Tento týždeň prídu festivaly v električke či v kaviarni

V stredu štartuje živá Bábková Žilina, košický mestský Use the City festival a v Bratislave literárny Anasoft Litera Fest + ďalšie kultúrne tipy.

23. máj 2011 o 13:50 (kul)

Tohtotýždňové festivaly sú celkom iné ako tie, čo prídu v lete - v stredu štartuje živá Bábková Žilina, košický mestský Use the City festival a v Bratislave literárny Anasoft Litera Fest + ďalšie kultúrne tipy.

Pondelok 23. máj 2011

Film, diskusia / Spoločenstvo Veľkého kotla Egona Bondyho

19.00, Ticho a spol., Bratislava

V rámci filmových portrétov Tvorcov uvidíte v pondelok večer v Tichu a spol. film Egon Bondy od režiséra Martina Hanzlíčka. Po ňom budú diskutovať a spomínať na Bondyho tí, ktorí sa s ním dobre poznali: Laco Teren, Martin Marenčin, Jozef Danglár, Dušan Dušek a ďalší.

Diskusia / Milan Paštéka

17.00, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

Ďalšia z pravidelných diskusií GCM bude patriť výtvarníkovi Milanovi Paštékovi pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín. Diskutovať budú: Iva Mojžišová, Miroslav Marcelli, Peter Michalovič, Tomáš Štrauss a Zuzana Bartošová.

Výstava, happening / Hemisféry 2011

16.00, Považská galéria umenia, Žilina

Považská galéria umenia dnes odovzdá výročné školské ceny Hemisféry 2011, ktoré sú súčasťou výstavy prác „To sme my.“ Zároveň bude na Hlinkovom námestí happenig študentov.

Utorok 24. máj 2011

Koncert / The Burning Hell (CAN), Phoebe Kreutz (US)

20.00, Stanica Žilina Záriečie

Skupina The Burning Hell sa už slovenským divákom predstavila na Pohode pred dvoma rokmi – teraz príde na žilinskú Stanicu. Predskokankou bude americká pesničkárka Phoebe Kreutz, ktorej hudbu označujú ako „joke-folk.“

Výstava / Mo(nu)ment

18.00, Galéria 19, Bratislava

Druhú časť výstavy Milana Vagača s názvom Mo(nu)ment otvoria v utorok o 18.00 v bratislavskej Galérii 19. Kurátorom je Vlado Kordoš, výstavu uvedie Katarína Slaninová.

Dni Architektúry a Dizajnu 2011

Bratislava, 25. – 29. máj 2011

V utorok oficiálne otvoria tohtoročné Dni architektúry a dizajnu. Od stredy rána je pripravených množstvo sprievodných akcií – projekcie, prednášky špičkových architektov, dizajn market, koncerty, otvorené ateliéry a showroomy architektov a dizajnérov – viac tu.

Streda 25. máj 2011

Festival / Bábková Žilina

25. – 27. máj 2011, Žilina

V Žiline sa počas troch dní stretnú všetky bábky Slovenska. V rámci festivalu Bábková Žilina, ktorý tretíkrát organizuje Bábkové divadlo Žilina, vystúpia súbory z Bratislavy, Košíc, Nitry ale aj z Čiech. Od rána do neskorého večera sú pripravené predstavenia pre deti ale aj pre rodičov – celý program nájdete tu.

Festival / Use the City Festival

18.00, Kasárne Kulturpark, Košice

V stredu večer odštartuje v Košiciach Use the City Festival – prezentácii programu a oficiálnemu otvoreniu festivalu, ktorý napríklad prenesie koncerty do električiek a obchodných domov, bude predchádzať vernisáž výstavy fotografií zachytávajúci český súbor Nanohach v akcii vo verejnom priestore, pred tým, než prídu do Košíc, o 19.30 bude hiphopové vystúpenie lokálnych skupín a hosť Yugson (FR) a jeho house dance šou.

Festival / Anasoft Litera Fest

25. – 27. máj 2011, Bratislava

Od stredy do piatku bude na viacerých miestach hlavného mesta vysoká koncentrácia spisovateľov a ich čitateľov – začína sa Anasoft Litera Fest – napríklad už o 18.00 v Ex libris a Ex Café, kde budú diskutovať Peter Krištúfek, Kornel Földváry, Tomáš Janovic a František Jablonovský, o čom inom, ako o čitateľskej a zberateľskej vášni. A večer vás čaká jedinečný projekt afterPhurikane. Program >>

Výstava / Miloš Kopták – Komnata

19.00, FruFru Gallery, Bratislava

V stredu o 19.00 h otvorí bratislavská galéria FruFru výstavu Miloša Koptáka s názvom Komnata. Kurátorkou je Mira Sikorová – Putišová.

Krst knihy / Mestské zásahy, s láskou vaši architekti

19.00, KC Dunaj, Bratislava

V rámci Dní architektúry a dizajnu sa bude v KC Dunaj krstiť kniha Mestské zásahy – sprevádzať ju bude diskusia na tému „Máme radi Bratislavu?“ – pozvanie prijal aj primátor Milan Ftáčnik, Ondrej Dostál a architekti Drahan Petrovič a Igor Marko.

Výstava / Folk Dizajn

Slovenské centrum dizajnu, Bratislava

V priestoroch SCD sú „Čerstvé diplomové práce“ – Moniky Hanečkovej, Ľubici Humeníkovej, Jana Michaliska a Jána Turza. Všetci autori hľadajú inšpiráciu v minulosti a spracúvajú ju do aktuálnych súčasných podôb.

