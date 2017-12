Kam za kultúrou

Počas celého týždňa vám ponúkame aktualizovaný prehľad tipov na koncerty, výstavy, divadelné či iné predstavenia a akcie.

15. nov 2010 o 0:00 (kul)

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa



Pondelok 15. november 2010

Koncert / Teatro Fatal, Ado Juráček Band, Gipsy jazz trio

20.30 h, Music Gallery u Dežmára, Bratislava

Bratislavská Music Gallery u Dežmára na Klariskej sa už v pondelok rozbehne koncertom, a to hneď trojnásobným. Od 20.30 h si zahrajú formácie Gipsy jazz trio (Juraj Turanský, Takumi Ide, Konzi Maduna), Ado Juráček band (Ado Juráček, Valér Miko, Miloš Bulík, Juraj Schrantz) a Teatro Fatal (Jakub Ursíny, Takumi Ide, Jana Butorová, Martin Štefík, Peter Vavro).

Koncert / Bluesový večer

19.00 h, Ticho a spol., Bratislava

Priestor 10x10 m na Školskej bude v pondelok večer patriť bluesu. Pod názvom S.R.O sa predstavia Peter „Jašter" Kuzma (basgitara), Zoltán „Morová rana" Vincze (perkusie) a Paľo „Doktor" Doležal. Po nich vystúpi zoskupenie Sojka a Jašter u Doktora Band, čiže Peter Kuzma, Paľo Doležal a Paľo Sojka. Bluesový večer sa začne o 19.00 h.

Utorok 16. november 2010

Divadelný festival / Xindl X, Dioptrie růžových brýlí

Divadlo Astorka Korzo ΄90, Bratislava

Švandovo divadlo na Smíchově z Prahy predstavuje v rámci festivalu Divadla Astorka Korzo ΄90 divadelnú premiéru známeho pesničkára Xindla X s názvom Dioptrie růžových brýlí. Ide o „jemne mrazivú grotesku", ktorá hovorí nielen o tom, že ľudia nie sú laboratórne biele myši, na ktorých sa dajú beztrestne robiť pokusy... Festival Astorky trvá až do soboty, viac z programu sa dozviete tu.

Koncert / DVA (cz), Minix Dirnix (sk)

20.00 h, a4 - Nultý priestor, Bratislava

Už po druhýkrát bude v a4-ke znieť kombinácia „tanga, kabaretu, cirkusu, popsongov a kuchynského beatboxu" v podaní svojráznej českej formácie DVA. Prinesú svoj tretí album a ich folklór neexistujúcich národov. Predskokanom bude Mirnix Dirnix - sestry Tomáškové hrajúce niečo medzi artrockom a klasikou. Viac čítajte tu.

Koncert / Stará hudba

19.00 h, Pálffyho palác, Bratislava

V poradí tretí koncert cyklu Stará hudba súboru Musica aeterna a jej hostí odznie v utorok o 19.00 h v Pálffyho paláci v Bratislave. Viac o programe sa dozviete po kliknutí sem.

Dizajn / Pop up s Lindou Vikovou

19.00 h, Fru Fru Gallery, Bratislava

Od utorka do štvrtka sa vo Fru Fru Gallery na Štefánikovej opäť rozhostí Pop-Up Shop 220, ktorý zastupuje mladých dizajnérov, šperkárov, keramikov a produktových dizajnérov. Tentokrát sa predstaví najmä Linda Viková, ktorá prinesie (aj) originálne porcelánové šperky. Dizajnshop 220 však chystá aj edíciu tričiek s motívom Majky z Gurunu. Viac info tu.

Festival / Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest

Kino Mladosť, Bratislava

Od utorka do štvrtka bude v bratislavskom Kine Mladosť prebiehať 4. ročník Stredoeurópskeho festivalu talianskeho filmu MittelCinemaFest, ktorý organizuje Taliansky inštitút. Program pozostáva najmä z komédií, uvidíte snímku Io, loro e Lara režiséra a scenáristu Carla Verdoneho či Baciami ancora gabrieleho Muccinoa. Premieta sa o 17.45 h a 20.15 h.

