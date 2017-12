Je to festival virtuózov

Hviezdami Jarných bratislavských jazzových dní sú traja špičkoví basgitaristi.

17. máj 2012 o 20:40 Oliver Rehák

Marcusa Millera a Marka Kinga s formáciou Level 42 na Jarných bratislavských jazzových dňoch doplní domáca skupina Finally, v ktorej hrá Eugen Vizvári.

Dvaja svetoznámi basgitaristi a americký saxofonista s novou slovenskou skupinou. Tak vyzerá program festivalu Jarné bratislavské jazzové dni, ktorý bude na budúci týždeň.

Sólisti a tímoví hráči

Marcus Miller na Slovensku už hral dvakrát. Teraz privezie čerstvý album Rennaisance, ktorý predvedie naživo s úplne novou sprievodnou zostavou: „Mám skvelú novú skupinu, už sa neviem dočkať,“ tvrdil 52­ročný Američan v rozhovore pre SME. „Hoci sú mladí, už sú osobnosti. Rozhodol som sa urobiť vlastný projekt špeciálne pre nich.“



Kým Miller je známy najmä ako sólista a štúdiový muzikant, ktorý sa podpísal pod vyše päťsto najrôznejších albumov, jeho rovesník Mark King je tímový hráč. Aj tento Angličan je považovaný za jedného z najlepších basgitaristov a virtuózov na svete. Verný je však predovšetkým svojej starej skupine Level 42. Zakladal ju ešte v roku 1979 a okrem basy v nej zvláda aj spev. Ich jazz­funk­popové pesničky fungujú dodnes.

Dosiaľ posledný album skupiny Retroglide pochádza z roku 2006. Po veľkom turné k 30. výročiu sa dnes rysuje nová nahrávka. Podľa viacerých náznakov by mohol byť zostavený z „unplugged“ verzií starých hitov. Počúvať pesničky ako Lessons in love či v akustických úpravách by bolo určite zaujímavé, v každom prípade na koncerte, ktorý sa chystá 24. mája v Bratislave, však budete počuť klasický Level 42.

Domáca hviezda

Jediný zástupca domácej scény, ktorý sa vo štvrtok predvedie v sále Incheby, sa volá Finally. Je to nový projekt pianistu Eugena Botoša, ktorý sa dal dokopy so spolužiakmi z konzervatória na čele s basgitaristom Róbertom Vizvárim. Ten je známy zo Slovenskej filharmónie, kde je prvým hráčom v skupine kontrabasov.

Ak má teda jubilejný piaty ročník jarných džezákov niečo špeciálne, čo ho najviac vystihuje, sú to práve traja basgitaroví virtuózi. A že Finally nie sú len lokálny projekt do počtu, dokazuje ich hosť – americký saxofonista Eric Marienthal.