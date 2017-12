Umenie pod stromček - literatúra

Niekto dáva prednosť praktickým darčekom, iných viac poteší niečo pekné. Naše tipy sú najmä pre tých, ktorí majú radi umenie a kultúru.

2. dec 2011

Opäť vám ponúkame náš výber, naše subjektívne tipy na zaujímavé knihy, audioknihy, hudobné cédečka a filmové dévédéčka. Snáď si tu ten svoj vhodný darček nájdete.

Slovenská literatúra

Fedor Frešo: Sideman

Marenčin PT

Basový gitarista a kontrabasista, bez ktorého sa neobišla žiadna zo špičkových slovenských rockových kapiel (Prúdy, Soulmen, Collegium musicum, Fermata), ale ktorý sa rovnako suverénne pohybuje aj v tradičnom džeze, s odstupom času píše o svojej kariére. Množstvo historiek a vtipných postrehov má súčasne vzácny dokumentárny charakter. Knihu dopĺňa veľa dobových fotografií.

Ján Rozner: Výlet na Devín

Marenčin PT

Po knihách Sedem dní do pohrebu a Noc po fronte vyšla z pozostalosti publicistu, recenzenta a prekladateľa ďalšia kniha napísaná na základe autorových spomienok na niekoľko výletov na hrad Devín. Ten sa stal pre Roznera symbolom dejinných zvratov a politických manipulácií v meniacich sa režimoch. Tomu poslednému uveril aj on sám, až kým sa nepresvedčil o svojom omyle.

Miroslav Kocúr: theoBlogy

Artforum

„Protiklad medzi mystikou a politikou je iba umelý. Len hlboký a vnútorný človek dokáže významne pretvárať i svoje okolie,“ píše Miroslav Kocúr v jednom z blogov. Tie sa netvária ako veľká teológia, sú „len“ úprimným vyznaním i provokujúcim zamyslením nad samotným predmetom teológie. K mnohým autorovým témam patrí napríklad aj reforma katolíckej cirkvi, rodina či Tiso a slovenský štát. Knihu dopĺňajú ilustrácie Fera Guldana.

Slavo Kalný: Svedkovia mojej doby

Marenčin PT

Denník Smena svojho času vyzval otvoreným listom prezidenta Novotného, aby sa vzdal funkcie. Keď sa tak na jar 1968 stalo, vznikla recesistická fotka, na ktorej si zapózoval aj Dominik Tatarka. Príbehom tejto titulnej fotografie sa začína kniha, v ktorej spisovateľ a publicista spomína na „svedkov svojej doby“ a ich osudy. Patrí k nim popri spisovateľoch či politikoch aj legendárny slovenský futbalista Ladislav Kubala, ktorý po skvelej kariére v drese FC Barcelona dvanásť rokov trénoval španielsku reprezentáciu.

Veronika Šikulová: Miesta v sieti

Slovart

Šikulová takmer vždy píše (aj) autobiograficky. Tentoraz z pozície vnučky, spovedá sa ona, ale spovedajú sa aj ďalšie dve ženy tejto rodiny. V trojgeneračnom románe sa autorka pohľadom na ich statočné životy snaží vyrovnať so svojimi smútkami a zmätkami a nájsť svoje vytúžené „miesto v sieti“. Typické šikulovské rozprávanie sprítomňuje svet, ktorý je už dávno preč, ale hovorí aj o zásahoch dejín do ľudských osudov.

Juraj Kušnierik: Hudba ostrova

Artforum

Juraj Kušnierik je slovenský novinár, no vyzerá ako Škandinávec a má rád hudbu. Najmä islandskú. A tak sa rozhodol prísť na to, ako je možné, že krajina, čo má toľko ľudí ako Košice, zrodila toľkých originálnych muzikantov. Odpovede hľadal počas návštev Islandu, v rozhovoroch, na koncertoch a spísal ich do útlej knižky.

Maxim E. Matkin: Nie na ústa

Slovart

Bestsellerový pseudonym si tentoraz vybral za hrdinu človeka, schopného za vás promptne vybaviť internetovú komunikáciu. Prirodzene, ako to už u Maxima býva, najmä v oblasti erotiky či priam sexu. Hrdinovi knihy to však nestačí, možno aspoň čitateľom áno.

