Novým pirátom chýba to podstatné

S ohľadom na možné pokračovania musia štvrtí Piráti z Karibiku čo najmenej poburovať. Tento minimalistický cieľ nový film určite spĺňa.

19. máj 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

V roku 2003 sa filmom Piráti z Karibiku: Prekliatie Čiernej perly zrodila novodobá legenda. Pirátsky žáner ožil ako farbisté hravé dobrodružstvo. S pokračovaniami Truhlica mŕtveho muža (2006) a Na konci sveta (2007) trilógia utŕžila na vstupnom 2,6 miliardy dolárov.

Prirátajte video, televízne práva, desiatku videohier – a máte dôvod, prečo Piráti z Karibiku už viac nemôžu byť bezbožní, blázniví, rebelujúci, čiže nápadití, novátorskí a hraví.

Piráti už nič nemusia

Rozpočet nového fimu, o tretinu menší ako pri tretej časti, mnohé naznačuje. Podobne ako samoúčelný módny formát 3D, ktorý rozprávaniu viac škodí, ako pomáha. Piráti nemusia bojovať o divákov. Majú ich istých. Už však nie je dôležité nadchnúť, očariť a rozdávať radosť, ale neznechutiť.

Ak námetom na rozohranie doterajších pirátskych dobrodružstiev bola atrakcia z Disneylandu, štvorka sa inšpirovala románom Tima Powersa On Stranger Tides, po ktorom ju aj pomenovali. Neznamená to však, že by Piráti z Karibiku konečne mali jasný a zrozumiteľný príbeh.

Rozpačitý príbeh

Práve naopak, mýty z najrôznejších kultúr sa tu prepletajú bez ladu a skladu, ba – čo je ešte smutnejšie – bez hlavy a päty. Paradoxne jediní Piráti z Karibiku, ktorí vznikli podľa knihy, sú ešte zmätenejšou zbierkou nesúrodých prvkov. Prekáža to tým viac, že sa snažia byť vážnejší, tradičnejší.

Režiséra Gora Verbinského nahradil Rob Marshall, choreograf, tvorca muzikálov Chicago a Nine. Ako filmár je remeselník, jeho práca je kvalitnou rutinou. Pôsobí plytko, opisne a ťažkopádne, čo môže väčšine publika vyhovovať. Vytratila sa však aj radosť z rozprávania a hravosť, ba z veľkej časti i vtip.

Jack Sparrow, kde si?

Hlavnou atrakciou a zároveň slabinou je kapitán Jack Sparrow Johnnyho Deppa. Pôvodne vedľajšiu komickú figúrku si publikum tak obľúbilo, že sa stala hlavnou postavou, hoci jej po troch filmoch už chýba prekvapivosť. Zo Sparrowa sa stáva čudný bláznivý mužíček, prežívajúci dobrodružstvá hodné skôr Indianu Jonesa.

Penélope Cruz ako jeho láska/nepriateľka je milá, no pánov v hľadisku viac zaujme iná Španielka – Astrid Berges-Frisbey v role morskej panny Syreny. Ian McShane ťažkú úlohu vytvoriť nového svojského pirátskeho kapitána Blackbearda celkom nenaplnil. Konkurovať Johnnymu Deppovi, Geoffreyovi Rushovi a Keithovi Richardsovi je ťažké.

Hoci tu nechýbajú ani exotické lokácie, komické situácie a dobré digitálne efekty, nie je tu to podstatné. Predchádzajúce časti boli láskavou poklonou sprofanovaným pirátskym príbehom. V neznámych vodách sa takým pirátskym príbehom stal.