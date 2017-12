Politicky trochu nekorektný, ale vítaný film

Že je dnes The Artist najúspešnejším francúzskym filmom? Nie. Američania idú robiť remake z inej komédie.

26. mar 2012 o 16:28 Kristína Kúdelová

Možno si niekto pamätá správu z konca februára, že najlepším hercom vo Francúzsku sa stal Omar Sy za úlohu v komédii Intouchables. Niekoho pravdepodobne aj prekvapila, pretože sa zdalo byť celkom automatické, že Césara dostane Jean Dujardin. V tom čase predsa vrcholilo oscarové šialenstvo, očarenie a pobláznenie okolo filmu The Artist a Dujardin už zaň mal aj Zlatý glóbus a cenu Bafta z Veľkej Británie.

Ale ani víťazstvo Omara Sya nebolo nelogické. Komédia Intouchables bola tiež výborná a jej jediným problémom bolo, že zostala v tieni Oscarov. Až keď sa oslavy filmu The Artsit skončili, ukázalo sa, že ona je najväčším úspechom francúzskej kinematografie. Nielen za minulý rok. Ak hovoríme o komerčnom výsledku, je to jej najväčší úspech vôbec.

Beznádejné prípady

Taliani už idú robiť remake a to isté majú v pláne Američania. Práva kúpila vplyvná spoločnosť Weinstein Company, ktorá ešte predtým uvedie do severoamerických kín francúzsky originál.

Bola by škoda opisovať, o čom Intouchables (Nedotknuteľní) sú. Čokoľvek by sa o nich povedalo, vyznelo by to dosť pateticky. Veď sa pozrime: Omar Sy hrá nezamestnaného mladého muža z predmestia. Keď vyjde z väzenia, zamestná ho parížsky buržuj (hrá ho Francois Cluzet), pretože je skoro kompletne ochrnutý a potrebuje, aby ho niekto opatroval. Chlapík z predmestia pritom o tú prácu nemá záujem, chcel len papier pre úrad práce, ako dôkaz, že si čosi hľadá. Sú to dva beznádejné prípady z opačných koncov spoločnosti – ktoré sa spriatelia a navzájom obohatia.

Najziskovejší v histórii

Taký optimizmus sa však ukázal byť vo francúzskych kinách vítaný. To, že sa neobjavila asi žiadna negatívna recenzia, je vďaka tomu, že optimizmus tohto filmu je vkusný, civilný a uvoľnený, nikto nikoho citovo nevydiera a aj mať peniaze či byť politicky nekorektný je v ňom veľkoryso dovolené.

Po tom, čo The Artsit získal päť Oscarov, sa vo francúzskych médiách objavil aj názor, že toto je film, čo sa tvári ako americký a že je škoda, že práve on získal toľko pozornosti. Tak po úspechu Intouchables sú hádam aj ony spokojné. Komédia režisérov Oliviera Nakacha a Erica Toledana je dnes najziskovejším neanglickým filmom v histórii, píše denník Libération. V kinách sa zaň vyzbieralo 281 miliónov dolárov, hoci sa ešte nehral v USA.

V pláne slovenských kín zatiaľ nie je, takže tu si na svoju slávu musí Omar Sy chvíľu počkať. Ale o tri týždne ho zahrajú na festivale frankofónneho filmu v Bratislave.