Nová dráma / Klub dramatikov 2

19.00 h, Ticho a spol., Bratislava

Jana Strnisková, Michal János a Peter Šimun budú v rámci pokračovania Klubu dramatikov čítať v bratislavskom Divadelnom (a inom) klube Ticho a spol. úryvky divadelných hier súčasných autorov (Jana Juráňová, Roman Olekšák, Ľuba Lesna), ktoré ešte neboli uvedené na javisku. Súčasťou večera bude aj diskusia na tému sprístupňovania nových dramatických textov na webe.

Streda 17. november 2010

Koncert / Adrian Belew Power Trio

Randal, Bratislava

Jedinou slovenskou zastávkou európskeho turné Adriana Belewa, speváka a gitaristu anglickej rockovej skupiny King Crimson, bude aj Bratislava. So svojím sólovým projektom Adrian Belew Power Trio, v ktorom figurujú ešte súrodenci Julia Slick (basgitara) a Erick Slick (bicie), sa 17. novembra zastaví v klube Randal.

Koncert / Koncert pre všímavých

PKO, Bratislava

Tohtoročný Koncert pre všímavých, ktorý sa uskutoční 17. novembra v bratislavskom Parku kultúry a oddychu, má podobne jako minulý rok nabitý program. Rozvrhnutý je do piatich scén, a to dvoch veľkých sál, divadielka, vstupnej haly a balkónu. Vo foyeri bude od 16:00 vítať formácia Mariachi Sin Fronteras, program na veľkých pódiách odštartuje o 17:11. Okrem iných na podujatí vystúpia Jana Kirschner, Billy Barman, Živé kvety, Moustache, projekt Afterphurikane či Jozef Lupták s maďarským tanečníkom Krisztianom Gergeyom. Z Čiech príde zahrať legendárna ženská skupina Dybbuk, súčasnú tvorivú generáciu zastúpia Midi lidi aj WWW. Viac nájdete na stránke www.pohodafestival.sk.

Koncert / Vážna hudba nevážne, Ivan Šiller

19.00 h, Stanica Žilina-Záriečie

Výročie 17. novembra si Stanica pripomenie koncertom Ivana Šillera, ktorý zahrá na klavíri Goldbergove variácie od Johanna Sebastiana Bacha. Koncert je súčasťou cyklu Vážna hudba nevážne.

TV tip / Papierové hlavy

21.55 h, STV 2

Strihový dokument z roku 1995 Papierové hlavy hovorí prostredníctvom výpovedí svedkov i štylizovaných hraných sekvencií o dobe medzi rokmi 1945 - 1989. Slovami jeho režiséra, Dušana Hanáka, „papierové hlavy sú reflexiou o slobode a neslobode, o vzťahu občana a moci a o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu." STV 2 odvysiela tento výnimočný dokument v stredu o 21.55 h.

„Nežná akcia" Off Line + koncert Mirnix Dirnix

11.00 - 20.00 h, Bratislava

Už od 11.00 h sa v budove známej ako Grafitti Budova (medzi novou budovou SND, J&T a komplexom Eurovea v Bratislave) začne svojrázna akcia s názvom Off Line. OZ Zaostri sa už dlhšiu dobu snaží upriamiť pozornosť na tento nevyužitý priestor, tentokrát sa tu zídu výtvarníci profesionáli ale i laici, grafiťáci a spolu vytvoria unikátnu výstavu - jej otvorenie sa uskutoční o 15.00 h. Súčasťou akcie bude aj vystúpenie dievčenského dua Mirnix Dirnix o 17.00 h.

Štvrtok 18. november 2010

Koncert / Andrej Šeban Art of Livin΄

Klub Za zrkadlom, Bratislava

Po roku sa do klubu Za zrkadlom vracia Andrej Šeban so svojou one-man-show! Súčasťou koncertu, kde predstaví aj staršiu tvorbu, sú aj improvizácie s rôznymi pomôckami ako ventilátor, vlašské orechy či infúzna súprava a možno príde aj na špeciálne fujarové vokálne sólo a nové skladby.

Výstavy / Memory Kontrol

17.00 h, Stanica Žilina-Záriečie

Vo štvrtok o 17.00 h bude na Stanici rušno - sprístupnia výstavu fotografií Jaroslava Žiaka a Šymona Klimana s názvom Hrdinovia, site-specific igrafickú inštaláciu výtvarníka Svätopluka Mikytu Stále obete, premietnu fotografie Slovenského štátu z publikácie V tieni tretej ríše Bohunky Koklesovej aj záznam Polom - Living Underground 6 projektu dizajnérov, architektov a ďalších. Viac čítajte tu.

