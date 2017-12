Filmové premiéry na tento týždeň

Tento týždeň idú do našich kín filmy: Atlas mrakov, Máme pápeža!, Mavericks: Na divokej vlne, Svadba medzi citrónmi.

21. nov 2012 o 17:36 aš

Atlas mrakov

Cloud Atlas, 176 minút, Nemecko-USA-Hongkong-Singapur

Scenár a réžia: Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana Wachowski. Kamera: Frank Griebe, John Toll. Strih: Alexander Berner. Hudba: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Tom Tykwer. Účinkujú: Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Hugh Grant, Halle Berry, Susan Sarandon, Ben Whishaw, Jim Broadbent, Keith David, James D'Arcy, Xun Zhou, Du-na Bae, Alistair Petrie a ďalší.

Nemecký filmár Tom Tykwer (Lola beží o život, Parfum) sa spojil so súrodencami Wachovskými (Matrix), aby spolu do podoby trojhodinového filmu pretavili úspešný román anglického spisovateľa Davida Mitchella. Šesť paralelne rozprávaných príbehov z minulosti, súčasnosti aj budúcnosti, každý v inom štýle, mnohé s retrospektívami a flashbackmi, spájajú dohromady motívy i niektoré postavy. Hviezdne obsadená multikoprodukčná snímka s rozpočtom vyše 100 miliónov dolárov vznikala najmä v Nemecku, Británii a Španielsku. Po premiére na festivale v Toronte ju publikum odmenilo desaťminútovými ováciami postojačky.

Máme pápeža!

Habemus Papam, 104 minút, Taliansko-Francúzsko 2011

Scenár: Nanni Moretti, Francesco Piccolo, Federica Pontremoli. Réžia: Nanni Moretti. Kamera: Alessandro Pesci. Strih: Esmeralda Calabria. Hudba: Franco Piersanti. Účinkujú: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Teco Celio, Camillo Milli a ďalší.

Taliansky scenárista, režisér a producent Nanni Moretti (Drahý denníček, Synova izba) je režisérom, spoluautorom scenára a hereckým predstaviteľom psychoanalytika v trpkej komediálnej dráme o novozvolenej hlave rímskokatolíckej cirkvi (Michel Piccoli, ocenený za výkon cenou David di Donatello), ktorá odmieta ujať sa úradu. Pápežovho tlačového tajomníka stvárnil poľský herec Jerzy Stuhr. Reklama o filme tvrdí, že získal Zlatý glóbus v kategórii Najlepší film. Je to pravda, lenže nejde o prestížne výročné ceny hollywoodskych novinárov, ale len o ich taliansku napodobeninu.

Mavericks: Na divokej vlne

Chasing Mavericks, 117 minút, USA 2012

Scenár: Kario Salem, Jim Meenaghan, Brandon Hooper. Réžia: Michael Apted, Curtis Hanson. Kamera: Oliver Euclid, Bill Pope. Strih: John Gilbert. Hudba: Chad Fischer. Účinkujú: Jonny Weston, Gerard Butler, Abigail Spencer, Elisabeth Shue, Leven Rambin, Taylor Handley, Scott Eastwood, Channon Roe a ďalší.

Herci Kario Salem a Brandon Hooper spolupracovali na predlohe pre športový životopisný film o talentovanom surferovi Jayovi Moriartym (1978 – 2001), ktorý prekonal extrémne ťažkú lokalitu Mavericks v Severnej Kalifornii, kde vlny bežne majú 8 metrov ale dosahujú aj 24. Moriartyho stvárnil málo známy americký herec Jonny Weston. Gerard Butler, ktorý hrá trénera Frostyho Hessona, sa počas nakrúcania vážne zranil. Po tom, ako režisér Curtis Hanson (Ruka na kolíske, L. A. - Utajené skutočnosti) zo zdravotných dôvodov musel odstúpiť, na posledné tri týždne nakrúcania sa réžie ujal Michael Apted (Gorily v hmle, Jeden svet nestačí). Snímka, nakrútená s rozpočtom 20 miliónov dolárov, síce možno zaujala znalcov a fanúšikov surfingu, ale publikum ani kritikov nenadchla.

Svadba medzi citrónmi

Den skaldede frisør / Love Is All You Need, 112 minút, Dánsko-Švédsko-Taliansko-Francúzsko 2012

Scenár: Anders Thomas Jensen. Réžia: Susanne Bier. Kamera: Morten Søborg. Strih: Pernille Bech Christensen, Morten Egholm. Hudba: Johan Söderqvist. Účinkujú: Trine Dyrholm, Pierce Brosnan, Paprika Steen, Line Kruse, Kim Bodnia, Sebastian Jessen, Molly Blixt Egelind, Ciro Petrone, Marco D'Amore a ďalší.

Originálny dánsky titul znie ionescovsky: Plešivá kaderníčka. Medzinárodný názov v angličtine je ničnehovoriaci: Láska je všetko, čo potrebuješ. Slovenský distributér sa na nič nehrá a film premenoval na Svadbu medzi citrónmi. Lebo o to ide – o nezáväznú, s gýčom a červenou knižnicou koketujúcu plytkú romantickú komédiu pre zrelé ženy, ktoré – ak majú dobré srdce – môžu zbaliť hoci aj Jamesa Bonda... teda aspoň Pierce Brosnana. Ani amputovaný prsník a lysá lebka ako následok liečby rakoviny nemusia byť prekážkou. Tak, ako sa to podarí Ide (Trine Dyrholm) na sobáši vlastnej dcéry v neodolateľnom talianskom Sorrente. Znie to azda neuveriteľne, ale Susanne Bier, tvorkyňa Oscarom ocenenej drámy Lepší svet, nakrútila čistokrvnú ženskú romancu!