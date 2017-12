Pozrite sa, ako vyzerá veľtrh umenia vo Viedni

Do nedele máte možnosť navštíviť Viennafair - veľtrh umenia, ktorý ponúka tisíce umeleckých diel.

Pozrite sa, ako Viennafair vyzerá na fotografiách Daši Bartekovej.

Veľtrhy umenia vraj vymysleli galeristi, aby mohli konkurovať športovému zážitku veľkých aukcií. Adrenalín a stres spojený s pocitom jedinečnosti a originality, ale nie sú tým jediným, čo dnes prestížne veľtrhy umenia ponúkajú. Ak nemáte možnosť vydať sa na najrešpektovanejšie svetové veľtrhy do Bazilei (Art Basel), Londýna (Frieze), ani New Yorku (Armory Show), mali by ste tento víkend navštíviť neďalekú Viedeň, v ktorej sa koná Viennafair. Viac sa dočítate v texte Juraja Čarného >>

Jenkins – The Painter (2012), Wunderkammern (IT)

Daniel Knorr – Welcome (2011), Galeri Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder (AT)