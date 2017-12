Kultúrne tipy na tento týždeň

Koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, workshopy, vianočné trhy mladých dizajnérov - vyberte si z našich tipov na celý týždeň.

13. dec 2010 o 0:00 (kul)

Koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, workshopy - vyberte si z našich tipov na celý týždeň.

Pondelok 13. december 2010

Súčasný tanec / Vertedance, DVA

19.00 h, Kasárne - Kulturpark, Košice

Predstavenie Emigrantes tanečnej skupiny VerTeDance nazerá detskými očami na fenomén utečencov. Choreografky Tereza Ondrová a Veronika Kotlíková sa inšpirovali detským videním sveta a spontánnosti ich pohybového prejavu. Súčasťou predstavení je vystúpenie hudobnej skupiny DVA, ktorí sú dobre známi svojím „folklórom neexistujúcich národov."

Koncert / Martin Valihora a NYC Unit

20.30 h, Music Gallery u Dežmára, Bratislava

V pondelok večer je v Music Gallery u Dežmára špeciálny vianočný koncert slovensko-amerického projektu Martina Valihoru NYC Unit, v rámci ktorého si spolu zahrajú Michal Bugala, Mark Kelley, Vince Jackson a Kim Davis!

Komorný koncert / Neznáma hudba

19.00 h, Pálffyho palác, Bratislava

Albrechtina usporadúva ďalší zo série komorných koncertov Neznámej hudby. V pondelok sa v Pálffyho paláci predstaví huslista Juraj Čižmarovič s klaviristkou Zuzanou Čižmarovičovou, uvedú diela M. Moyzesa, A. Moyzesa a D. Kardoša.

Utorok 14. december 2010

Výstava / Kúzelník javiskového priestoru Josef Svoboda

17.00 h, foyer SND, Bratislava

České centrum v bratislave pripravilo s pražským Divadelným ústavom výstavu výnimočnej osobnosti - Josefa Svobodu. Vo foyer SND otvoria o 17.00 h výstavu Kúzelník javiskového priestoru, ktorá predstaví prácu scénografa Josefa Svobodu.

Prezentácia knihy / Veronika Rónaiová: Otvorený archív...

18.30 h, Nové krídlo Koppolovej vily GJK, Trnava

Knihu umelkyne Veronika Rónaiová: Otvorený archív... uvedie v priestoroch Koppolovej vily Galéria Jána Koniarka v Trnave Vladimír Beskid.

Výstava / 40. výročie založenia Školy úžitkového výtvarníctva

18.00 h, Východoslovenská galéria v Košiciach

Škola úžitkového výtvarníctva otvorí pri príležitosti svojho 40. výročia špeciálnu výstavu. Jej vernisáž sa uskutoční v stredu o 18.00 h vo výstavnej sieni B Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Koncert / Jan Jakub Bokun a Slovenské kvarteto

19.00 h, Koppolova vila, GJK Trnava

Galéria Jána Koniarka v Trnave bude v utorok večer svedkom koncertu poľského klarinetistu Jana Jakuba Bokuna so Slovenským kvartetom. Na koncerte zaznejú skladby z novovydanej spoločnej platne Clarinettino.

Streda 15. december 2010

Koncert / VENI ensemble: Before and After Silence 6

19.00 h, Stanica Žilina-Záriečie,

Séria koncertov Before and After Silence, ktorú VENI ensemble ( Ronald Šebesta, František Király, Daniel Matej a Milan Osadský) realizuje v rôznych obmenách od roku 2003, je motivovaná záujmom hrať hudbu, ktorá rezonuje s tradičným orientálnym ponímaním umenia ako prostriedku na vnútorné utíšenie, vyprázdnenie mysle a navodenie stavu pokoja.

Výstava / X. trienále akvarelu

16.00, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

V Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci otvoria v stredu o 16.00 h už X. Trienále akvarelu. Výstava je v koncepcii prof. Ľudovíta Hološku.

Výstava / 10 dní slovenskej fotografie

Praha, 10.12. - 20.12. 2010

10 dní slovenskej fotografie je desaťdňová prezentácia súčasnej slovenskej fotografie v českom kontexte, konkrétne vo forme paralelne prebiehajúcich výstav v niekoľkých výstavných priestoroch v Prahe. V stredu sa uskutoční vernisáž výstavy Diera do behu vecí v Hunt Katner Artworks Gallery na Kamenickej 22, Praha 7. V kurátorskej koncepcii Lucie Gavulovej vystavuje štvorica slovenských autorov Cyril Blažo, Roman Ondák a skupina XYZ (Matej Gavula a Milan Tittel).

Koncert / Predvianočné impresie

18.00 h, Nitrianska galéria, Nitra

Posledný tohtoročný koncert z cyklu komorných koncertov Galéria hudby sa uskutoční v stredu o 18.00 h v priestoroch galérie, Adriana Antalová a Silvia Stašková odohrajú skladby J.S. Bacha, M. Ravela, P. Machajdíka a ďalších.

