Umenie pod stromček - hudba a filmy

Niekto dáva prednosť praktickým darčekom, iných viac poteší niečo pekné. Naše tipy sú najmä pre tých, ktorí majú radi umenie a kultúru.

2. dec 2011 o 10:53 kul

Domáca a svetová hudba

Milan Lasica & Bratislava Hot Serenaders: Keď zastal čas

Forza

Tým, ktorým sa páčili dva albumy so šlágrami Františka Krištofa Veselého, teraz môžete pribaliť album zostavený zo zlatej éry americkej hudby. Piesňam dal slovenské texty a svoj nezameniteľný spevácky prejav Milan Lasica, o štýlový retro zvuk sa opäť postaral orchester Bratislava Hot Serenaders pod vedením Juraja Bartoša.

Marián Varga & Noneto

Pavian Records

Po úspešnom projekte s Moyzesovým kvartetom sa ku klávesistovi Mariánovi Vargovi tentoraz pridalo ešte päť hráčov na dychové nástroje. Desaťčlenná zostava naštudovala niekoľko jeho starších skladieb v nových aranžmánoch Mareka Spustu. Už je to viac klasická hudba než bigbít, ale jej čaro bezpečne funguje.

Godár: Querela Pacis

Pavian Records

Špičkoví domáci aj zahraniční muzikanti a speváci, humanistická téma, krásna hudba aj krásny obal. Oratórium Querela Pacis zložil Vladimír Godár na nadčasové texty z rôznych zdrojov a z rôznych storočí na objednávku významného európskeho festivalu zborového spevu v holandskom Utrechte.

Andrej Šeban: Časozber

Universal

Pesničiek nikdy nebude dosť a takých aké robí Andrej Šeban, už vôbec. Hudbu aj texty si zložil sám, tentokrát si sám nahral aj všetky nástroje okrem gitary. Časozber je kolekciou starších i novších nápadov, namiesto virtuozity originálne pohrávanie sa s tónmi aj slovami.

Triango: Supertriango

Pavian Records

Slabosť pre tango Petra Breinera stále neopustila, no zároveň ho stále nezaujíma ich tradičná podoba. V Stanovi Palúchovi a Borisovi Lenkovi našiel ideálnych spoluhráčov, ktorí rovnako zvládajú iskrivé improvizácie ako disciplinované hranie z nôt a keďže vyťažené trio si našlo čas aj na štúdio, je tu jeho druhá nahrávka s dvomi prekvapeniami – niekoľkými čínskymi starými šlágrami a hosťujúcou violončelistkou Tinou Guo.

Živé kvety: Perute

OZ Mosty - Gesharim

Najlepšie im to ide naživo, pred ich vlastnými fanúšikmi, takže bolo otázkou času, kedy táto bratislavská skupina vydá koncertnú nahrávku. Urobila to vo veľkom štýle – s DVD si môžete kúpiť aj audio CD so záznamom vystúpenia v bratislavskom Klube za zrkadlom a knihu rozhovorov s členmi kapely a textami piesní.

Šafrán: Nahrávky 1968-76

Galén

Dvojalbum, ktorý ponúka všetky zachované štúdiové nahrávky piatich pesničkárov zo združenia Šafran (Jaroslav Hutka, Petr Lutka, Vladimír Merta, Vlasta Třešnák a Dagmar Voňková), vrátane kultovej platne z roku 1976, ktorú na príkaz ŠtB zošrotovali. Sú tu aj fotografie, texty a zasvätený sprievodný komentár znalca Jiřího Černého.

Opus 100

Forza

Desať nových prírastkov-dvojalbumov v zlatom fonde z archívov vydavateľstva Opus, pričom ide často o prvé vydania na CD alebo tie, ktoré sú už dlhšie nedostupné. Môžete si vybrať: Lacza Décziho, Lúčnicu, Svetozára Stračinu, Jána Cikkera, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, hudbu z filmov Smoliara, Fontána pre Zuzanu, Polepetko či seriálu Bambuľkine dobrodružstvá.

Sto múch: Skorotlčúce

Hevhetia

Názov sedí, nové pesničky smutnokrásne tlčú. Sú trochu temné, nežne opojné, napínavé, nezvyčajne súčasné a staromódne priamočiare. Príbeh jedného vzťahu na dvoch diskoch v podaní banskobystrickej skupiny, ktorá po výletoch do rôznych žánrov ponúka civilnejšiu atmosféru a zvuk nadväzujúci na albumy Deža Ursinyho z 80. rokov. Inak, kto si objedná do konca roka akýkoľvek album z vydavateľstva Hevhetia, dostane zdarma CD sampler z jeho katalógu.

Stroon: Smithereens

Exitab

Ako znie a ako funguje mladá scéna elektronickej hudby? Najlepšie to vystihuje toto EP Dalibora Kociána alias Stroona. Šesť skladieb ponúkajúcich osobito spracovanú ozvenu aktuálnych svetových trendov nájdete v pôsobivom digipaku na špeciálnom USB kľúči, každú z nich ilustruje obraz mladej maliarky Sone Patúcovej.

