spôsob produkcie hudby. K zmene dôjde aj čo sa týka spôsobu distribúcie hudby smerom k alternatívnym konceptom. Yorke narážal na album In Rainbows (2007), ktorý Radiohead ponúkali na stiahnutie cez svoju internetovú stránku, pričom každý záujemca mohol zaplatiť koľko chcel.

"Nikto z kapely nemá chuť vrhnúť sa ešte raz do tvorivého chaosu, aký vládne pri produkcii dlhohrajúceho albumu," uviedol Yorke. Dodal, že v prípade albumu In Rainbows to ešte fungovalo, pretože kapela mala presnú predstavu o jeho celkovej koncepcii. Opakovanie tohto postupu by však skupinu podľa Yorka "zabilo".

Z tohto dôvodu chcú jej členovia využiť radšej alternatívne internetové koncepty, ktorých potenciál sa jednoznačne osvedčil pri albume In Rainbows. "Dobre to fungovalo na rôznych úrovniach. Po prvé sme si vyjasnili naše pojatie hodnoty hudby. Po druhé sme ukázali, že internet sa dá využiť na propagáciu platne bez toho, aby ste boli odkázaní na iTunes, Google a podobne. A po tretie to dobre fungovalo aj po finančnej stránke," zhrnul Yorke.

Radiohead už tento týždeň budú koncertovať okolo Slovenska. V piatok hrajú v Rakúsku na festivale Frequency, v nedeľu v Prahe a v utorok v poľskej Poznani.