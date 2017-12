Kultúrne tipy na tento týždeň

Počas týždňa nás opäť čakajú koncerty, nové výstavy, filmy, ale napríklad aj workshop žongľovania.Ponúkame vám tipy kam vyraziť za kultúrou.

Tento týždeň nás opäť čakajú koncerty, nové výstavy, filmy ale napríklad aj workshop žongľovania.Ponúkame vám niekoľko tipov kam vyraziť za kultúrou.

Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa

Pondelok 14. február 2011

Valentínske blues

19.00, Ticho a spol., Bratislava

Do divadelného (a iného) klubu Ticho a spol. sa v pondelok večer oplatí zájsť tým, čo oslavujú Valentína, aj tým, ktorí majú radi blues. Pripravení je ďalší z pravidelných bluesových večerov. Tentokrát zahrá skupina Strempek Band a Martina Javor & Band.

Divadlo / Napichovači a lízači

20.00, a4 – Nultý priestor, Bratislava

Divadlo SkRAT sa opäť pokúša prelomiť mýtus o tom, že ľudia sa delia na lovcov a zberačov. Ale, kto sú napichovači a kto sú lízači? V pondelok a v utorok vám o tom povedia „svoje“ Ľubo Burgr, Lenka Fričová a ďalší.

Utorok 15. február 2011

Film / Zakázané filmy

19.00, Stancia Žilina-Záriečie

Môže byť návšteva kina škodlivá? Ktoré filmy by ste svojím deťom radšej nikdy nepustili? Spolu so šéfredaktorom filmového portálu Kinema.sk Petrom Konečným na to môžete prísť a diskutovať počas prednášky spojenej s projekciou na žilinskej Stanici.

Výstava / Cities on the River

18.00, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava

Vernisáž putovnej výstavy Cities on the River sa uskutoční v bratislavskej Galérii Slovenskej výtvarnej únie v utorok o 18.00 h. Výstava prezentuje pätnástich umelcov, kurátorkou je Pia Jardi z Viedne.

Čítačka / Svetový deň poviedky

17.00 h, Galéria Artotéka, Kapucínska 1, Bratislava

Ak ste náhodou nevedeli, v utorok je Svetový deň poviedky. Mestská knižnica v Bratislave túto udalosť aj oslávi - v spoločnosti Dušana Dušeka a Miloša Železnáka, ktorý zahrá na gitare. Moderuje Zuzana Belková.

Výstava / Birthright

19.00, Klub Umelcov, SVÚ, Bratislava

V kurátorskej koncepcii Dity Kaplanovej a Kataríny Morháčovej sa v utorok večer predstavia Mira Gáberová a Monika Pascoe-Mikyšková výstavou Birthright. Vernisáž sa začne o 19.00, o hudbu sa stará Slnko, Vladislav Šarišský, dj Treska a Rado Šípoš.

Streda 16. február 2011

Bábkové divadlo (pre dospelých) / Perun – Hrom bezbožných

19.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Dezorzovo lútkové divadlo to roztočí v stredu v Kulturparku. Bábková komédia Perun – Hrom bezbožných zo života dávnych pohanských bohov a superhrdinov je krutou satirou súčasných etnických a náboženských konfliktov, schopná konkurovať ktorýmkoľvek večerným správam.

Výstava / Blažej Baláž a Mária Balážová

Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

Minulý týždeň otvorila Liptovská galéria P. M. Bohúňa dve výstavy: Blažej Baláž vystavuje pod kurátorskou koncepciou Romana Gajdoša svoje „Konceptuálne texty“ a Mária Balážová sériu „Post-geo“, ktorá sa nachádza v Centre Kolomana Sokola.

Štvrtok 17. február 2011

Výstava / Patrik Illo – Dizajn času 2

17.00, Francúzsky inštitút, Bratislava

Výstavu najnovších prác sklárskeho dizajnéra Patrika Illa s názvom Dizajn času 2 otvoria v rámci akcie Denamit Design Days vo štvrtok o 17.00 v galérii Francúzskeho inštitútu. Kurátorom výstavy je Peter Michalovič

Výstava / Čas na komiks

17.00, Poľský inštitút, Bratislava

V Poľskom inštitúte, otvoria výstavu poľského komixu! Prehliadku Čas na komix tvoria najlepšie diela desiatich poľských autorov, vernisáže sa zúčastnia kurátor Jacek Majchlowsi a dvaja z vystavujúcich umelcov Krzysztof Gawronkiewicz a Przemyslaw Truscinski.

Piatok 18. február 2011

Koncert / Youcoco, Rara Avis, Michael Priest

21.00, Kasárne Kulturpark, Košice

O program piatkového večera v Košiciach sa postarajú Kasárne-Kulturpark, kde sa predstavia dve skupiny a jeden dj. Na začiatok prídu Rara Avis z Čiech so svojím Chinese pop-om, Glam-om a Trash-om a potom Youcoco, ktorí svoju hudbu označujú ako „autentický melodický hluk.“ Párty rozbehne Michael Priest, DJ, promoter a rezident bratislavskej Hochspannung!.

Festival / Nordfest 2011 Severské kino

Filmový klub Nostalgia, Bratislava

Od 11. februára prebieha v bratislavskom filmovom klube Nostalgia 4. ročník filmového festivalu Nordfest. Počas niekoľkých dní sú na pláne filmy súčasnej severskej kinematografie, ktoré predstavujú v európskom filme osobitý fenomén. Viaceré z filmov, ktoré patria medzi medzinárodne oceňované snímky, ešte neboli uvedené na našom trhu. Podrobný program nájdete na stránke klubu.

Sobota 19. február 2011

Workshop žonglovania / Záriečie in fire

sobota – nedeľa, 17.00 – 19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Obyčajne sa na workshopoch tancuje, maľuje, alebo čosi podobné. Celkom iný workshop však môžete zažiť počas víkendu na žilinskej Stanici. Pod vedením Maria zo Srbska sa bude žonglovať aj s ohňom. Možno nie hneď, ale počas ďalších víkendových stretnutí, ktoré budú prebiehať až do leta. Výsledkom workshopu bude vlastná choreografia odprezentovaná v lete.

Koncert / Hlukové mystériá

20.00, a4 – Nultý priestor, Bratislava

V a-štvorke sa bude v sobotu opäť koncertovať. Spolu vystúpi päť hudobníkov z Čiech a zo Slovenska ( Sklo, VZM, 900piesek, Noise Mortanna, Sigi Tobias), ktorí sa zameriavajú na okrajové žánre, akými sú noise, industrial či drone a využívajú najmä analógové, často domácky vyrobené nástroje, pomocou ktorých improvizujú.

Pre deti / Sobota s rozprávkou

10.00, Bábkové divadlo Žilina

Bábkové divadlo v Žiline pripravilo pre deti sériu sobotňajších rozprávkových dopoludní. Ide o scénické čítanie rozprávok, po ktorom si deti môžu príbeh nakresliť a potom obrázky aj vystaviť počas pravidelných výstav. Pripravené sú aj darčeky a občerstvenie. Viac informácii nájdete tu.

Nedeľa 20. február 2011

Vážna hudba / Koncert k 50. výročiu Slovenského komorného orchestra

18.00, SND – Historická budova, Bratislava

Koncert k 50. výročiu existencie Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala sa uskutoční v nedeľu večer. Na programe je aj premiéra novej skladby Romana Bergera a Serenáda pre sláčikový orchester Edur op.22 Antonína Dvořáka, orchester sa predstaví pod vedením Ewalda Danela.