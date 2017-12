Dnes nám zahrá Leonard Cohen

Bratislava zažije skutočnú legendu svetovej popmusic. Je ňou Leonard Cohen, kanadský spevák a spisovateľ, ktorý k nám dnes zavíta v rámci svojho svetového turné.

28. aug 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Bratislava zažije skutočnú legendu svetovej popmusic. Je ňou Leonard Cohen, kanadský spevák

a spisovateľ, ktorý k nám dnes zavíta v rámci svojho svetového turné.

BRATISLAVA. Lístky na koncert v Inchebe sú vypredané, ale to nám nebráni pripomenúť si základné fakty. Leonard Cohen zavíta do Bratislavy s početnou sprievodnou skupinou, v ktorej nechýbajú tri vokalistky.



Samotný koncert je nabitý jeho najlepšími pesničkami a trvá okolo troch hodín. Cohen predvedie takmer všetko dôležité, čo napísal - od ľahkých Suzanne, So Long Marriane cez nadpozemskú Hallelujah až po zrelé piesne First We Take Manhattan alebo I'm Your Man.



Kanaďan oslávil 74. narodeniny a je vo výbornej forme. Dôkazom toho je aj tohtoročné živé DVD Live In London.