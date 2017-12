Radio_Head Awards idú do druhého kola

Súťaž, ktorú organizuje Rádio_FM už pozná finalistov. Najviac nominácií získala skupina Puding pani Elvisovej.

24. jan 2011 o 9:00 kul

BRATISLAVA. Dnes boli zverejnení piati finalisti tretieho ročníka súťaže Radio_Head Awards. V kategóriách Album roka, Singel roka, Nováčik roka a Koncertná kapela roka hlasovanie poslucháčov prinieslo štyri nominácie skupine Puding Pani Elvisovej, po tri získali Billy Barman a The Uniques, dve sa ušli Pare. Druhé kolo hlasovania sa končí 13. februára, výsledky spoznáme o 5 dní neskôr na slávnostnom galavečeri v bratislavskom MMC klube.

Prvé kolo má za sebou aj kategória album roka, v ktorej hlasujú hudobní novinári. Víťazom bude niekto z pätice Jana Kirschner (Krajina rovina), The Uniques (From the dust), Youcoco (Big now!), Bene a Stratasoul (Slovenčina pre samoukov) a Puding pani Elvisovej (Pí).

Hlasovanie a podrobnosti o súťaži nájdete tu.