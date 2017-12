Už je to dosť iná skupina

Kedysi by to nepochybne bol koncert roka. Z najslávnejšej zostavy zostal už len spevák, ale pre mnohých slovenských fanúšikov je stále veľká správa, že Guns N’Roses 13. júla uvidia naživo.

Americkí rockeri Guns N’Roses v lete odohrajú svoj prvý koncert u nás.

Festival Topfest sa koná posledný júnový víkend. Tento rok sa však organizátori rozhodli pridať ešte jeden špeciálny deň. Je ním piatok 13. júla a v programe má jediný koncert. Prvý koncert slávnych amerických rockerov Guns N’Roses na Slovensku.

„Nebolo to jednoduché, no napokon to vyšlo,“ povedal Dušan Drobný z agentúry Duna. Lístky na koncert sa začnú predávať v pondelok 27. februára.

Rýchly úspech a problémy

Kto sú vlastne dnes Guns N’Roses? Vlastníkom značky je spevák Axl Rose. Okrem neho dnes zo starých členov hráva už len klávesista Dizzy Reed, ktorý prišiel až po debute Appetite for Destruction (1987) obsahujúcom hitovky Sweet Child o'Mine a Welcome to the Jungle. Tento album skupiny dodnes zostáva jej najpredávanejším.

Najslávnejšiu zostavu, ktorú ešte tvorili gitaristi Slash, Izzy Stradlin, basák Duff McKagan a bubeník Steven Adler, postupne rozbili drogy, alkohol a hádky.

Albumy Use Your Illusion I a Use Your Illusion II vyšli v roku 1991. Oba boli veľmi úspešné. Balada November Rain znela takmer všade, You Could Be Mine preslávil aj film Terminátor 2, celkom slušne vyšli coververzie Dylana (Knockin’ on Heaven’s Door) či McCartneyho (Live and Let Die).

Zároveň sa však objavili prvé problémy. Kritici už neboli takí nadšení a časti fanúšikov začala prekážať štadiónová pompéznosť. Narastajúce nezhody v kapele, ktoré sa skončili vyhodením alebo odchodmi, obnažilo aj vyše dvojročné (!) svetové turné.

Rôzne zostavy

Guns N’Roses sa oficiálne nikdy nerozpadli. Od čudného nápadu urobiť výlučne album coververzií The Spaghetti Incident? (1993) však Axl Rose okolo seba prestriedal niekoľko hudobníkov a vydal iba jedinú štúdiovú nahrávku Chinese Democracy (2008).

V tomto roku sľubuje ďalšiu, no isté je len to, že v apríli kapelu uvedú do Siene slávy rokenrolu. Mala by sa zísť v najslávnejšej zostave, hoci gitarista Slash akékoľvek spojenie roky odmietal. Povedal to aj v rozhovore pre SME.

Isté je aj to, že na Slovensko dorazí nové obsadenie Guns N’Roses. Fanúšikovia musia dúfať, že Axla koncert zastihne v dobrej forme a nezruší ho, ako to už viackrát v minulosti urobil.