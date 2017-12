Šoth v SND končí aj pokračuje

Aký by mal byť nový generálny riaditeľ SND?

Roman Polák, režisér

Myslím, že problém treba otočiť, čo má byť výsledkom reorganizácie Národného divadla. Mali by existovať tri samostatné súbory – Národná opera, Národná činohra a Národný balet. S kompetentnými riaditeľmi, so samostatnými rozpočtami a s prehľadným financovaním. Generálny riaditeľ by mal pripraviť pôdu na takúto reorganizáciu a mať pri nej akúsi servisnú a kontrolnú úlohu. Potom by jeho funkcia prípadne mohla aj zaniknúť.

Mário Radačovský, baletný umelec

Musí tam prísť človek, ktorý v prvom rade bude spájať súbory, medzi ktorými sú teraz skôr protichodné nálady. Netreba žiadne veľké vízie, len by si mal zodpovedať hlavnú otázku – čo chce dokázať s celou touto štátnou inštitúciou. Musí vedieť nadchnúť, vysvetliť všetkým pracovníkom túto víziu a dokázať ich presvedčiť o tom, aby robili všetko pre to, aby sa stala skutočnosťou. A ešte musí mať istotu, že má voľné ruky. To divadlo je choré. V jeho vnútri je veľmi veľa skvelých, šikovných ľudí, ale aj veľa zákerných, zlých ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť. Ak sa celé divadlo nevyčistí a neprejde kúrou, je jedno, aký riaditeľ tam príde.

Marián Geišberg, herec

Asi všetci vieme, aký by mal byť, ale kde ho zohnať? Riaditeľa vyberá ministerstvo kultúry, a ak za posledné roky došlo k toľkým zmenám vo vedení divadla, podiel na tom má zrejme aj ministerstvo. Je to však súčasne širší problém slovenského divadelníctva, celý systém je zle nastavený, čo je ešte dedičstvo z čias komunizmu.

Martin Porubjak, dramaturg

Riaditeľ SND by mal byť slušný, zodpovedný, vzdelaný, charakterný a seriózny človek – teda pravý opak doterajšieho riaditeľa. Nezaškodilo by, keby to bol aj človek múzický, čo však nie je podmienka. A najmä by sa mal obklopiť kompetentnými spolupracovníkmi. Mal by spĺňať ono masarykovské: „Neklamať a nekradnúť!“ Je dnes čosi také sci-fi? P. S. Spytovať by si mali svedomie tí členovia výberovej komisie, ktorí pred rokom zodvihli ruku za Ondreja Šotha.

Petra Polnišová, herečka

To je veľmi ťažká otázka. Slovenské národné divadlo je monštruózna inštitúcia, ten, čo ju vedie, iste podlieha rôznym tlakom zo všetkých strán. Nový šéf nemusí pochádzať z umeleckého prostredia, ale mal by ho poznať. Dôležitejšie možno je, aby bol dobrým manažérom. Predpokladalo sa, že takým typom bude predchádzajúca riaditeľka, a predsa to nevyšlo. Takže to bude naozaj ťažké hľadanie. Ja som však optimistka, určite sa nakoniec niekto nájde.