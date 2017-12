Po Sundance na Berlinale a potom do kín

Príbeh mladého slovenského filmára po úspešnej premiére v Amerike pokračuje ďalej.

3. feb 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Marek Mackovič nikdy neštudoval film, ale robí ho. A dosť úspešne. Podieľal sa na medzinárodnom projekte, ktorý mal premiéru na prestížnom Sundance festivale, videli ho diváci na YouTube a o pár dní ho uvidia aj návštevníci festivalu Berlinale.

BRATISLAVA. Ešte dnes Marek Mackovič sám celkom neverí tomu, čo všetko sa stalo, aby mohol stráviť víkend ako hosť Sundance festivalu v Amerike, kde s úspechom uviedli film Life In A Day. Režíroval ho Kevin MacDonald, produkoval Ridley Scott a slovenský filmár má v ňom vlastný silný príbeh.

Prečo nakrúcať

„Bolo to celé uvoľnené, hoci na premiére mohlo byť tak tisícštyristo ľudí," spomína mladý filmár po návrate z Ameriky. „Počas titulkov bol veľký potlesk, potom nás vytiahli na pódium a predstavili. Keď sme stáli vedľa riaditeľa festivalu, ktorý začal rozprávať o našom cyklistovi, došlo mi, že Sundance otvára dvere. Bol by som rád, keby tento príbeh dokázal inšpirovať ľudí, lebo presne preto som začal nakrúcať filmy."

Sundance založil Robert Redford. Festival neponúka klasické hollywoodske príbehy, ale nezávislé filmy, no hollywoodske hviezdy tam chodia. „Bolo tam veľa známych ľudí. Mali sme veľmi pozitívne ohlasy, potešilo ma, že sa pri mne zastavil Rutger Hauer, ktorého akčné filmy som v detstve pozerával, a povedal, že je to pekný príbeh. Ale najväčšími nadšencami filmu o cyklistovi sú režisér Kevin MacDonald a strihač Joe Walker, veľmi nás podporujú," vraví mladý filmár a pridáva ďalšiu zaujímavú náhodu: „Kevinov dedko sa volal Pressburger a pochádza z Bratislavy."

Bicyklista na cestách

Deväťdesiatpäťminútový film je skladačkou videí z celého sveta. Filmári museli triediť tisícky hodín materiálu, stovky hodín strávili v strižni.

Podľa Mackoviča však výsledok nepôsobil nesúrodo: „Sú to mikropríbehy. Práve to bolo zaujímavé. Samozrejme, nie som nezainteresovaný divák, ale takýto film som ešte nevidel. Veľa filmov sa snaží popísať život na zemi, ale Life In A Day komplexne, zároveň intímne a úprimne vypovedá príbeh jedného dňa. Tí ľudia mali medzi sebou kamarátske vzťahy, dokázali sa otvoriť a povedať na kameru veci, ktoré by možno nikomu nepovedali," vraví. „Je sila vidieť to na plátne. Akoby ste zrazu videli do hlavy ľuďom z celého sveta, poznali ich myšlienky a pocity. To sa mi zdalo najvzácnejšie – po zažití filmu človek pochopí, že všetci máme niečo spoločné a je jedno, kde na svete sa nachádzame."

Prečítajte si, ako sa zrodila spolupráca Mareka Mackoviča na projekte.

Film sa bude najbližšie dať vidieť na festivale Berlinale, v lete by sa mal objaviť v amerických kinách. Do distribúcie ho zobrala spoločnosť National Geographic Films. Pozitívne ho prijala aj kritika. Vplyvný magazín The Hollywood Reporter zverejnil recenziu, kde sa píše: „Najzaujímavejšou postavou, ktorej by sa mohol chopiť nejaký bystrý dokumentarista, je kórejský cyklista, ktorý jazdí desať rokov okolo sveta."

Marek Mackovič to už urobil. S kolegom Dušanom Milkom plánujú celovečerný kinofilm a hodinovú verziu pre televízie. „Okrem Nepálu sme za Okhwanom už boli aj v Tunise, kde sme nakrútili niekoľko hodín. Jeho snom je vyliezť na Mount Everest s bicyklom, ale to asi nebude pre nás," smeje sa. „Už z neho však cítim, že je tesne pred zastavením. Má takú predstavu, že bicyklovanie ukončí prechodom z Južnej do Severnej Kórey. Aj keby ho mali zavrieť. Nechce to robiť na efekt, len prispieť k tomu, aby sa Kórea zjednotila."