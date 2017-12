Bookerovu cenu získal Julian Barnes

Britský spisovateľ získal prestížne ocenenie za knihu, ktorou sa podľa poroty prihovára ľudstvu 21. storočia.

19. okt 2011 o 10:57 kul

Vo finálovej šestke prestížnej Man Bookerovej ceny sa anglický spisovateľ Julian Barnes objavil už štyrikrát. Včera v Londýne ocenenie získal.

Julian Barnes získal najvýznamnejšie ocenenie pre anglicky písaný román za knihu The Sense of an Ending (Pocit konca). „Je to nádherne napísaná kniha,“ povedala pre BBC šéfka poroty Dame Stella Rimington, „zhodli sme sa, že ide o dielo, ktoré sa prihovára ľudstvu 21. storočia.“ Porota spomedzi šestice kandidátov vybrala víťaza na poslednom stretnutí v priebehu pol hodiny, v prvom rade im vraj šlo o to, aby bolo dielo „čítavé“.

Barnes je aj u nás známy vďaka viacerým prekladom – Keď ma ešte nepoznala, Žádný důvod k obavám, Pohlédnou do slunce či Jak to vlastně bylo. Román The Sense of an Ending, za ktorý získal ocenenie, by mal v českom preklade vyjsť v roku 2012. Ide o 150-stranový príbeh o mužovi v strednom veku, ktorý spomína na svoju minulosť.

Barnes sa vo svojej reči poďakoval porotcom za múdrosť, sponzorom za šek v hodnote 50.000 £, ktorý je súčasťou výhry a Suzanne Dean, ktorá sa postarala o dizajn knihy: „Tí, ktorí videli moju knihu, nech si čokoľvek myslia o jej obsahu, pravdepodobne budú súhlasiť s tým, že ide o nádhernú vec.“