Čo pozerať v televízii - 2. sviatok vianočný

Redaktori SME radia, čo pozerať, ak sa už rozhodnete pre televíziu.

23. dec 2010 o 22:40

Kedy inokedy si vychutnáte pohodu pred televíziou ako počas sviatkov. Vyberte si z našich tipov na celé tri dni.

Hodina zpěvu

ČT, 17.20

Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř raz povedali, že pesničku Dělání, děláni dali na album len tak, aby bola dopočtu. Povedali to nesmelo a opatrne, ale bolo jasné, že sa za ňu hanbili a sami žasli, že z nej bol nakoniec taký hit. Mali teda nepomerne viac súdnosti, ako napríklad tvorcovia nekonečnej televíznej relácie Zlatá brána. Oni kedysi vychovali generáciu, ktorá má dodnes traumu a strach z detských pesničkových programov. Trúfam si teda z vianočného programu odporúčať práve český pesničkový program Hodina zpěvu. Minulý rok bol poskladaný z milých melódií a veľmi pekných, duchaplných a múdrych textov.

Úplne ma zdržal od zdobenia stromčeka, myslela som na to, aké má krajina šťastie, keď sa roboty okolo detskej duše chytajú Zdeněk Svérák a Jaroslav Uhlíř.

Kristína Kúdelová

Zoufalci

HBO 17.45

Máte po tridsiatke a neviete čo so sebou. Možno je to generačná výpoveď, možno nie, no Jitka Rudolfová určite nakrútila pozoruhodný film o šestici priateľov a ich úniku z mesta na vidiek. Hrané a pritom realistické ako dokument.

Miloš Krekovič

Broadway: Vlasy

ČT2, 20.00

Na newyorskom námestí Time Square lanáril ľudí do divadla mladý muž v dobrej nálade. Pobádal ma, aby som si pozrela muzikál Vlasy: „It's very funny!" Šla som tam s plánom, že si Vlasy pozriem, ale jeho argument ma omráčil až vyľakal. Nepripúšťal príliš diskusiu, že by to mal byť poriadne tragický príbeh, ale ktovie, možno len nechcel stratiť (svoju veselú) tvár. Takže som nakoniec nešla a teraz to risknem v televízii. V programe píšu, že toto predstavenie je novodobá verzia klasickej Pucciniho Bohémy a filmu Vlasy. Bude asi lepšie neskúšať si to predstavovať, lebo hrozí, že to by ani z náhradného termínu nebolo nič.

Kristína Kúdelová

Ako sa Štrbania s Važťanmi o bujaka Šándora pasovali

Dvojka, 20:00

Pôvodne som neplánoval premáhať sa do pozerania televízie počas sviatkov, ale niekedy sa jednoducho inak nedá. Najmä, keď narazíte na podtatranskú komédiu z roku 1977 s nasledovnou popiskou: "Traja mládenci z Važca po hádke v štrbskej krčme tajne odviažu bujaka Šándora, ktorý sa zatúla až do Važca. Do Štrby má prísť na návštevu biskup, no strata bujaka pripraví štrbanom krušné chvíle." Toto môže byť celkom dobrý úlet na nedeľu večer.

Oliver Rehák

Ako prežiť Vianoce

Markíza 14.15

Už takmer ex post prichádza film s názvom, vyjadrujúcim každoročnú úprimnú hrôzu určitej časti ľudí, ktorí by tieto sviatky najradšej považovali za dni "ako každé iné". Skúsenosť z poznania, ako prežili Vianoce Ben Affleck a spol. v americkej filmovej komédii, však možno bude obohacujúca a o rok im príde vhod. Takže moja zvedavosť, čo to je za film, je značná.

Alexander Balogh

Jak tvrdí Pereira

ČT2, 23.15

Predposledná snímka, v ktorej sa predstavila legenda talianskeho filmu Marcello Mastroianni. V úlohe starého redaktora Pereiru, ktorý je redaktorom protirežimových novín Lisboa vo fašistickom Portugalsku. Kombinácia hereckého remesla Mastroianniho, Stefana Dionisiho a Daniela Auteuila je s hudbou výnimočného Ennia Morriconeho komorným predstavením, ktoré zostane dlho v pamäti.

Jana Močková