Iva Kadlečíková: Čítanie myslenia

F. R. & G.

Kniha Ivy Kadlečíkovej je cenný m dokumentom o dvoch časopisoch potvrdzujúcich ideu ich tvorcov, že ne­existuje literatúra regionálna. V druhej polovici 60. rokov sa z nadšenia mladých absolventov filozofickej fakulty v Bratislave zrodili v Košiciach a Martine časopisy Krok a Matičné čítanie.

Daniel Hevier: Správca podstaty



Kalligram

Ak sa s niektorým naším známym, koho už „nepotrebujeme“, prestaneme postupne zdraviť, nie je to príliš chvályhodné. Hevier však z toho dokáže dospieť k hyperbole o tom, ako sa zbavovať ľudí. Polstovka poviedok balansuje na hrane nezáväzného fabulovania a hlbšieho psychologického ponoru.

Tomáš Janovic: Ponuka dňa

Marenčin PT

„Vždy sú na vine tí druhí. Bránia nám byť tými prvými.“ Jasný Janovic, stručný, múdry, vtipný. Opäť dokazuje, že hold, ktorý mu vzdáva Daniela Kapitáňová - „existuje krajina, kde ľudia hovoria, len keď majú čo povedať. Tá krajina krásnych, múdrych a veselých slov sa volá Slová(kia) a jej kráľom je Tomáš Janovic,“ si ozaj zaslúži. Ešte aspoň jeden príklad: „Je ozaj dobrodruhom, kto hľadá dobro v druhom?“

Július Satinský: Expedície 1973 - 1982

Slovart a Edition Ryba

Denníkové záznamy zo šiestich expedícií Jula Satinského a jeho priateľov (Tomáš Janovic, Vlado Bednár a ďalší) najmä v slovenských, ale aj v českých horách, ba dokonca aj v Alpách. Nevšednou grafickou úpravou sa kniha, ktorá je aj výtvarným artefaktom, stala takmer autentickým denníkom, plným pravdivých historiek a humoru. Zážitky zo zdolávania kopcov a niekedy nerovného boja s prírodou striedajú opisy stretnutí s ľuďmi, ktorých pri svojom putovaní postretávali.

Viliam Klimáček: Horúce leto 68

Marenčin PT

Tragikomický román je napísaný podľa skutočných príbehov. Autor rozpráva príbehy „Mňačkových detí“, mladých ľudí, ktorým slávny spisovateľ vybavil poznávací pobyt v Izraeli. Kolotoč udalostí sa začína vstupom okupačných armád do Československa, ktorá zásadným spôsobom mení ďalší život židovského dievčaťa, bývalého komunistu a evanjelického farára.

Ľubomír Feldek: Keď vládzeš ísť, aj keď si musíš nadísť

Ikar

Pre výber publicistických textov z posledných pätnástich rokov (V Prahe u Feldekovcov, O slovách, On the Road a Dnes píše) si Feldek vypožičal verš z básne Rudyarda Kiplinga Keď. Zhruba stovku fejtónov obohatil o niekoľko básnických prekladov a dve poklony - manželke Oľge a Rudovi Slobodovi, keď namiesto doslovu zaradil jeho báseň Kentaur. „To necvála kôň, to neletí kométa, to nie je guľový blesk, to je guľaté telo básnika Feldeka, letiace zo schôdze výboru na stretnutie s mladými básnikmi, to je večný mladík, večný panic, starý smilník, verný jednej žene.“

Svetová literatúra

Jack Kerouac: Na ceste. Rukopisný zvitok

Artforum

Legendárna biblia beatnickej generácie vychádza prvýkrát v slovenčine v pôvodnej, necenzurovanej verzii. Ide o text, zaznamenaný autorom na rukopisnom zvitku, štyridsať metrov dlhom páse papiera. „Posúval som ho písacím strojom, aby som sa nezdržoval,“ napísal Kerouac svojmu priateľovi, „a keď som ho rozvinul na dlážke, pripomínal cestu.“

Dick Francis a Felix Francis: Chybný krok

Slovenský spisovateľ

Favorizovaný kôň zasa raz nevyhrá, ba dokonca skončí posledný, a tak obľúbený autor ponúka ďalší z nekonečného množstva dramatických až kriminálnych príbehov z dostihového sveta. Tentoraz v spolupráci so synom Felixom, a keďže otec Dick údajne zanechal po sebe viac nedokončených diel, Felix má čo robiť. Milovníci turfu sa majú na čo tešiť.

