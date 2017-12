Multiplace zostal za zamknutou bránou

Trnavská galéria zostala podľa rozhodnutia nového vedenia pre program festivalu Multiplace zatvorená. Napriek tomu program prebehol, premietalo sa na múr galérie zvonku z ulice. Umelci predniesli svoj protest voči dianiu v galérii.

TRNAVA. Na múr zvonku z ulice premietala skupina mladých umelcov vo večerných hodinách program, ktorý sa mal konať v pondelok 2. mája v Galérii Jána Koniarka (GJK) v Trnave.

Zariadenie však zostalo zatvorené, pretože trnavský príspevok do celoslovenského festivalu umenia nových médií Multiplace dočasné vedenie galérie zrušilo. Rovnako ako nasledujúce dva galerijné projekty, čaká sa na vymenovanie nového riaditeľa, ktorý nahradí odvolaného Vladimíra Beskida a bude realizovať nový výstavný program.

Pred galériou sa po 19. hodine zišlo niekoľko desiatok priaznivcov, medzi nimi aj autori, ktorí sa mali v ten deň na Multiplace prezentovať. Autor Viliam Slaminka premietal animáciu Kto je tu šéf, Tomáš Beňadik sa predstavil interaktívnou inštaláciou Skejt.

Účastníci akcie predniesli svoj protest voči dianiu v trnavskej galérii, nesúhlas so zrušením výstavného programu vyjadrili v posledných dňoch viaceré odborné organizácie, naposledy slovenská sekcia svetovej organizácie teoretikov umenia AICA. Jej prezident Juraj Čarný v stanovisku upozornil na obavu o ďalší vývin v GJK, ktorý súvisí s odborne a profesionálne neakceptovateľným prístupom zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

"Má to dosah na dobré meno súčasného slovenského výtvarného umenia v medzinárodnom kontexte. Festival Multiplace (v Trnave naplánovaný od 2. do 6. mája) je najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a každoročne mu je venovaná mimoriadna pozornosť zahraničných hostí aj domáceho publika. Neodborný zásah do programu festivalu je bezprecedentný a neakceptovateľný," uviedol Čarný.

Odsúdil doterajšie praktiky a navrhuje okamžite systematicky riešiť vzniknutú situáciu na úrovni Ministerstva kultúry SR. V. Beskida odvolali pred vyše dvoma mesiacmi trnavskí krajskí poslanci po tom, ako predseda TTSK Tibor Mikuš opakovane poukazoval na nedostatky v riadiacej činnosti.

Odborná verejnosť za pravú príčinu považuje neochotu Beskida ustúpiť tlaku zriaďovateľa, ktorý presadzoval do galérie vlastné projekty. TTSK deklaruje, že po skončení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa vypracuje nové vedenie vlastný výstavný program. Podľa informácií TASR výberová komisia hodnotí prihlášky dvoch uchádzačov. Dovtedy budú pre verejnosť prístupné len stále expozície galérie.

