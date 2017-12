Kultúrne tipy na tento týždeň

Prvý týždeň po sviatkoch by ešte mal byť oddychový. Vyberte si z našich tipov na kiná, divadlá či koncerty.

3. jan 2011 o 0:00 (kul)

Pondelok 3. január 2011

Pre deti / Z rozprávky do rozprávky

10.00, Klub 22, Bratislava

Od pondelka do stredy sú pre deti v Klube 22 opäť pripravené prázdninové výtvarné dielne spojené s hrami a divadlom na témy zimných rozprávok Perinbaba, Snehová kráľovná a Mrázik.

Pre deti / Lakomstory z Londýna

15.00, Staré divadlo Štúdio Tatra, Nitra

Inscenácia na motívy známeho príbehu Charlesa Dickensa Vianočná koleda je určená pre deti od 4 rokov. V réžii Karola Žižku vám Staré divadlo ponúka „lakomú story - lakomsotry, príbeh o šťastí a lakomosti, príbeh o Scroogovi: najlakomejšom človeku akého poznám, celkovo, jeho tvár je hrozná, má bokombrady ako hrady, ani psy ho nemajú rady..."

Utorok 4. január 2011

Vážna hudba / Orbis Trio

19.00, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

V rámci Cyklu Štúdia mladých sa v utorok v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predstaví Orbis Trio: Petra Vilánková - husle, Petr Malíšek - violončelo, Stanislav Gallin - klavír, zahrajú skladby od Beethovena, Šostakoviča, Suka a Babadjaniana, priamy prenos môžete počuť na Rádiu Devín.

Výstava / Kaligramy

Univerzitná knižnica, Prešov

Do konca januára ešte v prešovskej Univerzitnej knižnici stihnete výstavu kaligramov Miroslava Koupila, súčasného českého experimentálneho básnika, výtvarníka a performera. Jeho kaligramy nesú na prvý pohľad hru, vtipný obsah, s kódovanými „správami o človeku."

Novoročný koncert

19.00, Štátna opera Banská Bystrica

Štátna opera v Banskej Bystrici pripravila svoj novoročný koncert na utorok večer, odznejú operné árie svetových skladateľov. Účinkujú Martin Popovič, Alena Hodálová, Ivan Zvarík, Šimon Svitok a ďalší, orchester, zbor a balet Štátnej opery, dirigenti Igor Bulla a Marián Vach.

Streda 5. január 2011

Vernisáž / Frame by Frame

18.00, Rakúske kultúrne fórum Bratislava

Výstava Frame by Frame prezentuje možnosti využitia animácie vo výtvarnom umení. Umelkyne Veronika Schubert a Daniela Krajčová prostredníctvom svojich diel ukazujú, že animácia je životaschopným médiom.

Pre deti / Kapitán Tulipán

16.30, Bábkové divadlo Košice

Bábkové divadlo Košice myslí aj počas prázdnin na najmenších. Príbeh o Kapitánovi Tulipánovi, ktorý sa stratil v čudesnom lese uvedie divadlo v réžii Pavla Uhera v stredu o 16.30.

Štvrtok 6. január 2011

Kino / Single man

18.00, 20.00 Kino Mladosť, Bratislava

Po viacerých festivalových uvedeniach prichádza oficiálne uvedenie filmu Single man do našich kín. Pôsobivá snímka módneho návrhára Toma Forda je nielen po vizuálnej stránke podmanivým, z istého pohľadu ťaživým obrazom začiatku 60. rokov v Los Angeles. Britský profesor George Falconer, ktorého presvedčivo stvárnil Colin Firth, sa ocitne po smrti svojho partnera v hlbokej existenčnej kríze. Oporou je mu dlhoročná priateľka Charley (Julianne Moore), ktorá sama tiež nestojí pevne na zemi. (Viac v recenzii Kristíny Kúdelovej)

Koncert / Beardyman

21.00, Nu Spirit Club, Bratislava

Po dvoch rokoch a svojho vystúpenia na Wilsonicu opäť navštívi Bratislavu beatboxer a experimentátor Beardyman. Pochádza z Londýna, so svojou šou už prešiel celý svet a od BBC si dokonca vyslúžil pomenovanie „King of Sound and Ruler of Beats." Vo štvrtok večer máte možnosť zažiť Beardymana v bratislavskom NuSpirit Clube.

Koncert / Večer trojkráľový

19.00, SND - Sála opery a baletu

Špeciálny sviatočný koncert pripravilo aj SND: diriguje Jaroslav Kyzlink, predstavia sa: Adriana Kohútková (na snímke), Denisa Hamarová, Jitka Sapara-Fischerová, Tomáš Juhás, Sergej Tolstov, Jozef Malík (organ), Ľudmila Tkáčiková (harfa), Orchester a zbor Opery SND. Na programe sú skladby C. Saint-Saënsa a P. I. Čajkovskeho.

Piatok 7. január 2011

Divadlo / 5 za jednu

19.00, Slovenské komorné divadlo, Martin

Piatkový večer je ideálnym na dobrú komédiu. Hra súčasného dramatika Enrica Luttermanna je príbehom piatich žien ( Renáta Rundová, Lucia Jašková, Ľubomíra Krkošková, Nadežda Jelušová a Eva Gašparová) v strednom veku, ktoré sa stretávajú na večierku. A ako to na večierkoch chodí, veľa rozprávajú, o všetkom aj o ničom. Neočakávaná udalosť ich však postaví pred situáciu, s akou sa nikdy predtým nestretli.

Sobota 8. január 2011

Metropolitan Opera: Live in HD - La Fanciulla del West

18.45, Divadlo Aréna, Bratislava, kiná Cinemax

V divadle Aréna a v niekoľkých kinách Cinemax na Slovensku máte opäť možnosť zažiť Metropolitnú operu v priamom prenose. Pucciniho hru La Fanciulla del West, ktorá je situovaná na Divokom západe mala premiéru v Metropolitnej opere pred sto rokmi. V réžii Giancarla del Monaca uvidíte v hlavných úlohách Deborah Voigt a Marcella Giordaniho, diriguje Nicola Luisotti.

Nedeľa 9. január 2011

Koncert / Glenn Miller Orchestra

20.00, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Glenn Miller Orchestra vznikol v roku 1938 a okamžite si získal popularitu na celom svete a stal sa jedným z najpopulárnejších swingových orchestrov. Pod vedením kapelníka Wila Saldena sa orchester ukáže aj slovenskému publiku. V nedeľu večer vystúpi GMO v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

