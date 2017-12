PJ Harvey dostala už druhú Mercury Prize

Originálna pesničkárka opäť získala prestížnu britskú cenu. To sa zatiaľ nikomu nepodarilo.

8. sep 2011 o 0:00 Oliver Rehák

LONDÝN, BRATISLAVA. Doteraz to bola cena, ktorú vyhrávali skôr mladé talenty britskej hudobnej scény. Známe mená a favoriti väčšinou skončili iba pri nomináciách, od Blur až po Radiohead. Tento rok to dopadlo inak – víťazom Mercury Music Prize nie sú James Blake, Adele, Anna Calvi ani Elbow, ale PJ Harvey (na snímke Tasr/AP).

„Ide o umelkyňu, ktorá má prepracovanú koncepciu celého albumu,“ uviedla vo svojom zdôvodnení porota, prečo ju najviac zaujala PJ Harvey s jej aktuálnou nahrávkou Let England Shake. „Je to piesňový cyklus v tradičnom zmysle, všetky skladby spolu súvisia a žiadna sa nedá vymeniť.“

Dnes 41­ročná speváčka už jednu Mercury Music Prize má. Za album Stories from the City, Stories from the Sea. Bolo to presne pred desiatimi rokmi, no vtedy si to príliš neužila: „Sedela som v hoteli vo Washingtone a pozerala sa, ako horí Pentagon,“ spomínala na udalosti z 11. septembra.

Druhýkrát si pre cenu prišla osobne a symbolickou zhodou okolností je jej nový album venovaný práve hrôzam rôznych vojen. „Chcela som urobiť niečo zmysluplné, album nielen pre seba, ale aj pre ostatných ľudí,“ okomentovala nahrávku Let England Shake.

V londýnskom hoteli Grosvenor House na včerajšom vyhlásení výsledkov okrem PJ Harvey vystúpili aj ostatní nominovaní s výnimkou speváčky Adele, ktorá mala zdravotné problémy.

Mercury Music Prize sa udeľuje od roku 1992. Je určená pre hudobníkov z Britských ostrovov, pričom o víťazoch nerozhoduje predávanosť albumov, ale ich osobitosť.