Orhan Pamuk: Múzeum nevinnosti

Slovart

Pamukov román sa odohráva v Istanbule od roku 1975 až po súčasnosť a hovorí o kríze identity jednej triedy. Autor rozpráva príbeh Kemala pochádzajúceho z bohatej rodiny. Je zasnúbený so ženou z rovnakej vrstvy, jeho však priťahuje vzdialená, nižšie postavená príbuzná. Nedopadne to dobre a Kemal sa rozhodne postaviť múzeum všetkého, čo mu pripomína jeho lásku.

Herta Müller: Dnes by som sa radšej nestretla

Artforum

Predvlaňajšie udelenie Nobelovej ceny za literatúru nemecko-rumunskej autorke Herte Müllerovej bolo dosť veľkým prekvapením. V češtine vyšli dva jej romány až po tomto veľkom úspechu, teraz vyšiel aj prvý slovenský preklad. Autorka s mimoriadne bohatým poetickým jazykom sa často svojimi dielami vyjadruje k politickej situácii. Román Dnes by som sa radšej nestretla opisuje cestu mladej ženy električkou na výsluch.

Meir Shalev: Moja ruská babka a americký vysávač

Slovart

Autorova babka Toňa, ktorá pochádzala z Ukrajiny a v tretej prisťahovaleckej vlne sa dostala do Palestíny, je posadnutá čistotou. S radosťou preto privítala dar svojho švagra, ktorý emigroval do Ameriky. Išlo však v podstate o švagrovu pomstu – ten predtým poslal bratovi do Palestíny nejaké doláre na prilepšenie, no keďže ten ich hrdo odmietol, na rad prišiel obrovský americký vysávač, ktorý bolo fyzicky nemožné vrátiť. Ako sa ukázalo, pomsta to bola nakoniec až dvojnásobná, a tak ani Tonina radosť nebola večná.

Richard Koch a Chris Smith: Samovražda Západu

Inaque.sk

Dvojica britských autorov napísala prekvapivo optimistickú knihu. Našu civilizáciu si cenia natoľko, že podľa nich stojí za to pokúsiť sa ju zachrániť. V roku 1900 bola väčšina obyvateľov Západu na svoju civilizáciu hrdá. Dnes sa tento pocit stratil. Je to najmä preto, že šesť ideí, na ktorých sebavedomie Západu stojí, zažilo storočie neustálych útokov. Namiesto hrdosti vidíme evidentný príklon ku kolektívnej samovražde, zakorenený už od roku 1914.

Paul Lendvai: Maďari - víťazstvá a prehry

Kalligram

Provokujúca kniha, za ktorú si autor vyslúžil veľa odsudkov, ale aj nemálo uznania. Kniha o tisícročnom premenlivom osude Maďarov, o ich histórii od najstarších čias po súčasnosť, fascinujúca prehliadka víťazstiev a prehier napísaná priateľsky, no s kritickým odstupom. Text je prepracovanou a doplnenou verziou pôvodného nemeckého vydania publikácie, ktorá vyšla v maďarčine, angličtine, češtine, rumunčine, vo francúzštine a nedávno aj v japončine.

Niall Ferguson: Vzostup peňazí - Finančné dejiny sveta

Kalligram

Vo svojej knihe známy britský historik Niall Ferguson ukazuje, že za celou históriou treba vidieť dejiny financií. Od bankárskej dynastie, ktorá financovala taliansku renesanciu, až po bublinu na akciovom trhu, ktorá zapríčinila Francúzsku revolúciu, je to rozprávanie o konjunktúrach a krachoch, o akých sa predtým nehovorilo. Nikdy nebol vhodnejší čas pochopiť peniaze ako vo chvíli, keď sa svet zmieta v najväčšej finančnej kríze od tridsiatych rokov.

Thilo Sarrazin: Německo páchá sebevraždu

Academia

Sarrazin je jedným z najvýraznejších nemeckých politických mysliteľov súčasnosti. Kniha Německo páchá sebevraždu, ktorá se od vydania v auguste 2010 dočkala mnohých reedícií, sa stala jednou z najpredávanejších kníh v nemeckojazyčnom priestore. Autor v nej na základe bohatých skúseností z politiky a štátnej správy podáva analýzu toho, ako Nemecko – podľa jeho názoru – podkopáva základy budúceho blahobytu sociálneho zmieru a spoločenskej stability.

