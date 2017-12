Richnava sa teší na veľkú filmovú premiéru

Šulík splnil svoj sľub a s filmom Cigán zamieril najskôr do Richnavy, kde dielo natáčal.

12. júl 2011 o 17:11 Mikuláš Jesenský

Martin Šulík splnil svoj sľub. S filmom Cigán čerstvo oceneným na Medzinárodnom filmovom festivale z Karlových Varov zamieril najskôr do Richnavy, kde dielo natáčal.

RICHNAVA. Obyvatelia osady v Richnave sa dnes celý deň modlili, len aby sa pánbožko na nich nehneval. Hromy – blesky prekazili včera večer prípravu konštrukcie na premietacie plátno. Bez neho by túžobne očakávaná celoslovenská premiéra filmu Cigán stroskotala.

Namiesto koberca pažiť

Na poli medzi osadou a dedinou dnes ako z vody vyrástol prírodný amfiteáter. Premietaciu plochu s ozvučením, pódium pre kapely i putovný kinematograf bratov Čadíkovcov obklopujú roje malých zvedavcov. Len namiesto červeného koberca pre hlavných protagonistov a filmový štáb vavrínmi ovenčeného diela rozprestreli sýto zelenú pažiť.

„Celú noc sme spolu s policajtmi strážili maringotku s premietacím prístrojom. Lialo, tak sme sedeli v aute. Nič nezmizlo, všetko je v poriadku. Veď kto by sa opovážil?“ pýta sa skôr sám seba Igor Horváth, člen občianskej hliadky.

Majiteľ pojazdného kina Josef Čadík sa spokojne usmieva: „Kinematrograf má dvadsať rokov, z toho Slovensko brázdime desiaty rok. Dnešok je ale pre nás výnimočný. Som milo prekvapený srdečnosťou ľudí, teším sa na kávu v osade, kde nás pozvali. Som zvedavý, ako nás príjmu na vlastnom teritóriu.“

video //www.sme.sk/vp/21330/

Splnený sľub

Večer sa do prírodného kina chystá celá osada. Mnohí z nich prvýkrát v živote uvidia film na veľkom plátne.

„Keď sa skončilo natáčanie, pán režisér sľúbil, že my uvidíme film ako prví. Nám každý len sľubuje, ale on slovo dodržal. Je to správny chlap,“ hovorí Ladislav Tuleja.

Vo filme si zahral aj on, rovnako ako polovica osady. „Hral som takého zloducha, aj keď som nikdy nebol trestaný. Mal som ísť na súd a brat ma akože odhováral, že nemusím, nech sa vyhovorím, že som chorý. Sám som zvedavý, ako to dopadlo.“

Najviac Rómov si zahralo v scéne zo svadobnej hostiny. Natáčali ju pri dome Márie Tulejovej. „Roky sa o nás nikto nezaujímal. A zrazu prídu gádžovia, ktorí si vás vážia. My sme zistili, že nie každý gádžo je rasista. A film by mal ukázať, že nie každý Róm je zločinec,“ myslí si domáca pani.

Vďačnosť

Asistent réžie Juraj Baláž chodí po poli s mobilom prirasteným k uchu. Predovšetkým vďaka jeho nadšeniu projekt jedinečnej premiéry, na ktorej očakávajú dvetisíc divákov, naberá popoludní reálne kontúry.

„Hneď po vyhlásení výsledkov v Karlových Varoch mi volala jedna pani odtiaľ. Hovorila, že prídu aj deti, ktoré sa ešte nenarodili. Tí ľudia urobili pre film maximum, zaslúžia si našu vďaku.“

Na príprave prvej oficiálnej projekcie Cigána na Slovensku sa podieľa aj Zuzana Ricotti, produkčná filmu Pokoj v duši: „Pomáhame všetci, čo máme radi Martina Šulíka. Prečo neurobiť radosť obyčajným ľuďom, ktorí sa na filme podieľali? To sa jednoducho patrí.“

Premietanie sa má začať večer po desiatej hodine. Film uvedie režisér Martin Šulík, na pódiu spolu s ním budú aj hlavní hrdinovia. Chýbať bude Janko Mižigár, ktorý získal zvláštnu cenu poroty festivalu v Karlových Varoch za najlepší herecký výkon. Jeho kapela hrá práve dnes v Ostrave.