Výstava / Helen Brown

17.00 h, Nitrianska galéria

Vernisáž výstavy There´s something to this (but i dont know what it is) britskej umelkyne Helen Brown sa uskutoční v Galérii mladých v Nitre o 17.00 h. Výstava je zameraná na viacvrstvovú zvukovú inštaláciu, ktorá informuje aj mätie zároveň.

Výstava / Nový zákon - Matúš Lányi

16.00 h, Východoslovenská galéria v Košiciach

Vernisáž výstavy Matúša Lányiho s názvom Nový zákon sa uskutoční vo štvrtok o 16.00 h v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Kurátorkou je Dáša Uharčeková - Paväková, výstava potrvá do 10. decembra 2010.

Koncert / Easterndaze

20.00 h, A4, Bratislava

Projekt Easterndaze, ktorý mapuje mladú hudobnú scénu vo východnej Európe chystá dnes prvý z troch koncertných večerov na Slovensku. V bratislavskej A4 od 20.00 h vystúpia slovenský drone-ambient projekt Casi Cada Minuto, český drone-folk s nádychom chillwave-u Dné a jeho brnianski kolegovia Glad to get away a srbský hudobník Vladimir Lenhart, predstaví svoju definíciu „tape music“. Viac informácií o projekte, ktorý bude aj v Košiciach a Žiline, nájdete na www.easterndaze.net.

Koncert / Matúš Jakabčic CZ-SK Big band

19.00 h, Divadlo Aréna, Bratislava

Poprední slovenskí a českí džezmeni si zahrajú vo štvrtok večer o 19.00 h na pódiu bratislavského Divadla Aréna! Ťažiskom repertoáru big bandu budú skladby Matúša Jakabčica ako aj jeho autorské aranžmány známych svetových štandardov, skladby z projektu „Blázni z Chmelu", skladba Michala Motýľa, Radovana Tarišku v autorskej úprave Miroslava Hloucala.

Výstava / Majstri ducha

Slovenské národné múzeum, Bratislava

Vo štvrtok otvorí Slovenské národné múzeum v Bratislave výstavu Majstri ducha, ktorá sa zameriava na vklad slovenských vedcov v oblasti astronómie, matematiky, fyziky, medicíny, geológie, biológie a počítačovej techniky. Autori výstavy vybrali 45 osobností od 15. storočia po súčasnosť, medzi nimi sú Matej Bel, Jozef Murgaš, Andrej Kmeť či vynálezca padáka Štefan Banič.

Piatok 19. november 2010

Festival / Bratislavské hudobné slávnosti

Bratislava

Dnes Slovenská filharmónia slávnostne Ouverturou festivou legendy slovenskej hudobnej tvorby Ilju Zeljenu otvorí 46. ročník Bratislavských hudobných slávností. Viac o našom najstaršom festivale sa dozviete tu, alebo na oficiálnej stránke - tu.

Festival Ruského baletu / Gala show, Luskáčik, Labutie jazero

Bratislava, Istropolis

V bratislavskom Istropolise sa opäť predstaví Ruský národný balet. Počas piatich dní odohrá tri predstavenia Gala Show, Luskáčik a Labutie jazero. Viac info tu.

Výstava / Young blood

17.30 h, Subteren, Michalovce

V michalovskom Subterene sa predstaví „mladá krv". Výstava Young Blood pozostáva z výberu prác mladých autorov, študentov umeleckých škôl zo Zemplína. Zastúpená je maľba, socha, ale aj videoart. Akcia sa začne o 17.30 h, vystúpia dve formácie - Jordán Dorič band zo Slovenska, a Nina Bulatovix zo Slovinska.

Festival / Colourfest

Šaľa

Tanec zo Senegalu, film z Mexika, indické jedlo a kubánska huba sú súčasťou 4. ročníka etno & world music festivalu Colourfest v Šali. V Mestskom kultúrnom dome potrvá od dnes do zajtra. Viac sa dozviete tu.

Divadlo / Muž mojej ženy

19.00 h, Malacky

Ochotnícke Divadlo na hambálku odpremiéruje v piatok a v sobotu o 19.00 h v Kultúrním domečku v Malackách novú inscenáciu - Muž mojej ženy. V komédii sa predstavia dvaja muži - jeden hovoriaci záhoráckym dialektom a druhý východniarskym, inscenáciu režijne pripravil Vlado Zetek.

