Naše tipy na Medzinárodný filmový festival Bratislava

Medzinárodný filmový festival Bratislava

13. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Bratislave sa začína 3. novembra slávnostným otvorením a potrvá do 9. novembra. Deväťdňový filmový maratón sa následne presunie do Banskej Bystrice, kde bude od 10. do 12. novembra pokračovať Festivalovými dňami.

Medzi programovými sekciami dominujú medzinárodné súťaže – Súťaž prvých a druhých hraných filmov, Súťaž dokumentárnych a krátkych filmov z celého sveta. V Medzinárodnej súťaži prvých a druhých filmov má zastúpenie aj slovenská snímka – Viditeľný svet, debut Petra Kruštúfka.

Ďalšie sekcie – Panoráma, Proti prúdu, Made in Slovakia a Azyl – krátke filmy – predstavia to najlepšie zo súčasnej kinematografie. V programe pribudli aj nové sekcie – Antidepresíva, Príbehy a Červené westerny. Sekcia Pocta bude v aktuálnom ročníku patriť režisérovi Eduardovi Grečnerovi a Pavlovi Brankovi.

Festival bude prebiehať v kinách Cinema City Eurovea, Lumiére, Mladosť, SNG a Divadle P. O. Hviezdoslava.