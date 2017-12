Ako vzniká hit: Pomocník Ladislava Balleka

31. máj 2012 o 0:00 Eva Andrejčáková

Strhujúci príbeh a najmä magické prostredie mestečka na juhu Slovenska zaradili román Ladislava Balleka Pomocník medzi to najlepšie, čo v slovenskej literatúre vzniklo v 20. storočí. Osud živnostníka Riečana je však trpko aktuálny aj dnes.

Píše sa rok 1945 a z horniakov do juhoslovenského Palánku prichádza mäsiar Štefan Riečan. Mäkký, prostý, utiahnutý, poddajný osudu, no schopný zachovať si dôstojnosť. Bojoval v Povstaní, o všetko prišiel a nádej na nový život sľubuje opustený palánsky obchod s mäsiarstvom a jatkami, ktorý mu pridelili.

Spolu s obchodom však Riečan získava aj pomocníka Volenta Lančariča, ktorý tu ostal po bývalom maďarskom pánovi. Je to mocný chlap, dravý južanský živel s balkánskymi koreňmi, surovec, bitkár, vynaliezavý kšeftár.

Ich osudy sa skrížia a Volent postupne získa moc nielen nad Riečanovým obchodom, ale i jeho manželkou a dcérou, takže Riečanovi napokon zostanú len oči pre plač.

Slnko, vône, farby

Fakty Ladislav Ballek Ladislav Ballek sa zaraďuje medzi najvýraznejších predstaviteľov moderného slovenského románu.

Román Pomocník vyšiel v roku 1977 po zbierke noviel Južná pošta a pred románom Agáty ako jedno z troch diel o Palánku. Román vznikal takmer tri roky.u bude nejaký text

V roku 1980 vyšiel ruský preklad, potom postupne maďarský, český, estónsky, nemecký, ukrajinský a rumunský. Doteraz vyšla kniha v štyroch vydaniach.

Pre divadlo adaptoval Pomocníka začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia scenárista Ondrej Šulaj, naštudovali ho v slovenských divadlách v Martine, v Nitre, Košiciach, Prešove, Bratislave a najnovšie v Komárne v réžii autorovho syna Rastislava Balleka.

V roku 1981 nakrútil režisér Zoro Záhon rovnomenný celovečerný film, kde si zahrali okrem spomínaných hercov aj Ivan Mistrík, Július Satinský, Marta Sládečková či Hana Talpová.

V roku 2006 vyšiel v kolekcii filmov 80. rokov na DVD v denníku SME a stal sa jedným z najpredávanejších titulov

Kostra príbehu by asi na výnimočnosť románu nestačila, juhoslovenský priestor má však neopakovateľnú atmosféru.

„Slovenská literatúra je tradične zasadená do hôr a dolín Liptova, Oravy či Horehronia. Tento svet býva nevľúdny. Ballek objavil slnko, vône, farby, bohatstvo, nadbytok. Slovensko-maďarské pomedzie sme si takto kultúrne prisvojili. Oproti kultúrne predvádzanej askéze sa zrazu zjavia ľudia, ktorí si užívajú zmyslový svet - pitie, jedenie, erotiku,” hovorí literárny vedec Vladimír Barborík.

Drámu podľa neho Ballek veľmi prezieravo nestavia na nacionálnom základe, ale na konflikte kontrastných charakterov. „Tie časy sú nepokojné, sú tam síce nacionálne vášne, ale pre autora to nie je rozhodujúce. Národnostná príslušnosť nepredstavuje preňho špecifickú kvalitu.”

V jazyku filmu a divadla

Za postavou uhrančivého Volenta si dnes väčšina ľudí predstaví charizmatického Gábora Koncza, maďarského herca, ktorý ho vo filme režiséra Zora Záhona stvárnil tak dokonale, že neskôr spoluurčil aj charakter slávneho Rácza v Pišťankovom románe Rivers of Babylon.

Pomocníka však ešte predtým čakalo divadelné spracovanie, ktoré pripravil Ondrej Šulaj. Jeho dramatizácia, ktorá sa objavila po prvý raz na Poetickej scéne v réžii Marty Gogálovej, obišla celé Slovensko, dokonca sa hrala v českom Ústí nad Labem, v Prahe na DAMU či v Divadle Komedie, kde sa celý príbeh preklopil na tému Sudety.

Cenné klebety

Práve na základe úspechu divadelnej podoby oslovila Ondreja Šulaja Koliba, či by nechcel pripraviť filmovú adaptáciu.

„Mal som šťastie, že som mohol spolupracovať s ľuďmi, ktorých som si vážil - s Rudom Slobodom a mojím učiteľom Tiborom Vichtom. Veľmi mi pomohli, bol to môj prvý celovečerný film. Keď do toho vstúpil režisér Zoro Záhon, tak sme sa niekoľkokrát aj vybrali do Palánku. Dozvedeli sme sa kopu vecí zo zákulisia jednotlivých postáv - z klebiet, ktoré sa tam ešte v osemdesiatych rokoch tradovali,” spomína Ondrej Šulaj.

Film získal aj jednu z hlavných cien v Karlových Varoch. Okrem Gábora Koncza v ňom zasvietili aj maďarská herečka Ildikó Pécsi či Elo Romančík v postave Štefana Riečana.

Ladislav Ballek. Foto - Peter Procházka

Umenie rozprávať

V knihe je prítomná istá odvaha slobodne pomenovať a vidieť veci, ktoré súviseli s Povstaním a s premenami po roku 1948. Práve tieto skutočnosti zaujali Ondreja Šulaja.

„Ballek odkryl tieto témy nie jánošíkovsky ani veľkohubo a pozérsky, naopak, z románu cítiť snahu o úprimný pohľad cez človeka, prostredie a históriu. Napriek tomu, že autor fungoval v straníckych štruktúrach, jeho diela sa to netýkalo. Ako keby si uchovával rozprávanie ľudí z prvej republiky,” hovorí scenárista, ktorý sa už niekoľko rokov chystá aj na sfilmovanie románu Agáty.

Obdivuje Ballekovo rozprávačské umenie, ktoré vraj zdedil po svojej mame, veľkej rozprávačke a sprostredkovateľke mnohých informácií.