Chris Bellamy: Absolutní válka - Sovětský svaz za druhé světové války

Academia

Vo svojej práci predstavuje Chris Bellamy dejiny najstrašnejšieho konfliktu v histórii ľudstva. Druhú svetovú vojnu je možné označiť ako absolútnu, pretože obe strany usilovali o úpné vyhladenie protivníka. Obe hodili za hlavu zábrany, tradičné v konfliktoch medzi takzvanými civilizovanými národmi. Bellamy rozpráva príbeh ako zo sovietskej tak z nemeckej strany a nevynecháva ani obdobie medzi rokmi 1939 a 1941, keď boli Nemecko a Sovietsky zväz spojencami.

Roger Dunkle: Gladiátoři – Krutá podívaná ve starověkém Římě

Vyšehrad

Gladiátor, postava zahalená romantickou aurou, symbol nezlomnej statočnosti, odporu proti presile, boja do posledného dychu. Romantizovaný obraz gladiátorov s hlboko vryl do kultúrneho povedomia moderného človeka. Akí však boli skutoční gladiátori. Roger Dunkle, profesor klasických štúdií na Brooklyn College v New Yorku, skúma ich svet z mnohých hľadísk, od koreňov gladiátorských hier v tradícii pohrebných rituálov až po obraz gladiátora v súčasnom filme.

George Friedman: Nasledujúce desaťročie

Ikar

V slávnej knihe Nasledujúcich 100 rokov George Friedman vykreslil obraz udalostí a trendov budúceho storočia. Tentoraz s rovnakým rozhľadom a znalosťou histórie zameral svoju analýzu na bezprostredne očakávané udalosti a výzvy, ktoré vystavia Spojené štáty a svet vážnym skúškam. Nasledujúcich desať rokov bude v znamení obrovských zvratov. Americký prezident bude musieť vziať na vedomie skutočnosť, že sa Spojené štáty stali novodobým impériom.

Renata Kalenská: Evangelium podle Brabence

Torst

Saxofonista The Plastic People of the Universe, básnik, nedoštudovaný teológ, emigrant vyštvaný v rámci akcie Asanácia či ekologický aktivista je pre médiá lákavou témou, ktorej neodolala ani známa novinárka Renata Kalenská. Jej rozhovor s originálnym a rozhľadeným človekom, ktorý nasmeroval kapelu k pôvodnej tvorbe, ale v poslednom čase sa aj u takého slobodomyseľného zoskupenia prejavuje ako enfant terrible, je doplnený množstvom básní a fotografií.

Arnošt Goldflam: Písek a jiné kousky

Větrné mlýny

Brnianske vydavateľstvo, ktoré sa systematicky venuje divadelnej literatúre, ponúka v krátkom čase po súbornom diele J. A. Pitínského opäť rozsiahlu a graficky výpravnú knihu o ďalšom žijúcom klasikovi. Postavičku herca Goldflama si nemožno nezapamätať po prvom videní, najmä v HaDivadle, ale aj vo filmoch či v televízii. On je však aj režisér i výtvarník, no táto kniha ho predstavuje ako osobitého autora dramatických textov, ktoré dopĺňajú štúdie o jeho tvorbe i dva rozhovory.

Ľudovít Petraško (ed.): Mŕtvy hosť (13 tajomných príbehov z nemeckej klasiky)

Pectus

Pod jednotným názvom možno nájsť trinásť poviedok z klasiky nemeckej literatúry, ktoré by svojimi tajomnými príbehmi pokojne mohli patriť pod označenia legendy a mýty. Temné príbehy občas mrazia a inokedy ironicky ukazujú, akí vlastne sme. Medzi autormi nájdete mená J. W. Goetheho, H. von Kleista či T. Storma.

František Janouch: Myslím zeleně, proto vidím jádro

Akropolis

Že v rulandskom šedom víne namerali desaťkrát vyššiu rádioaktivitu než v chladiacej vode z jadrovej elektrárne v Dukovanoch, je skôr kuriozitou. Jadrový fyzik, štokholmský zakladateľ a dodnes predseda Nadácie Charty 77 vo výbere článkov vyjadruje svoj názor na dostupnosť energie, ktorá nie je len otázkou technickou a ekonomickou, ale predovšetkým otázkou našej nezávislosti a slobody.

Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF

Akropolis

„Vzpomeňte moudrých filosofů, život není nic než okamžik, a přece když čekávali jsme na své milenky, bylo to věčnost.“ Toto je „len“ text básne z reprintu zbierky z roku 1925, keďže vďaka úprave Karla Teigeho ide o súbor typografických básní. V rámci jednej básne sa striedajú typy aj veľkosti písma, niektoré sú vložené do mapiek či tabuliek, ktoré majú pre význam textu dôležitú informáciu. Je to prvá Seifertova zbierka v duchu poetizmu.

Sándor Márai: Čutora

Kalligram

Darovať psa niekomu nie je až také výnimočné, podobná vec sa udiala aj v istej budínskej rodine. Psík Čutora však darujúcemu manželovi a obdarovanej manželke prinesie do ich života viac prekvapení, než je obvyklé. „Nie je vylúčené, že váš pes trpí oidipovským komplexom,“ oznámi im napríklad ryšavá psychoanalytička.

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: Freakonomics. Skrytá stránka všetkého

Inaque.sk

Kniha ekonóma, ktorý neznáša matematiku a novinára, ktorý rovnako ako on miluje nezvyčajné veci, sa stala svetovým bestsellerom, predalo sa jej viac ako 4 milióny výtlačkov. Autori si kladú nezvyčajné otázky a nachádzajú nečakané odpovede, ktoré vyvracajú konvenčné predstavy. Využívajú pritom nielen ekonómiu, ale aj sociológiu či kriminológiu.

Knihy o umení a encyklopédie

Dezider Tóth: Nie som autor, som metafora

O.K.O, Slovart

Dezider Tóth od roku 1997 Monogramista T.D sa vraj vždy túžil stať knihou. V rozsiahlej monografii, ktorá je komplexným pohľadom do jeho tvorby, sa mu to podarilo. Kniha obsahuje rozsiahlu obrazovú časť a textovú prílohu s odbornými textami Jiřího Valocha, Zory Rusinovej a ďalších.

Juraj Chlpík: Identity Petržalky

O.K.O, Slovart

Výnimočný projekt kameramana a filmára Juraja Chlpíka - Identity Petržalky mapuje miesto, ktoré zaniklo a opäť vzniklo tak rýchlo, že stratilo svoju tvár aj identitu. Fotografie hovoria o konkrétnych ľuďoch a ich osudoch, ktoré sa spájajú alebo iba pretínajú na miestach Petržalky, nevlastnej sestry Bratislavy, ako ju nazýva esej Eugena Gindla.

Michal Cihlář, Rudo Prekop: Andy Warhol a Československo

Arbor vitae

Tvorcovia najnovšej publikácie o ikone pop artu tvrdia, že nevydali ani klasickú monografiu, ani životopis. Pracovali na nej 22 rokov a hovoria, že ich cieľom bolo najmä objaviť v príbehu Warhola to, o čom sa veľmi nehovorilo – jeho vzťah ku krajine svojich rodičov. Kniha obsahuje množstvo doteraz nevidených fotografií z rodinného archívu a výpovedí Andyho bratov a priateľov.



Boris Kudlička: Volume I.

Film Europe Media Company

„Celý čas sa snažím sebe samému protirečiť. To neznamená, že mažem stopy. Hľadám nový spôsob vyjadrovania, nový štýl,“ hovoril Boris Kudlička, výnimočný scénograf a dizajnér európskeho formátu. Rozsiahla monografia prostredníctvom fotografií a textov mapuje najvýznamnejšie inscenácie svetových javísk a štýl, ktorý Kudlička vytvoril.

Karol Kállay: Bratislava moja

Slovart

Nová fotografická kniha Kállaya hovorí o živote nášho hlavného mesta v rokoch 1944 až 1964. Mnohé z fotografií doteraz neboli zverejnené, ich autor ich však vytiahol na svetlo a ukazuje, ako žilo mesto tesne po vojne, ako sa spamätávalo a ako ho ubíjala nezmyselnosť nového režimu.

The History of European Photography 1900 – 1938

Stredoeurópsky dom fotografie

Prvý z troch dielov kompletnej histórie európskej fotografie zaznamenáva fotografiu v jednotlivých krajinách Európy prostredníctvom starostlivo vybraných odborníkov. Politický či ekonomický vývoj Európy, ktorý poznáme, podrobne dopĺňa o nový rozmer. Kniha je v angličtine, je veľmi prehľadná a obsahuje množstvo reprodukcií.

