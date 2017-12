Načo sú Radio_head Awards?

Aurely sa vlani nerozdávali, na Slávikoch znie len poprock a SuperStar je tínedžerská karaoke šou. Je tu však jedna súťaž, z ktorej sa o našej hudobnej scéne niečo dozvedieť môžete.

8. jan 2010 o 0:00 Oliver Rehák





BRATISLAVA. Britská kapela Radiohead sa v týchto dňoch chystá do štúdia, rovnomenne nazvaná cena Rádia_FM už je tiež v plnom „nemainstreamovom" prúde. O štyroch víťazoch Radio_head Awards 2009 rozhodnú fanúšikovia, jednu cenu odovzdajú kritici a promotéri. Noviniek tohto ročníka súťaže je hneď niekoľko. Tou najzásadnejšou je rozšírenie kategórií.



„V prvom kole internetového hlasovania, ktoré sa začalo tento týždeň a potrvá do 22. januára, môžu poslucháči a fanúšikovia domácej produkcie vybrať nielen album roka, ale aj najlepší singel, nováčika či koncertnú kapelu roka," hovorí koordinátorka projektu Veronika Svorenčíková. „V druhom kole, ktoré prebehne od 25.januára do 13. februára, sa už bude hlasovať len z pätice finalistov v každej kategórii, ale k internetovým hlasom sa započítajú aj esemesky."



Kým vlani hlasujúcim pomáhal súpis albumov, tento rok to bude inak. „Oficiálny zoznam vydaných nosičov na Slovensku neexistuje. Nie je povinnosťou Rádia_FM suplovať činnosť príslušných inštitúcií a vydavateľstviev," odkazujú fanúšikom na stránke Facebook ľudia z rádia. „Vychádzame z toho, že máte svoje obľúbené albumy, ktoré ste si v roku 2009 kúpili a páčia sa vám natoľko, že za ne budete hlasovať."

Ako to vyzeralo na Radio_head Awards 2008 - prečítajte si po kliknutí sem.

Okrem poslucháčov svoj album roka zase vyhlásia aj novinári. K redaktorom Rádia_FM a partnerských médií (denník SME, časopis .týždeň) tento rok pribudli zástupcovia hudobných webzinov a promotéri. Kto získa ich spoločnú cenu, sa rozhodne v dvoch kolách. V prípade, že nik nezíska väčšinu hlasov, prebehne viac kôl.



Mená všetkých piatich víťazov budú zverejnené počas slávnostného večera 26. februára vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Súčasťou programu bude opäť niekoľko špeciálnych vystúpení a hostí, moderovať budú Baláž s Hubinákom a Ego, diváci uvidia aj videodokument o nominovaných kapelách.



Vlani získali Radiohead Awards skupina Noisecut a Ján Boleslav Kladivo. Viac informácií o súťaži nájdete na www.radiofm.sk/rha.