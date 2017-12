Pozvánky

4. jan 2011 o 0:00 (kul)

Conroy, Vongrej a Blažo v galérii amt_project

V galérii amt_project na Baštovej ulici v Bratislave si do 5. februára môžete pozrieť výstavu She has the sense of limited time prezentujúcu projekty Davida Raymonda Conroya a Martina Vongreja, ktorých diela budú v galérii vystavené po prvý raz, a nové práce umelca galérie Cyrila Blaža. Kurátorkou výstavy je Petra Feriancová.

Výstavy ocenených fotografov

Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave pozýva na výstavy držiteľov ocenenia Fotograf roku 2010 - Jozef Ondzik a Osobnosť slovenskej fotografie - Igor Grossmann. Výstava potrvá do 16. januára.

Víťazi Bienále úžitkového umenia

Slovenská výtvarná únia do 15. januára uvádza výstavu víťazov Bienále úžitkového umenia 2009, ktorými sú

Andrea Pézman (Cena Slovenskej výtvarnej únie), Kristýna Španihelová (Cena Slovenskej výtvarnej únie) a Tibor Uhrín (Grand Prix).

Novoročný koncert

Banskobystrická Štátna opera privíta nový rok slávnostným koncertom, ktorý bude dnes o 19.00 h a bude sa niesť v opernom duchu. Program je zostavený z árií, duet a ansámblov od Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho, Jacquesa Offenbacha, Wolfganga Amadea Mozarta a iných svetových skladateľov.