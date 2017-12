Pozrite si, ako to vyzerá na Dizajnvíkende

20. sep 2012 o 17:04 Tomáš Benedikovič, jem, FOTO - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

V stredu večer sa v Bratislave začal štvrtý ročník festivalu dizajnu.



Môžete sa tváriť, že sa vás to netýka, hoci na plagátoch štvrtého ročníka Dizajnvíkendu stojí jasné: Dizajn ťa dostane! Organizátori (o. z. Punkt) si však dali záležať, aby to nebola len reklamná bublina. Do nedele máte možnosť vidieť, čo robia naši aj zahraniční dizajnéri preto, aby boli veci okolo nás originálne, krásne a funkčné.

Pisztoryho palác je opäť hlavným sídlom Dizajnvíkendu, rozrástol sa o budovy bývalej Nemocnice sv. Michala.

Niekedy tu bolo Leninovo múzeum, dnes domáci a zahraničný dizajn.

Inštalácia stolných lámp českej skupiny OKOLO.

Hlavná výstava s návzom To be continued hovorí o čase.

Kreslo z dielne Jakoba Jorgensena...

a skrinka, ktorá mení tvary a vzhľad podľa potreby.

Nostalgia?

V Pisztoryho paláci uvidíte aj produkty 70 nezávislých dizajnérskych štúdií a mladých dizajnérov.

Napríklad takéto stoličky...

pohodlné kreslá a sériu skla.

Lampy z čias Československa.

Súčasťou je aj výstava skla inšpirovaného slovenskými povesťami a rozprávakami.

A nechýba ani móda. V sobotu večer bude aj veľká módna prehliadka.

Šperky.

Sklené objekty.

Naozaj - vďaka ateliéru trivjednom. Prineste svoje "kúsky" a staňte sa súčasťou ich výstavy Vy nám, my vám.

Okrem priestorov paláca a nemocnice sa do Dizajnvíkendu zapojili aj showroomy dizajnu v meste.

Iné než v nákupných centrách.

Sedieť sa dá na nádvorí paláca aj v tejto záhrade.