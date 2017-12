Beskid: Boj s úradníkmi unavuje, chcem pracovať

Rokovanie trnavského krajského parlamentu o odvolávaní šéfa GJK Vladimíra Beskida bude zajtra sprevádzať verejné protestné zhromaždenie. Petíciu na podporu riaditeľa galérie podpísalo vyše päťsto občanov trnavskej župy, ako aj osobnosti slovenskej a českej umeleckej scény.

BRATISLAVA. Zajtrajším hodinovým zhromaždením vyvrcholia protesty proti zámerom odvolať Vladimíra Beskida, riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave. Akcia, ktorú zorganizovali občianski aktivisti, sa uskutoční od 12.00 h pred budovou Trnavského samosprávneho kraja, kde budú o hodinu neskôr o návrhu župana Tibora Mikuša rokovať krajskí poslanci.

Oficiálnym dôvodom odvolania sú výsledky viacerých vlaňajších kontrol v galérii, poukazujúcich na „porušovanie pracovnej disciplíny a nedostatky v oblasti bezpečnosti pri práci". Vladimír Beskid, ktorého sa župa už pred dvoma rokmi neúspešne pokúšala odvolať, tvrdí, že ide len o drobné prevádzkové záležitosti, slúžiace iba ako zámienka.

Podľa informácie z galérie sa ďalšia finančná kontrola začala ešte aj 2. februára, hlavný kontrolór trnavskej župy Ľudovít Daučo však včera o nej nevedel. Podľa Patrika Velšica, riaditeľa odboru medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie, mohlo ísť o kontrolu, iniciovanú inými štruktúrami. Ďalšie podrobnosti sa nám do uzávierky nepodarilo zistiť.

K novej snahe o Beskidovo odvolanie sa odborná verejnosť stavia veľmi kriticky. „Podľa aktuálneho rankingu prestížnej svetovej databázy Artfacts.net sa Galéria Jána Koniarka považuje za tretiu najlepšiu na Slovensku," píše sa okrem iného v petícii proti návrhu na odvolanie Vladimíra Beskida. Podpísalo ju vyše päťsto obyvateľov župy i osobností umeleckej scény, ako napríklad Jozef Jankovič, Rudolf Sikora, Ľubo Stacho, Dezider Tóth, Juraj Bartusz, Blažej Baláž či Miroslav Marcelli.

Okrem podpisu pod petíciu mnohí zo signatárov vyjadrili svoj nesúhlas aj osobne. „Dôvody na jeho odvolanie považujem za zanedbateľné v konfrontácii s jeho výstupmi ako kurátor a riaditeľ, ktorý svojimi aktivitami a výstavným programom pozdvihol galériu do stredoeurópskeho kontextu," napísala v liste Tiborovi Mikušovi Magdaléna Klobučníková, predsedníčka Rady galérií Slovenska.

Riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Ivan Jančár verí, že návrh na odvolanie bude opätovne zvážený a že preváži skutočnosť Beskidovej nepopierateľnej profesionality a celej činnosti v rámci galérie.

Svoje znepokojenie vyjadrili aj členovia Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA.

Protest vyjadrili aj viacerí českí výtvarníci a teoretici ako Petr Nedoma, Jindřich Štreit či Jiří David. Ten oznámil, že informáciu o odvolávaní poskytuje medzinárodnej výtvarnej scéne.

Vladimír Beskid: Nechcem odolávať, ale normálne pracovať

Po dvoch rokoch čelí riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave ďalšiemu pokusu o odvolanie. Tvrdí, že účelové kontroly v galérii len maskujú snahu úradníkov nariaďovať, čo je a čo nie je umenie. O jeho osude majú zajtra rozhodnúť krajskí poslanci.

Vo funkcii riaditeľa čelíte už druhému pokusu o odvolanie. Vraj ste v galérii porušovali predpisy.

Oficiálnym dôvodom návrhu na odvolanie je zistenie určitých nedostatkov pri pravidelných kontrolách a následných kontrolách. To je reálny fakt. Ide však o bežné technické a prevádzkové problémy, ktoré boli odstránené načas.

Skúste to konkretizovať.

Nechcem to zľahčovať, ale naozaj išlo o zistenia menšieho charakteru. Napríklad nedostatočné školenie upratovačky pre prácu na rebríku, či chýbajúci zoznam vydávaných pracovných ochranných prostriedkov. Najmä kontrolu z 21. júna považujem za úplne účelovú. Vo štvrtok sme dostali správu s termínom splnenia podmienok v piatok, v pondelok ráno nás prišli opäť skontrolovať. Pritom ani nemali poverenie od predsedu a závery ich správy dodnes nepoznám. Tak rýchly termín vykonania nápravy považujem za nereálny.

