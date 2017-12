Šoth: Neprihlásil som sa do konkurzu na choreografa

Žiadny nový šéf tejto ostro sledovanej inštitúcie by nemal ľahké získať si dôveru divadla i verejnosti. Víťaz konkurzu Ondrej Šoth je človek zvonku, východniar, umelec s výrazným názorom.

30. mar 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska

Po skúsenosti z Čiech aj z Európy ste stáli dlhé roky na čele baletného súboru v Košiciach. Vaša voľba preto určite opäť vyvolá diskusiu na tému centrum verzus región.

„Ja sa snažím byť kozmopolitným človekom. Problém s východniarmi majú väčšinou tí, čo sa do Bratislavy nasťahovali. Pôvodní Bratislavčania sú úplne normálni. Na východe je veľmi veľa náboženských kultúr. Tu sú dobrí ľudia, ale ich inteligencia je buď veľmi vysoká alebo priemerná. Tieto kontrasty však vytvárajú talentovaných ľudí. Ak by však bola spisovná reč východniarčina, bolo by na Slovensku viac humoru."

V SND bol balet posledné roky preferovaný. Nebude to teraz už úplne len o balete?

„Neprihlásil som sa do konkurzu na funkciu choreografa, ale generálneho riaditeľa."

Aký bude teraz váš vzťah ku košickému baletu, ktorý ste doteraz viedli?

„Súbor už funguje samostatne. Nikde nie je napísané, že nemôže byť aj umelec. To neprekážalo ani pri predchádzajúcich riaditeľoch SND."

Generálny riaditeľ SND má veľkú ekonomickú aj právnu zodpovednosť. Ako sa cítite v tejto oblasti?

„Umelec nemôže rozumieť ekonomike, môže mať len skúsenosť. Umelec je vtedy inteligentný, ak dá priestor profesionálovi v ekonomike."

Silvii Hroncovej sa mediálne nevyplatilo hovoriť o nových začiatkoch v SND. Niektoré vaše vyjadrenie však akoby naznačovali veľký rez.

„Nejdem robiť nový začiatok, divadlo chcem vrátiť k pôvodným základom, keď fungovalo. Nehovorím, že všetko, čo sa dialo doteraz, bolo zlé. Boli aj vynikajúce inscenácia a tvorba. Ale pri niektorých inscenáciách došlo k strate súdnosti. Národné divadlo sa musí otvoriť nielen svetu, ale aj celému Slovensku, musí spolupracovať so všetkými divadlami. Dôležité je, či vnímame divadlo ako dom na zábavu. Národné divadlo by malo podľa mňa ponúkať nie to, čo ľudia chcú, ale to, čo potrebujú."

Na konkurze ste hovorili, že SND je dnes v troskách, že divadlu chýba disciplína. Nemôžu takéto vyjadrenia ľudí zvnútra aj uraziť?

„Urazia sa tí, čo nedisciplínu sami vyvolávajú."

Ak by sme použili volebnú rétoriku, aký je váš koaličný kapitál?

„Ak niekto nový príde do inštitúcie, vždy v nej vzniká pocit neistoty. Ale ak ste konštruktívny, nakoniec vás prijmú. Mňa pozná veľmi málo ľudí. Viem pracovať s interpretom operným, činoherným aj tanečným. Nie som úradník, ktorý nevie, čo potrebuje herec či spevák. S nikým v divadle som sa však zatiaľ nestretol, ani som s nikým nerozprával."

Ako takmer jediný z kandidátov ste na konkurze nehovorili o konkrétnych menách budúcich spolupracovníkov. Prečo?

„Nebudem dostávať osobnosti do situácie neistoty. O menách môžem hovoriť po menovaní. Zákon hovorí, že ich musím najprv konzultovať s ministrom kultúry. Ja som však vždy pracoval s väčšími osobnosťami než som ja. Nikdy som nepodporoval tých, čo len rozprávajú, ale tých, čo mali konkrétne výsledky a zasiahli do slovenskej aj svetovej kultúry."

Viete si predstaviť spoluprácu s doterajším šéfom baletu Máriom Radačovským?

„Ešte sme spolu nehovorili. Viem si predstaviť spoluprácu s každým umelcom, ktorý je profesionálny. Necítim sa byť konkurentom pána Radačovského. Je mám svoj rukopis. Ak sa niečo podarí iným, som prvý, ktorý sa postaví a tlieska. Teším sa, ak umenie funguje."

Budete ale ochotný nechať kompetenciu inému umeleckému riaditeľovi baletu?

„Na čele divadla bude intendant, ktorý bude mať na starosti ekonomiku, pod ním budú umeleckí šéfovia a riaditeľ či manažér hudobného divadla, ktorý by mal vykonávať celý servis. Administratíva by sa mala totálne oddeliť od umenia."

V štruktúre divadla by malo dôjsť k dosť veľkej zmene?

„Áno, na základe prirodzenej hierarchie. Umeleckí šéfovia sú najvyššie postavení ľudia. Dnes sa musia venovať všetkému, nemajú priestor na formovanie súboru."

Budete v krátkej dobe menovať aj umeleckého riaditeľa, ktorého spomínate v koncepcii?

„To by mal byť duchovný poradca, človek so skúsenosťami, ktorý pomôže prípadne novo menovaným šéfom súborov, aby bola v divadle tvorivosť prioritou. Všetko je však naplánované po etapách."

Koľko času potrebujete na presadenie svojej prezentovanej koncepcie?

„Dva roky".

Vyjadrili ste sa, že sa zo SND stratila pôvodná tvorba. Voči takémuto hodnoteniu sa môžu mnohí ohradiť, aj tento víkend bola v činohre premiéra.

„Národné divadlo je otázka duchovného názoru národa. Pôvodná tvorba je tá, ktorá vychádza zo zvykov danej zeme, z jej tradícii a z jej súčasnosti."

Nemôžeme predsa vyhodiť globálne témy.

„To nehovorím, ale treba aj iné dramaturgické počiny."

Dôverujete si, že budete konsenzuálnym, nie radikálnym riaditeľom?

„To prvé slovo je dôležitejšie. Zmena môže byť aj dobrovoľná."

Vaše osobné vyznania na konkurze označil člen komisie až za romantické.

„Pre mňa sú dôležité sny a ideály. Umenie musí pomáhať ľudom znova veriť. Človek odchádzajúci z divadla by nemal mať depresiu. So stratou ideálov sa stretávame všade. Divadlo by malo pomôcť ľuďom navrátiť sa k ich predstavám. Je to základná filozofia sveta."

Je osudom víťazov, že sa z pozície opozičných disidentov, ktorým sa vo všeobecnosti fandí, dostávajú do kritizovaného establišmentu. Ste pripravený na túto zmenu?

„Človek by mal byť pripravený na rôzne zmeny. Úprimnosť a snaženie je pre mňa prioritou vo všetkom, hoci nie ste vždy pochopený."