Zlaté Glóbusy ovládli dva filmy a Ricky Gervais

Najviac prestížnych cien v nedeľu v noci získali The Artist a Descendants. Hviezdou večera bol opäť aj britský moderátor.

16. jan 2012 o 8:45 kul

V Beverly Hills sa v nedeľu konal 69. ročník udeľovania filmových a televíznych cien Zlatý glóbus, ktoré sú považované za predzvesť Oscarov. Víťazmi sú The Artist a The Descendants.

Prečítajte si o Zlatých glóbusoch viac od redaktorky Kristíny Kúdelovej >> "Prestížne ceny dostali možno tí, ktorí najviac snívali. Francúzi, ktorí si trúfli nakrútiť anachronizmus, ako aj George Clooney, ktorý túžil po postave lúzera."

LOS ANGELES. "Ide to dobre, že? Ste oveľa lepší ako vlaňajšie publikum," vtipkoval moderátor Ricky Gervais na odovzdávaní Zlatých glóbusov. Najviac cien, ktoré považované za predzvesť Oscarov získali čiernobiela snímka The Artist a rodinná dráma Descendants. Oba sa stali najlepšími filmami v kategóriách muzikál/komédia a dráma, ocenili aj ich hercov v hlavných postavách (Jean Durardin, George Clooney) a The Artist ešte získal cenu za hudbu. Cenu pre režiséra dostal Martin Scorsese, za svoj 3D animovaný film Hugo.

V našich kinách snímku Descendants pod názvom Deti moje uvidíte už tento týždeň, Huga vo februári. The Artist má skôr šance uvedenia na festivale Artfilm.

Práve oscarové paralely si neodpustil ani moderátor Ricky Gervais: "Zlaté glóbusy sú ako Oscary, ale bez všetkej tej vážnosti". Po vlaňajších výhradách nakoniec opäť dostal šancu uvádzať nedeľňajší ceremoniál a tentokrát ukázalo viac šarmu než ironických a kontroverzných narážok. O 72-dňovom manželstve americkej hviezdy televíznych reality šou Kim Kardashian napríklad vyhlásil, že netrvalo dlhšie než väčšina ďakovacích rečí režiséra Jamesa Camerona a na adresu Georga Clooneyho, ktorý získal cenu za postavu otca, dodal, že to bola skvelá práca po všetkých tých týždňoch, keď sa snažil ukázať, aký protivný vie byť. Slávny herec však povedal novinárom, že Gervais bol "veľmi vtipný".