Viktor Kolář: Ostrava

Kant

„Najznámejší mestský fotograf“ – aj tak volajú Viktora Kolářa, ktorého fotografie sú do januára na výstave v Galérii mesta Bratislavy. Kým na výstave je iba zlomok, kniha obsahuje celistvý obraz Ostravy, ktorú Kolář majstrovsky zaznamenáva už viac ako pol storočia. Čiernobiele snímky z mesta podvŕtaného chodbami a tunelmi sú unikátnym dokumentom miesta a jeho autora.

Josef Koudelka: Cikáni

Torst

Kniha fotografií Josefa Koudelku Cikáni bola grafikom Milanom Kopřovom pripravená do tlače už v roku 1968. Jej autor však musel začiatkom 70. rokov opustiť krajinu kvôli svojím fotogra­fiám sovietskej invázie. Kniha sa vydania dočkala až tento rok. Autorom sprievodného textu k viac ako stovke fotografií Cigánov žijúcich u nás, v Rumunsku, Maďarsku, Španielsku či vo Francúzsku napísal britský sociológ Will Guy.

Marek Ormandík: Limitovaná edícia

Slovart

Špeciálna limitovaná edícia obsahuje monografickú knihu Veľké veci Mareka Ormandíka s textami Petra Michaloviča a Tomáša Janovica, monografickú knihu Očistec s textami Jiřího Oliča, Milana Lasicu a Martina Gerboca, hudobné CD Purgatory. V každej knihe je priložený aj jeden z piatich originálnych maľovaných grafických listov umelca.

Illah van Oijen: Košice – Dzivosť v srdci

Slovart

Holandská fotografka Illah van Oijen sa po Bratislave a verejných priestranstvách zamerala na druhé najväčšie mesto na Slovensku. Jej fotografie zachytávajú meniacu sa tvár Košíc a sprevádzajú ich tri eseje – Tijs van den Boomen reflektuje mestský urbanizmus, Agda Bavi Pain odkrýva mikrohistóriu jednej ulice a Gabriela Kisová približuje umenie na verejných priestranstvách mesta.

Zdeno Kolesár: Nové kapitoly z dejín dizajnu

Slovenské centrum dizajnu

Kniha Nové kapitoly z dejín dizajnu je prvou ucelenou koncepciou dejín dizajnu slovenského autora. Ide o rozšírenú a prepracovanú reedíciu publikácie z rokov 1999 a 2000. Autor v nej podáva prehľad dejín dizajnu západného aj slovenského a českého dizajnu od najstarších čias po súčasnosť.

Renáta Fučíkova: História Európy – putovanie v obrazoch

Práh

Ide o najväčší pôvodný český vydavateľský projekt pre deti, ktorý paralelne vyšiel aj v kvalitnom slovenskom preklade. Vizuálne atraktívnou a vtipnou formou v nej autorka konceptu a ilustrátorka Renáta Fučíkova zoznamuje svojich čitateľov s celou históriou Európy - od prvých ľudí až po pád režimov v roku 1989. Sedemdesiat kapitol, 448 plne ilustrovaných strán vo formáte B4, je vizuálnou lahôdkou. Takáto kniha nevychádza každý rok.

Kolektív: Ars Sacra

Slovart

Kniha o kresťanskom výtvarnom umení a architektúre od jej počiatkov až po súčasnosť ukrýva v sebe to najvýznamnejšie, čím Európa prispela k umeniu sveta. Aj dnes si uvedomujeme kultúrne a umelecké dedičstvo kresťanskej minulosti. Publikácia sa snaží venovať tejto zložitej téme, zodpovedajúc jej dôležitosti a kráse z každého hľadiska: veľkým formátom, obsahom i kvalitou nádherných obrázkov aj textov.

Ján Lacika: Divy Tatier

Ikar

Reprezentatívna publikácia o našich jediných veľhorách. Autor úspešných encyklopédií 1000 zaujímavostí Slovenska či 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností tentoraz zúročil svoj vzťah k Tatrám, ktoré dôverne pozná ako vedec-geograf, horolezec i fotograf. K základným faktom o histórii horstva, jeho osadách a osobnostiach pridáva aj menej známe povesti, rekordy a najrôznejšie kuriozity. Súčasťou knihy je takmer poltisícka farebných fotografií.

