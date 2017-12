Radačovský: Nemám sa čoho báť

Bývalý šéf Baletu SND sa ohradil proti obvineniam nového riaditeľa divadla.

3. jún 2010 o 17:44 Oliver Rehák, her

BRATISLAVA. Riaditeľ Slovenského národného divadla Ondrej Šoth v denníku SME prvýkrát naznačil, prečo sa rozhodol urobiť zmeny vo vedení súborov divadla okamžite: "Pár ľudí si tu urobilo tunel". Šéf baletu Mário Radačovský sa voči týmto tvrdeniam bráni.

„Generálny riaditeľ má právo na zmeny, ale spôsob, akým to robí, odsudzujem. Doteraz mi nepovedal žiadny konkrétny dôvod môjho odvolania. Na konci roku 2009 tu bola ministerská kontrola a balet dopadol najlepšie zo všetkých súborov,“ tvrdí Radačovský.

Na tlačovej konferencii, ktorú nový riaditeľ zvolal na 14. júna, Mário Radačovský nebude, lebo v tom týždni je v Kanade, kde si sťahuje veci. Chce tam však určite poslať svojho zástupcu: „V momente, keď sa tam objavia nejaké nepravdivé veci, okamžite zaujmem stanovisko. Ja sa nemám čoho báť, nikdy som neklamal, ani nekradol. Uráža ma a poburuje, keď ma niekto dáva na úroveň kriminálnikov.“

Generálny riaditeľ SND vyhlásil, že Radačovský, podobne ako niektorí ďalší ľudia z vedenia jednotlivých súborov nedostali výpovede, ale ponuky na inú formu spolupráce s divadlom. Tvrdí, že sa iba drží svojej koncepcie, s ktorou vyhral konkurz a v ktorej sa zaviazal „prehodnotiť potreby počtu interných režisérov a dramaturgov“.

Radačovský to vníma inak: „Nie je čo ponúkať, celé je to pripravené formálne. Tu sa likvidujú ľudia. Niekto môže tvrdiť, že chce spolupracovať, ale robí opak. Sú to iba formálne ponuky, navyše také podradné, že každý normálny a inteligentný človek musí zo SND odísť čím skôr preč.“

Bývalý šéf Baletu a jeho tím odchádzajú, no sezónu chcú dokončiť. Radačovský dotancuje všetky dohodnuté predstavenia, po dohode s jeho nasledovníkom Vlastimilom Harapesom na hosťujúcu zmluvu. Čo bude ďalej? „Mám nejaké ponuky, ale hlavne si potrebujem oddýchnuť. Spôsob, akým sa tu veci dejú, považujem za vrchol ľudského hyenizmu, aký nepatrí do Národného divadla. Mám pocit, že sme späť v 80. rokoch alebo v časoch normalizácie. Hanba tejto inštitúcii a hanba aj ministerstvu kultúry, ktoré nezakročí.“