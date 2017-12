Zomrel MCA z Beastie Boys

Adam Yauch, zakladajúci člen hiphopovej kapely Beastie Boys, podľahol rakovine.

4. máj 2012 o 21:01 Tomáš Prokopčák

NEW YORK, BRATISLAVA. Popierali všetky základné pravidlá žánra. A boli tak málo hiphopovou kapelou, akou len hiphopová kapela môže byť. Začali túto hudbu vedome robiť niekedy v osemdesiatych rokoch, no ani jeden z nich nebol černoch z chudobného predmestia.

Trojica rapperov navyše znela viac ako rokenrol – začínali napokon ako punková kapela – než ako zostava vykrádajúca zvuky starých platní. No možno práve vďaka týmto paradoxom sa Beastie Boys stali jednou z najdôležitejších a najvplyvnejších hiphpovoých kapiel súčasnosti.

Táto kapela však v pôvodnej zostave už nevystúpi. Adam Yauch známejší ako MCA podľahol v piatok komplikáciám spojeným s rakovinou.

video //www.youtube.com/embed/qORYO0atB6g

Veľký návrat

Keď minulý rok vydali Beasties svoj comeback Hot Sauce Committee Part Two, písali sme o chlapíkoch, ktorí majú viac k päťdesiatke než k štyridsiatke. Napriek tomu dokázali, že nestratili nič zo svojho špecifického zmyslu pre humor – ale aj pre hudbu, ktorá sa tvrdohlavo líši prakticky od všetkých súčasných trendov.

Nazvali sme ich vtedy dokonca spiatočníkmi a mysleli sme to ako poklonu. Kapela, ktorá na scéne fungovala takmer tri desaťročia, vtedy znovu priniesla rokenrol prezlečený za rap, retrozvuk a náladu, ktorá pripomínala divoké deväťdesiate roky.

Tento album pritom nemal vyjsť až v roku 2011. Naplánovaný bol podstatne skôr, no práve boj s rakovinou u Adama komplikoval nahrávanie. Chvíľu to dokonca vyzerala, že zákerná choroba začne u rappera ustupovať. Keď však minulý mesiac uviedli Beastie Boys do rokenrolovej siene slávy, na oslave sa zúčastnili iba Mike D a Ad-Rock.

Chýbanie MCA, tretieho z rapperov naznačovalo, že jeho stav môže byť vážny. Žiaľ, ukázalo sa to ako pravda.

„Chcem to venovať svojim bratom Adamovi a Mikeovi,“ napísal vtedy podľa blogu New York Times Adam Yauch v liste, ktorý prečítali zvyšní dvaja členovia zostavy.

„Prešli so mnou celý svet. Zároveň to patrí každému, koho naša kapely kedy zasiahla. Je to rovnako naše, ako vaše,“ odkázal fanúšikom Beastie Boys.

video //www.youtube.com/embed/eBShN8qT4lk

Zásadné albumy

Beastie Boys sú jedna z najdôležitejších kapiel hip-hopu. Majú za sebou niekoľko zásadných hiphopových albumov Hneď ich debut z roku 1986 Licensed to Ill sa stal prvým hiphopovým albumom v histórii, ktorý sa stal jednotkou rebríčka Billboard 200.

Na albume by ste našli napríklad zásadnú skladbu (You Gotta) Fight for Your Right (To Party).

Nasledovali však ďalšie úspešné albumy ako Paul's Butique či Ill Communication.

video //www.youtube.com/embed/z5rRZdiu1UE

video //www.youtube.com/embed/07Y0cy-nvAg