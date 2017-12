Amy Winehouse zabila vodka

Britská speváčka Amy Winehouse mala v krvi 4,16 promile alkoholu. Vypila ho po trojtýždňovej abstinencii.

27. okt 2011 o 10:01 SITA

Príčinou úmrtia britskej speváčky Amy Winehouse bola konzumácia veľkého množstva alkoholu. Uviedla to Suzanne Greenway z úradu koronera londýnskej časti St Pancras.

"Namerali sme jej 416 miligramov alkoholu na 100 mililitrov krvi (4,16 promile, pozn. redakcie), čo malo za následok jej náhlu a neočakávanú smrť," uviedla Greenway, podľa ktorej sa v speváčkinom tele v čase smrti nenachádzali žiadne ilegálne látky.

Winehouse skonala vo svojom londýnskom dome 23. júla vo veku 27 rokov. V jej izbe sa našli tri prázdne fľaše vodky, dve veľké a jedna malá.

Bodyguard Andrew Morris ju o 10:00 našiel ležať v posteli, ale vtedy si ešte myslel, že iba spí. Pohotovosť zavolal až o päť hodín neskôr, keď ju prišiel znova skontrolovať a zistil, že sa vôbec nepohla.

Podľa výpovedí svedkov speváčka nepila žiaden alkohol v období troch týždňov pred 22. júlom.

Talentovaná speváčka, ktorá zaujímavo miešala prvky R&B, soulu a jazzu stihla nahrať iba dva štúdiové albumy - Frank (2003) a Back To Black (2006) a vydala jedno koncertné DVD I Told You I Was Trouble: Live in London.

Jej poslednou skladbou je duet Body And Soul so spevákom Tonym Bennettom, ktorý vyšiel na jeho albume v septembri.