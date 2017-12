Animovaný film Kamene uvedú na prestížnom festivale

Animovanú snímku Kamene (2010) režisérky Kataríny Kerekesovej uvedú 5. februára na prestížnom festivale krátkych filmov vo francúzskom meste Clermont – Ferrand.

4. feb 2011 o 8:54 SITA

Hudobnú snímku slovenskej režisérky Kataríny Kerekesovej budú mať návštevníci Medzinárodného festivalu krátkych filmov vo francúzskom meste Clermont – Ferrand možnosť vidieť až sedemkrát.

BRATISLAVA.

Podujatie je v súčasnosti najväčšia akcia na svete, ktorá je venovaná krátkym filmom. Po festivale v Cannes ide na základe počtu divákov o druhú najväčšiu prehliadku filmov vo Francúzsku. Jeho 33. ročník sa uskutoční od 4. do 12. februára 2011. Film Kataríny Kerekesovej budú počas festivalu premietať sedemkrát.

Dvadsaťšesťminútová animovaná bábková snímka prináša osud ženy, ktorá prichádza za manželom do kameňolomu, a vnesie tak do chladného prostredia lásku a cit. „Chcela som dostať do príbehu napätie medzi mužom a ženou, rozdielnosť ich vnímania,“ hovorí o filme jeho režisérka.

Nosnou stránkou filmu plného vášne i strachu je emocionálne silná hudba, pod ktorú sa podpísal hudobný skladateľ Marek Piaček. O náročnosti projektu svedčí aj to, že film vznikal až päť rokov a spolupracovalo na ňom množstvo animátorov, ako napríklad Ivana Šebestová, Boris Šíma alebo Leevi Lehtinen.

Hudobný film, ktorého libreto vzniklo na základe poézie Mily Haugovej, získal doposiaľ strieborné ocenenie na medzinárodnom filmovom festivale v Damasku.