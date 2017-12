Na Oscary posielame „rušivý" film Až do mesta Aš

Hoci je to „malý film“, slovenskí akademici si myslia, že bude mať šancu. Práve ho môžete vidieť aj v kinách.

21. sep 2012 o 15:30 Kristína Kúdelová

Hoci je to „malý film“, slovenskí akademici si myslia, že Až do mesta Aš bude mať v súťaži o Oscara šancu.

Do súťaže o Oscara v kategórii cudzojazyčných filmov posielame film Ivety Grófovej Až do mesta Aš.

„Je to sebavedomý, sociálne naliehavý film, ukotvený v stredoeurópskom priestore. Tým bol medzi ostatnými našimi filmami jedinečný,“ vraví členka akadémie, kritička a vysokoškolská pedagogička Mária Ferenčuhová-Ridzoňová. „Nie je to však divácky film, je rušivý, má ostré hrany a bolestne sa naň pozerá. Touto voľbou vydávame signál o tom, kde sa nachádzame, čo nás páli a čo riešime alebo by sme mali.“

Vlani sme nominovali film Cigán Martina Šulíka. „Cigán bol formálne uhladenejší, dejovejší film a zrejme mal u americkej Akadémie väčšie šance, než ich dnes má Až do mesta Aš,“ hovorí Ferenčuhová-­Ridzoňová. „To však vôbec neznamená, že Grófovej film je slabší.“

Grófová nakrútila svoj film na česko­nemeckom pohraničí, kam si mladé ženy chodili plniť sny o zárobku a životnom vzťahu, a neraz precitli. Kombinuje pritom realitu s fikciou, je hraný, ale pôvodným zámerom bolo nakrútiť dokument.

Do súťaže o Oscara sme v minulosti poslali aj pár dokumentov – Slepé lásky Juraja Lehotského či Hranicu Jara Vojteka. „Myslím si, že amerických akademikov viac ako forma a experimenty zaujíma aktuálnosť témy, politický a spoločenský pohľad na ňu,“ hovorí Vojtek. „Môžu zapôsobiť témy, čo sú pre nich akoby z tretieho sveta, keď sa zadivia, aj toto existuje? Uvidíme, či film Až do mesta Aš bude pre nich nový.“

Z akademikov hlasovalo 45 percent, za Grófovej film bolo 31 percent. „Neznamená to, že by členovia nemali záujem hlasovať. Až do mesta Aš bol len krátko v kinách a zrejme by sa niektorí necítili dobre, keby hlasovali bez toho, aby videli všetky filmy,“ hovorí výkonná viceprezidentka Zuzana Mistríková.

Pri nižšej ako polovičnej účasti musí voľbu potvrdiť Prezídium. „Až do mesta Aš si už získal medzinárodné renomé,“ hovorí Mistríková. „Niekedy sa zdá, že takéto malé filmy v konkurencii drahých žánrových filmov zaniknú. No stáva sa aj opak, že malé filmy zapôsobia emocionálne silnejšie.“