Považujete nájdené nedostatky za dôvod na odvolanie?

Určite nie, ale vedenie kraja má asi iný názor. Nech poslanci v zastupiteľstve sami zvážia nakoľko boli nedostatky závažné, ako boli odstránené a napokon rozhodnú.

Zo strany župy ste boli upozornení, že dodržiavanie predpisov patrí k základným povinnostiam každého riadiaceho pracovníka.

Áno, ale je to len zámienka. Domnievam sa, že problém samotný tkvie v umeleckom smerovaní galérie a v neodbornom zasahovaní istých štruktúr kraja do jej činnosti. Ide o to, či úradník má priamo určovať, čo sa bude vystavovať, čo budú hrať v divadle, alebo aké knihy patria do knižníc. Podľa mňa títo samozvaní kurátori nemajú čo zasahovať do podobných procesov, ale vytvárať rámec pre ich fungovanie.

Aj pred dvoma rokmi vás župa neúspešne skúsila odvolať na základe porušovania predpisov. Prečo zvolili rovnakú taktiku?

Legislatívne je to jedna z mála možností. Stále hľadajú drobné nedostatky – škvarku v masle, ktoré sa bežne vyskytnú pri práci. Z odborného hľadiska a výstavnej činnosti výsledky hovoria za nás. Ťažko sa spochybňujú v medzinárodnom aj celoslovenskom merítku. Veď za posledné tri roky sme pripravili dve nové stále expozície, obnovili nákup zbierok, vybudovali nový bezpečnostný a kamerový systém ochrany z grantov, popri Trienále plagátu spustili dve nosné medzinárodné podujatia – bienále Skúter a Stredoeurópsky festival umení atď. Ak to bude chcieť niekto vidieť.

Kedy ste sa dozvedeli o návrhu na odvolanie?

Oficiálne to dodnes neviem, nikto ma o tom priamo neinformoval, čo považujem za nekorektné. Nepoznám ani obsah odvolávacej správy.

Máte právo vedieť o programe rokovania kultúrnej komisie?

Upozornenie by som považoval za vec slušnosti a normálny spôsob komunikácie. Ale je to zrejme obraz celkového stavu kultúry v spoločnosti.

Návrh na odvolanie podal župan Tibor Mikuš, ako vyzerá komunikácia medzi vami?

Naposledy som s ním osobne hovoril v roku 2008, ale príliš do styku neprichádzame. Problém skôr vidím v okolí predsedu a jeho poradcoch. Tí majú svoje osobné ambície na poli kultúry, hoci k tomu nemajú ani príslušné vzdelanie, prax, a možno ani vkus.

Ako vlastne župa hodnotí galériu po odbornej stránke?

V zásade veľmi striedmo. V správach väčšinou len dopĺňajú naše vyhodnotenia s krátkymi pripomienkami. Stereotypne používajú klišé o jednosmernom zameraní galérie, čo ja dôrazne odmietam. Zameranie je vyvážené, má pomerné zastúpenie regionálneho, slovenského a medzinárodného umenia, stačí si pozrieť archív výstav a iných aktivít.

V kraji pred časom avizovali hromadné odvolanie riaditeľov kultúrnych inštitúcií za účelom nových výberových konaní, ale nakoniec od plánu upustili.

Ja osobne by som s tým nemal najmenší problém. Momentálne sa riaditelia menujú na dobu neurčitú. Pokiaľ sa prijme jednoduchý a transparentný model na limitované obdobie pôsobenia, ten by som uvítal a podporil.

V lete ste sa uchádzali o post riaditeľa SNG. Chcete z Trnavy odísť?

V prvom rade tu bola samotná výzva viesť národnú inštitúciu aj možnosť realizovania väčších projektov. Pripúšťam však, že svoju úlohu zohralo aj rozčarovanie z kultúrnej politiky kraja. Dlhodobá konfrontácia ma stála veľa energie.

Politické tlaky už nevydržalo viacero riaditeľov galérií. Vy pokusom o odvolanie odolávate azda najdlhšie.

Ja nechcem odolávať, ale normálne pracovať. Podržala ma podpora umeleckej a akademickej obce, ktorú si veľmi cením. Znamená to, že si všímajú moju snahu budovať galériu s nadregionálnym programom a významom.

Ak by sa vás podarilo odvolať, zúčastníte sa na novom výberovom konaní?

Výberové konanie ani nemusí prebehnúť. Predseda kraja zo zákona môže riaditeľov navrhovať a odvolávať aj sám. Ak by vypísali konkurz, po takejto skúsenosti by som sa neprihlásil. Nedávalo by to zmysel.

Michal Mironov