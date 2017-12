Michal Kaščák: Bol to silný koncert

Skupina Bez ladu a skladu sa včera vrátila z Ameriky. Zahrala si v New Yorku, Chicagu aj v Toronte.

13. nov 2009 o 0:00 Peter Bálik

Skupina Bez ladu a skladu existuje 25 rokov, no do Ameriky sa dostala po prvýkrát až teraz. Ich koncert si všimol aj americký denník The New York Times.(Zdroj: VERONIKA VRABCOVÁ)

BRATISLAVA. Poznáte skupinu UDALZEBSKLADU? Takéto meno viselo pred pár dňami na plagátoch klubu Le Poisson Rouge v New Yorku. Bolo to avízo na koncert pri príležitosti pádu železnej opony, kde hrala aj skupina Bez ladu a skladu.

„Robili sme si srandu, že sme prišli dobyť New York a nakoniec toto. Asi sa chlapíkovi, ktorý dával nápis na stenu klubu, rozsypali písmenká. No na druhý deň už bolo všetko v poriadku," hovorí šéf Bez ladu a skladu Michal Kaščák. Včera sa vrátil spolu so skupinou z amerického turné.

Bez Ladu a skladu odohrali tri koncerty. Prvý v piatok v New Yorku v rámci víkendového festivalu Rebel Waltz: Underground Music From Behind the Iron Curtain, ktorý navštívilo rozmanité publikum. Ďalšie dva, v Chicagu a Toronte, boli najmä pre krajanov.

Pre Kaščáka bol newyorský koncert splnením veľkého sna. „New York je hlavné mesto hudby a zároveň aj hlavné mesto slobody. Spája dve veci, ktoré milujem," hovorí hudobník a dodáva: „Slobodného ducha cítiť na ulici, v metre a klube. V New Yorku mi došlo, aké zázraky sa stali za posledných dvadsať rokov u nás a náš koncert v tomto meste bol jedným z nich."

Bez ladu a skladu vystúpili spolu s ďalšími kapelami zo strednej Európy: Na pódiu sa okrem nich objavili maďarskí Kontroll Csoport, rumunskí Timpur Noi alebo českí Psí vojáci. Podľa Kaščáka jeho kapela odohrala veľmi vydarený koncert, ktorý videlo približne päťsto ľudí. SME to potvrdil aj autor reportáže v denníku New York Times Larry Rohter: „Zahrali veľmi dobre. Bol to silný koncert, ktorý sa publiku veľmi páčil."

Kapela strávila v New Yorku tri dni. Okrem koncertu ešte absolvovala diskusiu o hudbe a totalite pre noviny The New York Times, o ktorej SME písalo v stredu. V Chicagu si pozrela bluesové kluby, v ktorých sa písala história modernej hudby. „U nás máme predstavu, že to musia byť bombastické miesta, ale v skutočnosti sú to priestory, kam sa vojde zopár ľudí," vysvetľuje Kaščák.

Bez skladu a skladu koncertujú iba výnimočne, no doma ich čakajú dve vystúpenia. V pondelok v Trenčíne, v utorok v Bratislave na akcii k 17. novembru Koncert pre všímavých spolu s The Plastic People Of The Universe a ďalšími skupinami.

Kapela by sa však nemala uložiť k dlhému zimnému spánku ako v minulosti. O rok oslávi 25 rokov na scéne. Akým spôsobom bude oslavovať, to zatiaľ nie je jasné. „Určite niečo spravíme, ale zatiaľ nevieme, čo. Už nejaký čas sa o tom hádame," smeje sa Michal Kaščák.