Pink Floyd

EMI

Kompletná reedícia všetkých štúdiových albumov slávnej britskej skupiny. V rámci kampane Why Pink Floyd? si môžete kúpiť aj rozšírené verzie jednotlivých albumov vrátane legendárneho Dark Side of the Moon na 2CD s doposiaľ nevydaným starým koncertným záznamom či v zberateľskej edícii na šiestich CD a DVD alebo napríklad Wish You Were Here s päťkanálovým zvukom.

Sting: 25 Years

Universal

Štvrťstoročie na sólovej dráhe oslávil Sting vydaním troch audio CD, ktoré zo svojich pesničiek zostavil on sám a bonusovým DVD, vďaka ktorému môžete po prvýkrát zažiť jeho koncert v New Yorku. Tento box je exkluzívnym darčekom – všetky disky sú vložené do krásnej knihy, ktorá obsahuje raritné fotografie, kompletné texty a osobné komentáre k jednotlivým pesničkám.

U2: Achtung Baby

Island

Reedícia prelomového albumu, ktorým írska štvorica suverénne vstúpila do poslednej dekády 20. storočia. Achtung Baby vyšlo v piatich rôznych verziách, tá najluxusnejšia má výstižný názov Uber De Luxe. Je v nej zabalených šesť CD, na ktorých sú aj demonahrávky, 4 DVD s dokumentom o vzniku albumu a koncertom Zoo TV: Live from Sydney, dve LP platne, 84-stranová výpravná knižka alebo napríklad aj kópie Bonových okuliarov.

Björk: Crystalline

Universal

Islandská diva zašla v spojení moderných technológií a hudby doposiaľ najďalej. Viac než obyčajný album, ide o špeciálny interaktívny projekt (no iba pre tých, ktorí majú výrobky firmy Apple). Pri digitálnom stiahnutí z App Store uvidíte každú z pesničiek zobrazenú ako samostatnú planétu. Po kliknutí dostanete jej vlastnú aplikáciu, notovú partitúru, animáciu aj esej. Aplikácie sú v podstate videoklipy, do ktorých môžete vstupovať – z blesku Teslovej cievky vyrobíte basovú linku, pomocou slnečných lúčov rozohráte harfu.

R.E.M.: Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982–2011

Warner Music/Forza

V marci vydali nový album, na jeseň sa však rozhodli (možno až príliš sebakriticky) skončiť. Škoda, lebo R.E.M. boli jednou z prvých skupín, ktorá dostala alternatívny rock z garáží na veľké pódiá. V čom bola ich osobitosť, môžete spomínať na výberovom dvojalbume obsahujúcom štyridsať pesničiek vrátane najväčších hitov ako Losing My Religion či Everybody Hurts.

Amy Winehouse – Lioness:Hidden Treasures

Universal

Jednou z najsmutnejších udalostí na hudobnej scéne v tomto roku bola smrť 27-ročnej speváčky Amy Winehouse. Závislosti boli silnejšie ako ona, vďaka čomu svoj talent stihla predviesť iba v dvoch štúdiových albumoch. Ako mohol znieť ten tretí a ako znejú jej demonahrávky môžu fanúšikovia spomínať vďaka súhlasu jej rodiny, ktorá dala archív k dispozícii jej dlhoročným producentom.

Red Hot Chili Peppers: I’m With You

Warner

Ani druhý odchod gitaristu Johna Fruscianteho kalifornskú kapelu nepoložil. Nahradila ho o generáciu mladším talentovaným Joshom Klinghofferom, basák Flea začal chodiť na staré kolená do hudobnej školy a do nových pesničiek vložil aj svoje zážitky z mesačného pobytu v Afrike. Výsledkom je svieža nahrávka, z ktorej cítiť novú chuť do spoločného hrania.

Eddie Vedde: Ukulele Songs

Universal

Jeden z najzaujímavejších hlasov svojej generácie má za sebou nabitý rok. Okrem domovskej skupiny Pearl Jam, s ktorou oslávil 20. výročie debutového albumu. Ten stihol urobiť ďalšiu veľmi zaujímavú sólovú nahrávku. Jediným nástrojom je ukulele: „Je to šťastný zvuk. Chcel som spracovať emócie, ktoré neboli príliš radostné, tak, aby to neznelo ako hudba pre samovrahov.“ Výsledkom je silná kolekcia pesničiek, na ktorých mu vypomohlo aj pár zaujímavých hostí ako napríklad Glen Hansard.

Peter Gabriel: New Blood

EMI

Kým u Stinga išlo o jednorazový projekt, jeho rovesníkovi sa spolupráca s orchestrom zapáčila. Po pesničkách iných autorov tentoraz siahol do vlastného archívu a veľmi svojsky „prepudroval“ štrnásť svojich songov vrátane hitovky Digging In the Dirt. Peter Gabriel si navyše vystačil bez sprievodnej skupiny, postavil sa pred symfonikov iba so speváckym mikrofónom.

