Bude to celkom pohodový týždeň

Vo štvrtok štartuje festival Pohoda, štyridsaťčlenný súbor Veni Academy však môžete počuť už v stredu na žilinskej Stanici + ďalšie tipy.

4. júl 2011 o 18:00 (kul)

Pondelok 4. júl 2011

Výstava / U102 & Letná výstava

Galéria Krokus & Priestor PS (bývalá galéria Gerulata), Bratislava

V galérii Krokus sa do štvrtka môžete spoznávať – s dielami súčasných slovenských výtvarníkov. Kolektívna Letná výstava prezentuje v kurátorskom výbere približne dvadsiatku autorov a autoriek a ich aktuálnu tvorbu – U102 je názov formátu, ktorý je určený najmä tým, ktorí pomýšľajú na založenie vlastnej umeleckej zbierky, ale nevedia celkom presne, kde začať. Napríklad v Krokuse.

Utorok 5. júl 2011

Výstava / Filling Holes

18.00, Open Gallery, Baštová 5, Bratislava

Matej Gavula a Milan Tittel tvoria umeleckú skupinu XYZ od 1997, pracujú s médiom sochy a často vstupujú do spolupráce s ďalšími autormi. Tentokrát sa k nim pridal Miroslav Csölle – výstava Upchávanie dier je špecifická najmä ich zameraním sa na performance – tie budú na výstave v Open Gallery prezentované videoprojekciami, fotografiami a objektmi.

Streda 6. júl 2011

Klasika / Veni Academy

20.00, Stanica Žilina – Záriečie

Počas posledného víkendu otestovala Stanica Žilina – Záriečie počas Festu Anča aj kapacitu nového baru – kapacitu svojej sály však naplno odskúša až v stredu. Vtedy tam totiž zahrá 40-členný súbor Veni Academy, ktorý sa tam bude pripravovať na sobotné „pohodové“ vystúpenie na trenčianskom letisku. Tomu sa hovorí dobrý warm-up, veľmi dobrý!

Čítačka / Hviezdy, jablká a sklíčka

18.00, Letná čitáreň U červeného raka, Bratislava

V stredu o 18.00 bude v čitárni U červeného raka rozprávať Susann Schaferová o svojej knižke Hviezdy, jablká a sklíčka (Môj život s autizmom), moderuje Patrícia Garajová Jarjabková.

Štvrtok 7. júl 2011

Výstava / Czech press photo 2011

17.00, Dom umenia, Bratislava

Výstava Czech press photo 2011 predstaví ako každý rok kolekciu ocenených záberov českých a slovenských fotografov a fotoreportérov.

Výstava / Montrouge

18.00, Francúzsky inštitút v Bratislave

Montrouge je názov francúzskeho mesta, kde nedávno prebiehal rezidenčný pobyt Rastislava Sedlačíka a Juliany Mrvovej v rámci programu Mladá európska tvorba. Výstavu ich diel otvorí kurátorka Beáta Jablonská.

Výstava / 100% the way of(f)

18.00, galéria Medium, Bratislava

Názov odboru Textilný dizajn znie síce trochu neosobne, no výstava – projekt 100% the way of(f), ktorú vo štvrtok otvoria v bratislavskej galérii Medium bude veľmi osobná, ukáže vám, čo všetko a kto všetko je vlastne textilný dizajn. Kurátorkou je Ľubica Hustá.

Piatok 8. júl 2011

Sobota 9. júl 2011

Nedeľa 10. júl 2011

Klasika / Hummelovo sláčikové kvarteto v Botanickej záhrade

17.30, Botanická záhrada Bratislava

Viete si predstaviť sláčikové kvarteto v botanickej záhrade? Nie? Máme pre vás tip – Hummelovo sláčikové kvarteto, ktorého repertoár zahŕňa najmä diela slovenských skladateľov, zahrá o 17.30 priamo v bratislavskej Botanickej záhrade. To bude dobré.