Výstava / Vizuálna premena Slovenska

Galéria Artotéka, Bratislava

V podkroví Mestskej knižnice je výstava, ktorá prostredníctvom pohľadu študentov Katedry fotografie a nových médií, zachytáva Vizuálne premeny Slovenska – diela vznikli počas tvorivého workshopu študentov po celom Slovensku.

Štvrtok 26. máj 2011

Festival / Anasoft Litera Fest

20.00, a4 – Nultý priestor, Bratislava

Anasoft Litera Fest je v plnom prúde – vo štvrtok večer sa bude v a4-ke rozprávať Juraj Kušnirik s Monikou Kompaníkovou, Zuzanou Mojžišovou a s románom Jara Rumpliho Kruhy v obilí s podtitulom Krátke dejiny death metalu si následne poradí kapela Med.

Krst, koncert / Datasystem

20.00, Nu Spirit, Bratislava

Juraj Vitéz (Le Payaco), Viktor Frešo a Peter Sedláčik tvoria skupinu Datasystem, ktorá po ročnej existencii nahrala debutový album. Priamočiare rokenrolové pesničky čerpajú z britskej gitarovej scény posledných rokov, nahrával a produkoval ich Marek Rakovický (Lavagance), ktorý sa stal aj krstným otcom cédečka. Na afterparty zahrajú Benco, Barbie Idijot a Skank.

Vernisáž, party / NeTWORk

19.30, Gallery Cvernovka, Bratislava

Neformálne združenie Hlupane na bráne robí akciu Network – v GalleryCvernovka by mala byť jednodňová vernisáž figurálnej tvorby študentov VŠVU, prídu tvorcovia projektov Guerilla Gardening, Pouličné galérie, Pressburg Embassy, vydavateľstva Exitab a mladí dizajnéri, hrať budú Purist, The Ills a Gwerkova. Viac - tu.

Koncert / Sto múch

20.00, Klub Za zrkadlom, Bratislava

Dve banskobystrické kapely si vo štvrtok večer zahrajú v petržalskom Klube Za zrkadlom – Sto múch, už populárna pestrá zostava s vtipnými textami privedie aj mladšiu predkapelu Pululu.

Piatok 27. máj 2011

Festival / Anasoft Litera Fest

19.00, KC Dunaj, Bratislava

Literárnu cenu Anasoft Litera snáď netreba predstavovať – rovnako ako ani jej doterajších a súčasných finalistov. V piatok večer budú v priestoroch KC Dunaj čítať: Alexandra Salmela, Zuzana Šímová, Pavol Rankov, Peter Krištúfek a Ivana Dobrakovová. O hudbu sa postará Špako, Peter Hajdin a Tomáš Kobza.

Výstava / Pleso

18.00, Galéria MeetFactory, Praha

V piatok otvorí pražská MeetFactory špecifickú výstavu s názvom Pleso v kurátorskej koncepcii Dušana Zahoranského. Vystavujú: Michal Kern, Tereza Fišerová, Lucia Sceranková, Matyáš Chochola, Štefan Papčo a ďalší. V rámci výstavy sa uskutoční aj „skutočná horolezecká exkurzia zázemím MeetFactory“ so Štefanom Papčom a industriálna (cyklo)túra s Matyášom Chocholom. Viac na www.meetfactory.cz

Edo Klena & Klenoty

19.00, Ticho a spol., Bratislava

Piatkový večer bude v Tichu a spol. patriť folkrocku – príde pesničkár Edo Klena spolu s kapelou Klenoty (Miro Sivák, Peter Wittner, Mišo Gál).

Pecha Kucha Night volume 15

20.20, MMC, Bratislava

Pätnásta Pecha Kucha už tento piatok – uvidíte prezentácie Kataríny Beličkovej, Erika Bindera, Márie Čorejovej, Tona Gútha / Rytmika, milk-a, Cyklokoalície, Ľubice Segečovej a ďalších.

Sobota 28. máj 2011

Festival Use the City / Koncentrát urbánnej kultúry

9.30, Kasárne Kulturpark, Košice

Festival Use the City bude v sobotu pokračovať od rána – pripravené sú súboje Beat Box, Slam Poetry, Secret Wars, mestské športy: BMX, InLine, Skateboard, tanečné súboje: SDK Europe, koncerty: BeatBurgerBand, Virtual Vertigo (USA) a samozrejme afterparty.

Projekt KID: Deň otcov – Čert na strune

13. – 17.00, KC Dunaj, Bratislava

Deň matiek sme oslávili, ale čo otcovia? V sobotu popoludní môžu prísť spolu s deťmi do KC Dunaj a zostrojiť „funkčnú verziu vyskakovacej hračky“ – viac na www.projektkid.sk

Koncert / Swing Society Orchestra

20.00, Kafe Scherz Palisády, Bratislava

Dvanásťčlenná skupina Swing Society Orchestra bude v sobotu večer hrať v Kafe Scherz na Palisádach.

Nedeľa 29. máj 2011

Pre deti / Detská ulica

13.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Use the City festival myslí aj na deti – v nedeľu bude od 13.00 prebiehať niekoľko zaujímavých akcií – predstaví sa Bábkové divadlo na Rázcestí, bude sa maľovať na tvár, vyrábať masky, žonglovať, šermiari predvedú historický a športový šerm, a české Divadlo Drak porozpráva o psíčkovi a mačičke.