Koncert / Accentus Musicalis

19.00 h, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava

V Koncertnej sieni Dvorana na Zochovej v Bratislave sa o 19.00 h v rámci bilaterálneho rakúsko-slovenského projektu uskutoční koncert Accentus Musicalis. Odznejú skladby J.H Schmelzera a C. Monteverdiho v spoločnej interpretácii špecializovaných súborov Musica Aeterna (Bratislava) a Collegium Musicum (Viedeň).

Festival tanca / Nu Dance Fest

Bratislava

Dnes sa začína 5. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest. Čakajú vás medzižánrové predstavenia, imrprovizované performance projekty, projekcie, výstavy a mnoho iného. Príde aj britská tanečná legenda Matthew Hawkins či francúzska choreografka Béatrice Massinová. Predstavenia budú prebiehať v aleternatiívnom divadle elledanse v Dome T&D na Miletičovej v Bratislave. Viac info tu.

Kinotip / Odnikiaľ niekam Na festivale v Benátkach sa novinári režiséra Monte Hellmana pýtali, čo si myslí, kto môže vyhrať hlavnú súťaž, keď je predsedom poroty Quentin Tarantino. Monte totiž Tarantina objavil a dobre ho pozna. "Podľa mňa, Quentin si presadi svojho favorita a jeho favoritom bude niekto z jeho priateľov. Napríklad Sofia Coppola je jeho veľká kamarátka," odpovedal vtedy Hellman. A naozaj, Sofia Coppola s filmom Somewhere v Benátkach zvíťazila. Teraz je jej film pod názvom Odnikiaľ nikam aj v našich kinách a my ponúkame tip na debatu. Možno budete v skupine, ktorej sa bude film páčiť, možno v tej, ktorá ho považuje za jeden z najslabších filmov roka. A možno budete žasnúť nad tým, prečo Sofia Coppola vykradla svoj vlastný film Stratené v preklade. Kristína Kúdelová



Na aký film ísť do kina? Filmové premiéry tohto týždňa nájdete - tu.

Sobota 20. november 2010

Divadlo / Noc divadiel

Bratislava, Nitra, Trnava, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Prešov, Košice

Po Noci literatúry, múzeí a galérií štartuje svoj prvý ročník Noci divadiel! Pod heslom, dnes večer nezhasíname, pozývajú divadlá ôsmich miest návštevníkov do svojich priestorov, dejov aj javov. Napríklad v bratislavskom Non.Garde sa budete môcť odfotiť v niektorom z kostýmov na scéne, pod dohľadom režisérov si vyskúšate ukážky z divadelných hier, o polnoci slávnostne padne opona z 2. poschodia, a ak to všetci prítomní ustoja, o 8.30 h spolu privítajú slnko. Viac info nájdete po kliknutí sem.

Koncert / Bossanova! with Lazaro & Boris Čellár

Thurzov dom, Banská Bystrica

Cyklus komorných orchestrov organizovaných Stredoslovenským múzeom pokračuje ďalším vystúpením. Tentokrát sa predstavia: Boris Čellár (gitara), Igor Sabo (perkusie) a Lazaro de Jesus Hodelin Thomas (spev), ktorý začínal ako sólista v kabaretoch Havany. V súčasnosti patrí medzi najlepších spevákov kabaretu Parisien, pôsobí ako dirigent, skladateľ a je aj sólistom orchestra Gustáv Brom Big Band. Pravá bossanova vypukne v Thurzovom dome v Banskej Bystrici o 16.00 h.

Koncert / Festival Divadla Astorka Korzo ΄90

Divadlo Astorka Korzo ΄90, Bratislava

Záverečným koncertom Festivalu v Astorke bude večerný koncert v Javisku, ktorí odohrajú Erich „Boboš" Procházka, Oskar Rózsa, Igor „Ajdži" Sabo, Martin Zajko a Pišta Lengyel.

Koncert / Czerwone Gitary

19.00 h, Divadlo Aréna, Bratislava

Bratislavské Divadlo Aréna bude hostiť kultovú poľskú kapelu Czerwone Gitary! Koncert sa uskutoční pri príležitosti 15. výročia časopisu „Monitor Polonijny", pred jeho začiatkom prebehne krst knihy Poľsko očami slovenských novinárov.