Wynton Marsalis & Eric Clapton: Play the Blues

Warner

Blues je základom celej populárnej hudby. Jeho rôzne podoby si môžete vypočuť v novej exkluzívnej a zároveň nezvyčajnej spolupráci. Džezmen Wynton Marsalis sa dal dokopy s gitaristom Ericom Claptonom, spravil z neho spievajúceho frontmana svojej skupiny, s ktorou za tri dni vymysleli/naskúšali aranžmány dvanástich skladieb a išlo sa rovno na koncert do prestížnej sály Lincoln Center.

Deutsche Grammophon

Katalóg renomovaného vydavateľstva zameraného na klasickú hudbu je obrovský a stále pribúdajú nové nahrávky. Tak sa majitelia rozhodli urobiť pre svojich zákazníkov špeciálnu Vianočnú akciu – kto si do konca roka objedná ich albumy za minimálne 35 eur, dostane zľavu 25 percent z celkovej ceny. Vzhľadom na veľkú frekvenciu mien najslávnejších interpretov pod touto značkou by to bola škoda nevyužiť.

Filmy

Cyrus

Tridsiatnici a štyridsiatnici to poznajú. Ak ešte stále hľadajú nejakú novú lásku, nezadaného muža alebo ženu, môžu len dúfať, že nebude mať nejakú skrytú úchylku. V tejto komédii má jeden handikep aj jedna ozaj krásna a inteligentná žena - má veľmi svojrázneho a neznášanlivého syna. Neverí, že by ho niekto dokázal ako nevlastného syna akceptovať, ale ktovie. Americkí filmári tentoraz nakrútili veľmi peknú lekciu o ľudskej tolerantnosti a je škoda, že u nás tento film v kinách nebol.

Blue Valentine

Ak sa niekomu zdá, že medzi mladými hercami už nie sú také veľké osobnosti ako boli už dávno Robert De Niro alebo Meryl Streep, je to aj preto, že do našich kín sa nedostávajú tie správne filmy. V americkom filme Blue Valentine hviezdia Michelle Williams a Ryan Gosling, a je to jedna z najlepších melodrám z posledných rokov. Režisér Derek Cianfrance rozpráva s pochopením aj so smútkom o jednom mladom manželstve a o tom, prečo sa rozpadá.

Zelený sršeň

Zakomplexovaný a hanblivý býval v puberte francúzsky režisér Michel Gondry. Ale v Spojených štátoch vedia povzbudiť aj takých. Tak tam teraz nakrútil komédiu o mladom mužovi, ktorému otec neustále vyhadzoval na oči, aký je neschopný. A tak mu napadlo, že zo seba urobí fantómového zločinca, ktorého sa budú všetci báť, hoci on bude v skutočnosti dobrý a ľuďom nápomocný, len o tom nikto nebude vedieť. Gondry vo filme využil svoje modelárske a konštrukčné schopnosti, ktoré mu už aj v tej puberte zachraňovali renomé.

Monthy Python

kompletná kolekcia

Členovia britského zoskupenia Monty Python rokojú s agentom svojho bývalého kolegu Grahama Chapmana. Aj by sa vraj znovu dali dokopy, lenže keď v roku 1989 Chapman zomrel, dali sľub, že to spravia len v prípade, že vstane z mŕtvych. Zatiaľ sa dá teda spoľahnúť len na novú kolekciu DVD, ktorá obsahuje Svätý grál, Život Briana, Zmysel života a sedem diskov Lietajúceho cirkusu. Alebo veriť plánom, že budúci rok vznikne podľa Chapmanovej knihy film Klamárova autobiografia. Mal by byť v 3D. Jeho otca bude hrať Michael Palin, úlohu matky si vzal Terry Jones.

Čierna labuť

V newyorskom baletnom súbore sú tanečníci ohromne fyzicky vyčerpaní, ročne zničia cvičky za milión dolárov, prežívajú psychickú záťaž a stres z neznesiteľnej súťaživosti a konkurencie. Režisér Darren Aronofsky prenikol do tohto prostredia a nakrútil tam film hádam ešte krvavejší, ako bola jeho predchádzajúca dráma Wrestler. Čierna labuť je plná filmárskeho talentu a Natalie Portman za dvojúlohu čiernej a bielej labute dostala Oscara a narušila pravidlo z posledných rokov, že túto cenu dostávajú najmä herci, čo hrajú skutočné postavy v biografických príbehoch.

Turista (Cizinec)

Na najväčšie hlúposti, ak hovoríme o komédiách, si väčšinou trúfa Jim Carrey (a kto si trúfa venovať niekomu na Vianoce ako darček práve tohto herca, odporúčame Pána Poppera). Lenže nedávno ho tromfol Johnny Depp. Spolu s Angelinou Jolie prijali úlohu vo filme Turista, ktorý nakrútil Florian Henckel von Donnersmarck, mimochodom režisér výborného filmu Životy tých druhých. Turista je však taký zlý film, až sa dá považovať za skvelý.