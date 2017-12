Mário Radačovský sa vrátil ako šéf Baletu Bratislava

20. jún 2011 o 14:25 Zuzana Komárová

Mário Radačovský (1971) sa narodil v Partizánskom. Vyštudoval tanečné konzervatórium. Neskôr tancoval na našej prvej scéne, odkiaľ odišiel účinkovať do prestížneho holandského súboru NDT. Spolupracoval so svetoznámym choreografom Jiřím Kyliánom, pôsob(Zdroj: CTIBOR BACHRATÝ)

Bývalý šéf Baletu SND postavil nový súbor. Našiel priestor v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava a v prvej sezóne 2011/2012 chce ponúknuť štyri premiéry.

BRATISLAVA. Bláznovstvo, odvaha, ambície. To boli najčastejšie skloňované slová v spojení s novým tanečným telesom Balet Bratislava. Umeleckým vedúcim súboru neoklasického baletu je bývalý šéf Baletu SND Mário Radačovský a výkonnou riaditeľkou manažérka tanečných projektov Miroslava Kovářová. Prvá premiéra ich čaká 6. októbra, no svoje plány i zákulisie fungovania súboru, ktorý bude fungovať v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava odhalili už teraz.

video //www.sme.sk/vp/21088/

„Vďaka ohlasom divákov som sa uistil, že naša vízia spred štyroch rokov bola úspešná, a preto stojí za to v nej pokračovať. V umení to máte tak, že prvé roky iba sadíte a až po čase vidíte, čo vám z toho vzišlo. To je aj náš prípad,“ tvrdí Radačovský. Má kvalitných interpretov, ktorých si vychovával v SND, ale aj medzinárodné kontakty a prísľuby spolupráce svetových choreografických mien. Súbor tvorí šestnásť tanečníkov, z ktorých väčšina prišla práve zo SND.

„Vážime si ich rozhodnutie. Nie je jednoduché zahodiť istotu a prísť do niečoho nového,“ zhodujú sa Radačovský aj Kovářová. Balet Bratislava v najbližšej sezóne predstaví choreografie Jiřího Kyliána, Lukáša Timuláka či Šárky Ondrišovej. Prvou premiérou bude Rómeo a Júlia na hudbu Sergeja Prokofieva v choreografii Mária Radačovského, ktorú americký Grand Rapids Ballet uviedol v máji tohto roka. Do konca sezóny chce Balet Bratislava ešte uviesť tri ďalšie premiéry: "V decembri dáme priestor výrazným slovenským choreografom Stanislave Vlčekovej, Šárke Ondrišovej a Lukášovi Timulákovi v trojinscenácii Večer slovenských choreografov. Marcová premiéra je venovaná tvorbe choreografov českého pôvodu Liborovi Vaculíkovi, Petrovi Zuskovi a Jiřímu Kyliánovi. Na záver sezóny predstavíme produkcie Paula Lightfoota, Francesca Nappu a Attilu Egerházyho,“ hovorí Miroslava Kovářová.