Výstava / Vladimír Popovič

Danubiana, do 6. 3. 2011, Bratislava - Čunovo

V sobotu otvorili rozsiahlu výstavu Vladimíra Popoviča, ktorý už vyše polstoročie stojí v popredí slovenskej výtvarnej scény. Výstavu tvoria jeho "fetiše šťastného života" v ostrých prestrihoch s "poéziou ulice". Všetko ste už niekde videli: na plagátoch, v reklame, titulkoch novín, TV komentároch, na uliciach... Presne tak, ako hovorí sám autor: " Žijem medzi kontajnerom a recepciou. Všetko sa odohráva medzi kontajnerom a recepciou." Výstava potrvá v Danubiane až do 6. marca 2011.

Koncert / O.B.D

20.00 h, NuSpirit Music Club, Bratislava

Koncert O.B.D - Orchestra Bronislava Dobrotu v pôvodnej zostave Broňo Dobrota, Roman Galvánek, Martin Valihora, Mário Oravský, Oskar Rózsa, Оliver Ďurčo, Rišo Šimurka, Martin Ďurdina spojený s krstom básnickéj zbierky Romana Galvánka „ Moje vydané a nevídané veci „ sa uskutoční dňa 15.12. 2010 o 20.00 hod v NuSpirit Music Clube na Šafárikovom námestí v Bratislave. Zbierku básní pokrstia Ľubomír Feldek a Erik Ondrejička.

Výstava / Bolo a bude

19.00 h, FruFru Gallery, Bratislava

Bratislavská galéria FruFru otvára dnes o 19.00 h výstavu Bolo a bude, na ktorej budú diela desiatich umelcov, Petra Bařinku, Erika Binderu, Michala Bôrika, Vladimíra Havrillu, Miloša Koptáka, Marcela Mališa, Pavla Megyesiho, Miroir Noir, Viliama Slaminku a Emöke Vargovej. Výstava potrvá do 9. januára 2011.

Štvrtok 16.december 2010

Výstava / Deleuze na pláži

18.00 h, v priestore Maxa Klinera, showroom firmy Kabinet, Mlynské Nivy 34, Bratislava

Vo štvrtok večer uvedie svoju knihu a výstavu Deleuze na pláži autorka - Juliana Mrvová. Kniha akcentuje vzťah obrazu a textu ako dvoch umeleckých žánrov, autormi textov sú - Jana Beňová, Mária Ferenčuhová, Daniel Grúň, Andy Hillard a Jiří Olič. Krstnými otcami knihy budú Ady Hajdu a Laco Teren.

Výstava / Príbehy - Stories - Cuentos

16.00 h, Dom fotografie a Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Španielske a fínkse rodiny i jedlo objektívom „cudzincov" v rámci umeleckej stáže Petry Cepkovej v Španielsku a Gyorgy Gátiho vo Fínsku. Výstava ich fotografií pod názvom Príbehy - Stories - Cuentos bude sprístupnená v Galérii Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši do 3. apríla 2011.

Výstava / Prieniky

16.00 h, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Vo veľkej sieni Liptovskej galérie P.M. Bohúňa otvoria vo štvrtok o 16.00 h výstavu s názvom Prieniky, ktorá predstavuje európsku modernu a slovenské výtvarné umenie prvej polovice 20. storočia v kurátorskej koncepcii Karola Maliňáka.

Výstava / She has the sense of limited time

18.00 h, amt_project, Bratislava

Vo štvrtok otvorí galéria amt výstavu She has the sense of limited time prezentujúcu projekty umelcov Davida Raymonda Conroya a Martina Vongreja, ktorých diela budú v galérii po prvýkrát, a nové diela umelca galérie Cyrila Blaža. Výstava v kurátorskej koncepcii Petry Feriancovej potrvá do 5.2.2011.

Výstava / Industriálna krajina?

17.00 h, SNG, Bratislava

Slovenská národná galéria pripravila projekt venovaný špecifickej oblasti stredoslovenských banských miest a umeniu raného novoveku. Výstavu Industriálna krajina? v kurátorskej koncepcii Kataríny Chmelinovej otvoria vo štvrtok o 17.00 h.

Piatok 17. december 2010

Vianočný bazár - BazArt / Koncert - Puding Pani Elvisovej, Billy Barman

16.00 h, Kasárne - Kulturpark, Košice

Predvianočný Bazart je predajnou výstavou, na ktorej nájdete vskutku originálne nápadité kúsky od produktového dizajnu, bytových doplnkov, hračiek až po šperk, módne doplnky a módne odevy nejlepších slovenských a českých mladých dizajnérov. A o 21.00 h už v Kulturparku startuje koncert PPE a Billy Barman!

Koncert / Swing Society orchestra

20.00 h, Hlava 22, Bratislava

Už tradičný predvianočný koncert Swing Society Orchestra je v bratislavskom klube Hlava 22 naplánovaný na piatok 17. decembra.