Výstava / Rezidenti 2010

13.00 h, Železničná stanica Banská Štiavnica

V jednom priestore sa v sobotu o 13.00 h predstavia traja umelci s troma rôznymi projektmi. Janu Farmanovú (SK), Susan van Hengstum (NL) a Milana Housera (CZ) spája projekt rezidencií, ktoré sa uskutočnili v tomto roku v priestore Banská St a nica Contemporary, ktorý sídli v stále funkčnej železničnej stanici v Banskej Štiavnici.

TV tip / Venkovský učiteľ

STV 2, 20.05

Pôsobivý príbeh o tom, ako mladý učiteľ odchádza z mesta na vidiecku školu, kde sa snaží zabudnúť na svoje nevydarené vzťahy a problémy. Film Bedřicha Slámu, v ktorom uvidíte Pavla Lišku či Zuzanu Bydžovskú, ktorá za úlohu Márie získala Českého leva za najlepší ženský herecký výkon, vystupuje pod heslom "každý niekoho potrebuje." O tom, že táto samozrejmosť je často v živote tým najťažším, uvidíte v sobotu večer na STV 2.

Nedeľa 21. november 2010

Divadlo / Deň otvorených dverí v SND

Nová budova SND, Bratislava

Noc Divadiel bude v SND pokračovať Dňom otvorených dverí. Počas tretieho ročníka máte možnosť opäť „vidieť viac." Sprístupnené budú operné, baletné a činoherné predstavenia, koncerty, hudobné čísla a recitácie, súčasťou bude aj prehliadka budovy a autogramiáda umelcov. Viac nájdete na stránke SND.

Hromboid

14.00 h, Svätý Jur

„Prezentácia rockopisu retroaktívnej básnicko-grafickej book/kníhy Mariána Kubicu a Františka Guldana - a ich ne-socialisticko-realistických obrazov - sa uskutoční v nedeľu o 14.00 h v Infocentre Turňa vo Svätom Jure pri príležitosti po 21. raz prežitého výročia 17. novembra 1989. Hostia podujatia - Kosa z nosa & pamätníci (live aj in memoriam)."

Pondelok 22. november 2010

Krst knihy / Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000

Slávnostný krst knihy o Galérii Cypriána Majerníka, ktorá mapuje jej existenciu v rokoch 1957 - 2000 sa uskutoční v pondelok o 17.00 h v priestoroch galérie na Ventúrskej v Bratislave za účasti autorky Kataríny Müllerovej.

Streda 24. november 2010

Koncert / Gary Burton

Incheba, Bratislava

Slovenskému publiku sa v stredu večer predstaví jeden z najznámejších vibrafonistov Gary Burton. Americký džezmen, ktorý je známy aj častou spoluprácou s hudobníkmi ako Pat Metheny alebo Chick Corea, vystúpi so svojou aktuálnou zostavou pod názvom - Gary Burton New Quartet, v ktorej hrá gitarista Julian Lage, mexický bubeník Antonio Sanchez a kontrabasista Scott Colley. Prečítajte si rozhovor Olivera Reháka s Garym Burtonom - tu.

Výstava / Mesiac detskej tvorby

10.00 h, Bratislava

Výstavu 12. ročníka súťaže Mesiac detskej tvorby otvoria v stredu 24.11.2010 o 10.00 h v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Zároveň budú vyhlásené aj výsledky súťaže.

Čítačka / Stanislav Rakús

17.00 h, Banská Bystrica

Víťaza aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera, Stanislava Rakúsa, uvidíte v stredu o 17.00 h vo Vile Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici. Literárno-hudobné soirée moderuje Egon Tomajko, hudobným hosťom je Boris Lenko.

Štvrtok 2. december 2010

Festival / Petjazz 2010

19.00 h, Klub Za zrkadlom, Bratislava

Džezový festival PETJAZZ oslavuje už 10. narodeniny! Vo štvrtok 2. decembra v petržalskom Klube Za zrkadlom bude hrať obnovená formácia Sláva „Sanyho Gréka" - Sanyland & Sue, Martin Valihora & Funk Punk Project a rovnako známi hudobníci Milo Suchomel, Luboš Šrámek, Štefan Bartuš, ktorých hosťom bude srbský bubeník Dušan Novakov a americká speváčka Gail Anderson.