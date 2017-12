Dnes sa začína Dizajnvíkend

Akcia, ktorá ukazuje, že aj obyčajné veci môžu byť výnimočné, naberá na sile.

19. sep 2012 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Z výstavy sa za štyri roky stal medzinárodný festival so skvelým programom.

Môžete sa tváriť, že sa vás to netýka, hoci na plagátoch štvrtého ročníka Dizajnvíkendu stojí jasné: Dizajn ťa dostane! Organizátori (o. z. Punkt) si však dali záležať, aby to nebola len reklamná bublina. Počas nadchádzajúcich štyroch dní uvidíte, čo robia naši aj zahraniční dizajnéri preto, aby boli veci okolo nás originálne, krásne a funkčné.

Inštalácia stolových lámp českej skupiny OKOLO, ktorá príde aj na Dizajnvíkend. FOTO - JAROSLAV MORAVEC





Nekonečno verzus čas

Dizajnvíkend Kedy: 19. – 23. september Kde: Bratislava - Pisztoryho palác, susedné budovy patriace Nemocnici sv. Michala, showroomy (Konsepti, TON, Unilight, Kabinet, Sedya), galérie (trivjednom, Dizajn štúdio ÚĽUV, Nova, Art Design Project, Galéria Eggplant, Photoport, SNG) Vystavujúci: Jakob Jorgensen (DK), Kompott (PL), Tomáš Gabzdil Libertíny, Jonathan Puckey (NL), OKOLO (CZ), Markéta Othová (CZ), breadedEscalope (AT), Patrik Illo, Stano Filko, nezávislé dizajnérske štúdiá Viac: www.dizajnvikend.sk

Napríklad Juraj Blaško ukáže, ako momentálne vyzerá identita štátnej správy, a ako by mohla vyzerať, ak by sa jej mohol chopiť dizajnér. Ale nebude to jednostranné vysvetľovanie, prečo je niečo lepšie, ako čosi iné. Ak máte vlastný pohľad na vec, môžete tie svoje „kúsky“ doniesť. Ateliér trivjednom sa totiž chce na dizajn pozrieť vašimi očami.

Hlavnou časťou štvordňového programu sú najmä výstavy. Tá hlavná, s názvom To be continued (kurátorky Ľubica Hustá a Viera Kleinová) bude tak ako vlani v Pisztoryho paláci. Jej témou je čas. „Ten veľmi súvisí aj s dizajnom, aj veci predsa starnú, trendy sa menia a opäť vracajú. Snažili sme sa hľadať nielen objekty produktového dizajnu, ale aj grafického a predmety voľného umenia,“ vysvetľuje Hustá. Preto sa v zozname dizajnérov ocitli Pavla Sceranková, Lucia Nimcová či špeciálny hosť Stano Filko. „Zaradenie umelcov, ktorí sa dizajnom nezaoberajú, sa nám zdalo prirodzeným spôsobom, ako tému času dopovedať aj v abstraktnej rovine,“ hovorí Hustá.

Inou odpoveďou naň bude meteorit, najväčší na Slovensku, ktorý do výstavy dopadne v piatok aj so svojou ochrankou. „Požičia nám ho Prírodovedné múzeum, bude to kúsok nekonečna, miesto, kde čas nehrá žiadnu rolu,“ hovorí Hustá.

Súčasťou módnej prehliadky budú aj návrhy Miroslavy Horké, FOTO – VENDULA KNOPOVÁ





Špeciálne večery

Program výstav, ale aj diskusií bude prebiehať na viacerých miestach v Bratislave – sprístupnené budú susedné budovy Pisztoryho paláca patriace Nemocnici sv. Michala, vybrané showroomy dizajnu v meste a galérie. Súčasťou programu je aj výstava 20 rokov existencie Ateliéru Kov a šperk na VŠVU v Slovenskej národnej galérii.

Ľubica Hustá však zdôrazňuje, že celá akcia je už viac festivalom než štandardnou prehliadkou dizajnu: „Každý deň budú najmä v Pisztoryho paláci stále prebiehať diskusie, workshopy, tematické večery či performancie.“ Práve počas večerov bude nádvorie paláca patriť PechaKucha, Vienna Design Night s hosťami viedenskej dizajnérskej scény, ale aj módnej prehliadke či hudobno-svetelnej performancii Pjoniho a Jána Šicka.

V Pisztoryho paláci je už aj váza z voskových plátov. Osobne sa dostaví aj jej autor Tomáš Gabzdil Libertíny, ktorý nedávno vystavoval v Londýne. Prečítajte si rozhovor >>





Sedačka z kmeňa z dielne Kláry Šumovej, FOTO – PETR KARSULÍN





Patrik Illo: z kolekcie Nádeje a možnosti, FOTO - JANA HOJSTRIČOVÁ

Jakob Jorgensen: Skrinka Fjarill