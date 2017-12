Nakrútili hit, večerali u prezidenta

Césara pre najlepšieho herca nedostal Jean Dujardin, ale Omar Sy. Francúzi sa nečudujú. Hrá vo výbornej komédii Intouchables.

26. feb 2012 o 15:15 Róbert Dyda

Parížskymi ulicami sa ženie čierne Masserati. Za volantom sedí tridsaťročný muž a vedľa ťažko dýchajúci bradatý päťdesiatnik. Šofér je čierny, chudobný a zdravý, spolujazdec beloch, bohatý a od krku ochrnutý. Keď ich zastaví a takmer zatkne polícia, zahrajú to na rýchly odvoz do nemocnice a ešte dostanú aj eskortný sprievod.

Keby nebolo filmu The Artist, komédia Intouchables (Nedotknuteľní) by možno v sobotu zbierala francúzske národné ceny César.

Keď sa skončili oslavy filmu The Artist, ukázalo sa, že Nedotknuteľní sú skutočným úspechov francúzskej kinematografie >>

Černoch Driss žije v klasickom panelákovom gete. Príde na konkurz opatrovateľa pre imobilného Phillipa, len aby dostal potvrdenie, že sa neúspešne uchádzal o prácu. Jeho drzosť a spontánnosť však spôsobia úplný opak a chromý boháč mu ponúkne mesiac na skúšku. Veľkohubý ošetrovateľ a aristokratický milionár, ktorý si zlomil chrbticu pri paraglidingu, si postupne nachádzajú cestu jeden k druhému.

Kým spočiatku Driss rozoznáva klasiku len vďaka hudobnému podmazu pri prepájaní operátorov na úrade práce, na konci už spozná Dalího obraz na stene a alexandrín v slogane doručovateľskej služby. Philipe sa dokáže prebrať z melanchólie a nebrať všetko vážne napriek svojmu stavu. Keď predá obraz, ktorý Driss namaľoval inšpirovaný červeným fľakom v galérii za 11­tisíc eur, prekračuje hranice svojho malomeštiactva.

Film nakrútilo režisérske duo Eric Toledano a Olivier Nakache. Vyhli sa nástrahám, ktoré „pravdivým príbehom“ tohto typu hrozia. Výborne vyvážil tragické humorným. Divákovi síce poskytnú zopár tradičných klišé scén (tandemové plachtenie padákom či Drisovo tanečné sólo na pieseň Boogie in the Wonderland v sprievode komorného orchestra). No nevyhýbajú sa ani odvrátenej stránke starostlivosti o postihnutého človeka, keď si treba natiahnuť gumenú rukavicu a pomôcť mu pri najintímnejších činnostiach.

Césara za najlepšieho herca nedostal Jean Dujardin za The Artist, ale Omar Sy, ktorý hrá v komédii Intouchables Drissa. Chémia medzi ním a Françoisom Cluzetom funguje až do úplnej drobnokresby.

Film videlo už vyše 20 miliónov Francúzov a v decembri pozval prezident Sarkozy filmárov na večeru do Elyzejského paláca. V Nemecku, kde sa premieta pod názvom Skoro najlepší priatelia, ho už od januára videlo päť miliónov ľudí. Necháva ďaleko za sebou upírov a americké komédie.

Ak takto boduje dielo, ktoré nepostavili na preplatených efektoch, ale na humore, tolerancii a rešpekte, znamená to, že sa ešte stále nestratilo to, čo nás môže zo studeného šerosvitu všeobecnej krízy hodnôt dostať.