Igor Kovačević et al. Beyond Everydayness - Theatre Architecture in Central Europe

Narodní divadlo Praha

Kniha je monumentálna nielen rozmerom, ale aj rozsahom, atraktívna nielen počtom dvojstránkových pohľadov do interiérov divadelnej budovy v strednej Európe. Nájdete v nej históriu 73 divadelných budov zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska a Slovinska. Texty v angličtine sú doplnené aj historickými fotkami či architektonické plánmi, Vznikla ako výsledok spoločnej trojročnej práce viac než 35 expertov, historikov umenia, architektov, kurátorov a teoretikov.

Wieslaw Kot: Spisovatelia a básnici sveta

Príroda

Na najradikálnejšieho tvorcu v dejinách literatúry prežil výnimočne stabilizovaný život, dozvieme sa o Jamesovi Joyceovi, a o Samuelovi Beckettovi to, že udelenie Nobelovej ceny privítal zvolaním: To je katastrofa. Samozrejme, aj mnoho iného a o mnohých ďalších literárnych velikánoch. Výber poľského autora, ktorý sa rozhodol pre stotridsaťšesť osobností od Homéra po Stephena Kinga, doplnil pre toto prvé slovenské vydanie Vladimír Petrík aj niekoľkými našimi spisovateľmi.

Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová a kol.: Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L)

Veda

Druhý, vyše tisícstranový zväzok projektu (úvodný vyšiel pred štyrmi rokmi) ponúka informácie o vyše 25-tisíc heslových slovách. Vedecké dielo, na ktorého vzniku sa podieľali desiatky odborníkov, obsahuje 4397 frazeologizmov a iných ustálených spojení a zachytáva terminológiu z viac ako sto vedných oblastí. Popri typických a frekventovaných slovách, prináša aj hovorové a slangové výrazy.

Audioknihy

Jan Werich a Miroslav Horníček na Kampě

Radioservis

Nahrávky Jana Wericha a Miroslava Horníčka z roku 1966 obsiahli dva disky. V šiestich stretnutiach rozprávajú o Voskovcovi, Osvobozenom divadle a o živote. Bonusom je špeciálne stretnutie s Jiřím Suchám v relácii Gramotingltanglu.

Ivan Bunin: Úpal, V Paríži

Kniha do ucha

Dve poviedky o láske, ktoré Bunin napísal v priebehu pätnástich rokov, sú veľmi odlišné. Poviedka Úpal hovorí o mladej spaľujúcej vášni, z ktorej sa hlavný predstaviteľ nevie spamätať, druhá próza V Paríži naopak hovorí o zrelej láske. Obe majú aj vďaka hlasu Dada Nagya a hudbe Dobrakovova výnimočnú atmosféru.

Douglas Adams: Stopařův průvodce galaxií

Tympanum

Kultový sci-fi román o putovaní pozemšťana Arthura Denta, mimozemšťana Forda Perfecta a robota Marvina, ktorý je v ťažkej depresii, je ideálnym darčekom pre všetkých fanúšikov Adamsovho humoru. Príbeh načítal Vojtěch Dyk, člen činohry Národného divadla v Prahe.

Divadlo Járy Cimrmana

Supraphon

Na 17 diskoch je všetkých pätnásť divadelných predstavení, ktoré Divadlo Járy Cimrmana uviedlo počas svojho štyridsaťročného pôsobenia a texty, na ktoré už nikde inde nezostalo miesto. Ide o výnimočný darček pre tých, ktorí zažili fenomén cimrmanovského humoru.

William Saroyan: Tracyho tygr

Tympanum

Knižná verzia Saroyanovej novely o Tracym, ku ktorému sa jedného dňa pridá tiger, sa u nás stretla aj vďaka krásnej grafickej úprave a ilustráciám s veľmi pozitívnymi reakciami. Audiokniha má zasa tú prednosť, že príbeh v českej verzii načítala skvelá zostava hercov: Vojtěch Dyk, Martha Issová, Jiří Lábus, Ivan Trojan, Josef Abrhám a ďalší.

Thomas Mann: Smrť v Benátkach

Tympanum

K stému výročiu najslávnejšej novely Thomasa Manna – Smrť v Benátkach, vyšiel v Čechách nový preklad Vratislava Jiljí Slezáka, ktorý znie spolu s hudbou Gustava Mahlera na tejto audioknihe. Rozprávačom príbehu o starnúcom spisovateľovi, ktorý v Benátkach prepadne kúzlu mladíka, sa stal Jiří Hromada.