Zomrel karikaturista Vladimír Jiránek

Jeden z najznámejších českých karikaturistov Vladimír Jiránek zomrel vo veku 74 rokov.

7. nov 2012 o 11:43 kul

Jeden z najznámejších českých karikaturistov, ilustrátor, scenárista a režisér animovaných filmov Vladimír Jiránek zomrel vo veku 74 rokov.

PRAHA. Po ťažkej chorobe v noci na dnes zomrel Vladimír Jiránek. Informáciu priniesol denník Lidové noviny, ktorému to potvrdila jeho rodina.

Bol jeden z najznámejších českých karikaturistov. Celý život pracoval na voľnej nohe a spolupracoval s množstvom novín a časopisov ako Dikobraz či Mladý svět. Jeho dielom sú aj postavy z televíznych večerníčkov Bob a Bobek či Pat a Mat (zo seriálu A je to!).

Ako výtvarník sa napríklad podieľal aj na legendárnom filme Jána Roháča Traja chrobáci (1975) či na komédii Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982), v ktorej si hlavné postavy zahrali Milan Lasica a Július Satinský. Mladšie ročníky ho môžu poznať aj vďaka obrázkom z hry Expedice na divnou planetu pre počítače Sinclair ZX Spectrum.

"Nemám rád agresivitu. Moje vtipy majú v človeku uvoľniť napätie. Aj keď je to len na chvíľku, má to svoj význam," vysvetľoval v roku 2005 v rozhovore pre Lidové noviny. "Práce pre noviny pozostáva z dvoch zložiek - z okamžitého reagovania na nejakú udalosť a z uvažovania o ľudskom údele v spoločnosti. Obzvlášť v tom druhom bode sa snažím, aby tam bolo aspoň trochu povzbudenia. Podobne je to aj s večerníčkami. Nedávno som premýšlal, prečo som si vlastne vybral králikov. Sú bezbranní. A ja som im k tomu iba pridal takú tú činorodosť a bystrosť, aby vedeli zvládnuť rôzne nebezpečné či náročné situácie. Možno som chcel, aby si deti od nich vzali práve toto."