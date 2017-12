Predstavte si, že ste bohatým zberateľom

Do nedele máte šancu navštíviť veľtrh umenia vo Viedni, ponúkajúci na predaj tisíce umeleckých diel.

21. sep 2012 o 12:57 Juraj Čarný, autor je programový riaditeľ ArtAcademy.sk

Viennafair sa snaží predstaviť Viedeň, ako sprostredkovateľa umenia strednej a východnej Európy západnému svetu.

Veľtrhy umenia vraj vymysleli galeristi, aby mohli konkurovať športovému zážitku veľkých aukcií. Adrenalín a stres spojený s pocitom jedinečnosti a originality však nie sú tým jediným, čo dnes prestížne veľtrhy umenia ponúkajú. Ak nemáte možnosť vydať sa na najvýznamnejšie svetové veľtrhy do Bazilei (Art Basel), Londýna (Frieze), ani New Yorku (Armory Show), mali by ste tento víkend navštíviť neďalekú Viedeň, v ktorej sa koná Viennafair.

Neviete si predstaviť, ako to na veľtrhu umenia vyzerá? Pozrite si fotografie Daši Bartekovej.

Aj zo Slovenska

Viennafair je veľtrh zameraný na umenie strednej a východnej Európy, ponúka na predaj tisíce umeleckých diel od stoviek rešpektovaných umelcov zastúpených v 122 galériách z 26 krajín. Snaží sa predstaviť Viedeň ako sprostredkovateľa umenia strednej a východnej Európy západnému svetu. O toto poslanie sa síce usiluje už od svojho založenia v roku 2005, tentoraz však za týmto účelom zmenil aj spoluvlastníka, ktorý jasne deklaruje snahu napojiť sa na ruský trh s umením.

Popri „oficiálnej“ výstave zameranej na umenie bývalých sovietskych republík (Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Ukrajina) a špeciálnemu zameraniu na Turecko tu nádete pomerne vysoký počet stredoeurópskych galérií. Po viacerých rokoch absencie sa do Viedne opäť vrátili galérie Plan B z Rumunska, Gregor Podnar zo Slovinska či Raster z Varšavy.

Zo slovenských umelcov dostala najvýznamnejší priestor maliarka Jana Farmanová (v pražskej galérii Vernon) a sochárka Pavla Sceranková (v pražskej galérii Drdova). Jediná bratislavská galéria amt_project zastupujúca autorov ako Stano Filko, Cyril Blažo, Martin Vongrej či Petra Feriancová predstavila samostatne českého autora Václava Stratila. Z našich umelcov zastúpených zahraničnými galériami treba spomenúť aj Júliusa Kollera a Romana Ondáka v Galérii Martin Janda. Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová prezentujú v galérii Christine Konig 423 strán z knihy J. Derridu rozstrihaných na konfety, alebo 22 591 guličiek ručne ušúľaných z kapitálu Karla Marxa.

Zahrajte si hru

Ako však prísť na veľtrh súčasného umenia a nestratiť sa v obrovskom počte reklamne vysvietených diel? Jednou z možností je zahrať si hru. Predstavte si, že ste bohatým zberateľom umenia a idete si vyzdobiť svoj nový dom. Potrebujete kúpiť niečo do obývačky, spálne, pracovne aj detskej izby.

Veľtrh umožňuje uskutočniť zmysluplnú investíciu do mladého a ešte nie príliš známeho stredoeurópskeho umelca, ako aj do veľkej medzinárodnej hviezdy typu Ewin Wurm, Plamen Dejanoff, Arnulf Rainer, Natalia LL, Ilya Kabakov, IRWIN, ale aj Jiří Kolář, Jirí Kovanda alebo David Černý.

Dôležité je riadiť sa intuíciou, ale nechať si poradiť od profesionálov. Intuícia vám môže pomôcť vybrať vkusu blízke dielo, ťažšie ale odhadnete investičnú hodnotu. Identifikovať kvalitu diel predávaných na veľtrhu nemusí byť ľahké. Na rozdiel od aukcie si však kupujete aj záruku, že galéria bude investovať do budovania dlhodobej kariéry umelca, a tak zhodnocovať aj vašu investíciu.

Divácky atraktívne na Viennafair bývajú aj prezentácie významných verejných inštitúcii, ale aj štátnych múzeí a galérii. Slovenské by ste tu však hľadali márne. Slovenská národná galéria ani Galéria mesta Bratislavy sa takouto formou nezviditeľňujú. Že sa na Viennafair stretnete s nekompromisnou kvalitou sa organizátori snažili dokázať aj koncertom po vernisáži. Svoj najnovší, ešte nevydaný album, predstavila v priestoroch Odeonu slávna Tosca.