Pecha Kucha Night Žilina - Volume 13

20.20 h, Stanica Žilina-Záriečie

Trinásta Pecha Kucha sa v Žiline začne špeciálne už o 17.00 - tradičnou kapustnicou na peróne a potom v štandardnom čase o 20.20 h sériou prezentácií zaujímavých ľudí z rôznych oblastí v dynamickom formáte 20 obrázkov x 20 sekúnd. Príde Katarína Trnovská, Tomáš Žáček, Jozef Lupták, Petr Hájek, Ašot Haas a mnohí ďalší.

Koncert / Jednofázové kvasenie a hostia v predvianočnom koncerte

19.00 h, Ticho a spol., Školská ul, Bratislava

Skupina Jednofázové kvasenie (Dušan Valúch - Miloš Janoušek - Karol Svozil) pokračuje v tradícii predvianočných koncertov pesničkárskeho združenia SLNOVRAT. Ako hostí si pozvala bývalých spoluhráčov zo Slnovratu, Martina Maška, Paľa Maloviča, dvojicu Julo Kazimír & Olo Lachký a vynikajúceho huslistu Milana Tedlu (Cappella Istropolitana)

Zimný prieskum / Vysoká škola výtvarných umení

9.00 - 18.00 h, piatok - nedeľa

Od piatka si počas celého víkendu môžete pozrieť práce študentov všetkých odborov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Práce študentov uvidíte v ateliéroch na Drotárskej ulici, na Hviezdoslavovom námestí a na Koceľovej ulici. V priestoroch Slovenskej národnej galérie budú prezentované práce z oblasti vizuálnej komunikácie.

Sobota 18. december 2010

Tanec, hudba / Orientálne inšpirácie

Divadlo Meteorit, Bratislava

V programe Orientálne inšpirácie sa predstaví tvorba štúdia EtnoDance, zástupcom slovenského folkóru bude populárna skupina Partia. V hlavnom večernom programe My Name is Ali, vystúpi súbor Sashar Zarif Dance Theatre o 19.00 hodine. Uvedie tradičné tance strednej Ázie v predstavení Shaman, moderné spracovanie nadčasového diela sufi básnika Attára v choreografii Tryst. Vedúca osobnosť a umelecký šéf súboru Sashar Zarif sa predstaví v autobiografickom diele, ktoré vychádza zo spomienok na detstvo, rodinu a emigráciu. Večer ukončí afterpárty v štýle etno.

Workshop / EXIT

18. - 20.12, Tabačka - Kulturfabrik, Košice

V sobotu o 10.00 sa v Tabačke začína už piate pokračovanie multimediálneho workshopu EXIT, ktoré organizuje OZ „Deväť". Hosťami worshopu sú Robo Kočan, Jonatán Pastirčák, András Cséfalvay, Gusztáv Szatmáry (Nemecko), George Cup (USA), Ondrej Jurín a Zbyněk Prokop.

Koncert / HT a Vandali

klub Bombura, Brezno

Punkrockový večierok - dvojkoncert skupín HT a Vandali.

Winter Urban Market 2010

18. - 19. december, Cvernovka, Bratislava

Ďalší spomedzi predvianočných trhov, na ktorých nájdete originálne darčeky mladých domácich a zahraničných dizajnérov pripravili v Cvenovke. Čakajú vás 60 predajcovia, streetart stena, chillout zóna, workshopy, módna prehliadka, koncerty, afterparty.

Chochmes

19.00 h, MMC klub, Bratislava

Festival Chochmes sa v sobotu usadí v MMC klube v Bratislave. Od 19.00 h hrajú Karpina, Zóna A, Slobodná Európa, Chiki liki tu-a, Vrbovskí víťazi a Trolejboys.

Pocta Stračinovi

18.00 h, Slovenský rozhlas, Bratislava

V Slovenskom rozhlase v Bratislave je zajtra o 18.00 h koncert venovaný skladateľovi Svetozárovi Stračinovi, ktorého súčasťou bude aj krst knihy o ňom.

Nedeľa 19. december 2010

Tanečný worshop so Sasharom Zarifom

Bratislava

Štúdio Sahra organizuje tanečný workshop so Sasharom Zarifom, multidisciplinárnym umelcom, lektorom York University v Toronte. Workshop sa začne menej známymi tancami zo severného Mongolska, Kaukazu, a pokračovať bude sériou posvätných ženských tancov z pohoria Pamir. Viac na sahra.sk.

Vianočný koncert

18.00 h, Kostol sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici

Každoročný vianočný koncert v Kostole sv. Kataríny privíta tento rok Felixa Slováčeka, ktorý bude hrať na klarinet a saxofón, a Kateřinu Málkovou, ktorá bude hrať na organe. Koncert sa začne o 18.00 h.

Súčasný tanec / Krepsko: Tango Grande

20.00, A4 - Nultý priestor, Bratislava

V nedeľu večer hosťuje v A4-ke česko-fínsky divadelný súbor Krepsko s predstavením Tango Grande. Hypnoticko-katastrofická paratangológia pre troch a pre ňu - špiritizmus vysokého napätia, nepredvídateľné výlety k étheru a duchovia z rozličných dimenzií. KREPSKO sa ponára do frekvencií poľského tanga a ešte ďalej.