Divadelná Nitra má dvadsiatku

Medzinárodný festival je tento rok o odkrývaní minulosti a pátraní po tajomstvách.

22. sep 2011 o 17:09 Zuzana Ferusová

Vlani sa museli vtesnať iba do štyroch dní. Okrúhle výročie však festival Divadelná Nitra oslavuje v plnej sile. Začína sa dnes.

Hosťami dvadsiateho ročníka festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa skrýva za mottom (ne)prezraď svoje tajomstvo, budú viacerí významní európski divadelníci. Jeho program sa začína už dnes a potrvá do stredy.

My tu na Slovensku chceme mainstream - hovorí šéfka festivalu Darina Kárová - prečítajte si rozhovor >>

Vzácnymi návštevami zo zahraničia budú renomovaný moskovský režisér Kama Ginkas s originálnou interpretáciou Médey či Oskaras Koršunovas z Litvy, ktorý prinesie vizuálne príťažlivú a metaforickú inscenáciu Gorkého hry Na dne.

Veľkým lákadlom je aj Weissenstein pražského Divadla Komedie, ktoré pre zápas s existenčnými problémami už ohlásilo poslednú sezónu.

V hlavnom programe sa predstaví deväť svetových a štyri slovenské súbory. Otváracou inscenáciou bude Medzi nami v pohode divadla TR Warszawa. V réžii Grzegorza Jarzynu uvidíme hru Doroty Masłowskej, ktorá sa už stala v Poľsku celebritou a u nás je známa románom Sneh a krv.

Z inscenácie Medzi nami v pohode, foto: Kuba Dabrowski

Slovenský výber

Podľa vzoru Avignonského divadelného festivalu sa Divadelná Nitra rozhodla nechať výber štvorice domácich titulov na kurátorovi z radov divadelníkov – prvým z nich je režisér Rastislav Ballek.

Ballek prezradil svoj kľúč k rozhodovaniu: „Slovenské inscenácie, ktoré sa objavia na tohtoročnej Divadelnej Nitre, by mali byť výzvou na dlhý a zmysluplný rozhovor – to bolo základné kritérium ich výberu a to je aj účel ich konfrontácie so zahraničnými súbormi.

Vedľa seba sa tak objavia Divadlo SkRAT s Napichovačmi a lízačmi (scenár a réžia Dušan Vicen) a Staré divadlo Karola Spišáka s Absolventom hosťujúceho českého režiséra Jakuba Kroftu.

Veľké „kamenné“ scény bude zastupovať Gombárov Kubo (remake) v skvelom hereckom obsadení martinského súboru Slovenského komorného divadla a nitrianska Kuchyňa v réžii Zoltána Balázsa - obe tieto inscenácie sú nominované aj na DOSKY.

Z inscenácie hry Napichovači a lízači divadla SkRAT, foto: Ctibor Bachratý

Divadelná Nitra oslavuje - Extra 20

Pri príležitosti osláv výročia budú aj špeciálne podujatia s názvom Extra 20. Medzi nimi napríklad odštartovanie projektu Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície. Z Pražského Quadriennale 2011 doputujú do Nitry inštalácie a performancie na tému Intimita a predstavenie. Do Nitrianskej galérie sa presunie výstava Divadelného ústavu Ako sa uchováva pominuteľnosť.

Dnešok bude mať tiež svoje „extra“ v podobe medzinárodného sympózia nazvaného Festival ako (kreatívny) priemysel.

Divadelná Nitra však neponúka v šesťdňovom trvaní od piatka do stredy iba divadelné zážitky v sálach dvoch veľkých divadiel – Nitra sa stane živým mestom, kde sa návštevníci môžu zúčastniť na nespočetných akciách pestrého programu v podobe výstav v rámci Bielej noci, prehliadky európskych filmov, divadelného jarmoku či detského a pouličného divadla.