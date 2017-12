Vianoce? Radšej knihu než ponožky

Originál je originál, vraví staré klišé. Špeciálne pri tipoch na vianočné darčeky je však dôležité sa ním riadiť. Vydavatelia to vedia a preto na trh v posledných mesiacoch roka posielajú tie najzaujímavejšie veci.

4. dec 2012 o 14:00 Alexander Balogh, Alexander Balogh, Jana Močková

Opäť vám ponúkame náš výber, naše tipy na zaujímavé knihy, výtvarné monografie, audioknihy, CD, hudobné a filmové DVD.



KNIHY (42 tipov) | HUDBA A FILMY (27 tipov) |

Slovenská literatúra | Svetová literatúra | Vizuálne umenie | Audioknihy

Pôvodná slovenská tvorba

Jana Beňová: Preč! Preč!

Marenčin PT

„Keď spolu žijú dvaja asociáli, a jeden z nich je básnik a druhý prozaik, je jasné, že komunikácia so svetom ostane na prozaikovi. Básnici stoja vždy najvyššie. Prozaici im musia slúžiť,“ píše Beňová v novej knihe. Autorka určite nepatrí medzi asociálov, ale ako dvojdomá spisovateľka vie svoje o vlastnostiach básnikov i prozaikov. Vydala tri zbierky básní a potom prešla k próze, naposledy to bol úspešný Plán odprevádzania, a teraz ponúka útvar zvaný román/báseň. O tom, že základom tvorivého života je „blicovanie“. Ale aj o inom.



Milan Hamada: Kritické myslenie



Literárnyklub

Milan Hamada, laureát ceny Dominika Tatarku, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v oblasti literatúry za posledných štyridsať rokov. Jeho najnovšia kniha Kritické komentáre obsahuje autorský výber z esejí, článkov, rozhovorov a podáva ucelený obraz o výnimočnosti tohto literárneho vedca. „V 60. a 90. rokoch vystupoval Milan Hamada ako ofenzívny humanista nezmierený s daným stavom vecí v spoločnosti a kultúre. Najvyššou hodnotou mu bola (a zostáva) slobodná ľudská osobnosť," povedal o Hamadovi jeho literárny kolega Vladimír Petrík.



Michal Hvorecký: Naum

Marenčin PT

Po niekoľkých románoch sa jeden z našich najusilovnejších autorov vrátil opäť k poviedkam a urobil dobre. Hovorí o súčasnom svete mestských (najmä mladých) ľudí. Tých, ktorí hudbu počúvajú a nie na ňu iba narážajú. Tých, pre ktorých sú knihy komplexom príbehov a nielen večernou skratkou k spánku. Naum je akýmsi prierezom celej doterajšej tvorby Michala Hvoreckého a niektoré texty sú najlepšie, aké sa mu podarilo napísať.



Tomáš Janovic: Pinkanie

Marenčin PT

Neúnavný aforista do nás neustále pinká, ako vraví zostavovateľka knižky Daniela Kapitáňová, a majstrov humor a lapidárnosť sa opäť predstavujú v plnej paráde. Chvíľami sa bavíme bezstarostne, to keď sa dozvieme, že Sándor Márai bol veľký človek, lebo hoci mal ženu Židovku, nestal sa antisemitom, no vzápätí nás Janovic zavedie do aktuálnej prítomnosti a smiech nás takmer prejde: "Až svinstvá tretej generácie majú štýl.“



Ivan Kadlečík: Iskra v studenej pahrebe

Literarnyklub

"Moje tajné texty v samizdate čítali a vysoko hodnotili českí intelektuáli, niečo sa publikovalo aj v zahraničí. Inak by človek ľahko podľahol pocitu, že je vyvrheľ. Zápasí sám so sebou, lebo taký život sa podobá chôdzi po lane nad priepasťou a neraz som sa nebezpečne zapotácal, lebo ako sa vraví, človek je tvor slabý a hriešny. Asi ma podopierali anjeli, tie bytosti neznáme, ale aj známe: všetci, ktorí ma mali radi, živí i mŕtvi a ktorých som mal rád ja. To očisťuje," píše Kadlečík. Jeho majstrovsky koncipované publicistické texty plné múdrosti a pokory dopĺňajú tri rozhovory.



Boris Kasaj: Ten dom je jedna veľká katastrofa

Slovart

Omráčení ruchom veľkomesta sa Ajkoník s Vajcom vydávajú na strastiplnú výpravu hľadania domu na vidieku, napokon s vypätím posledných síl predsa kúpia vytúžený storočný domček na mieste, na ktorom buď celé dni slnko spaľuje všetko živé, alebo prší a vietor posúva fóliovníky medzi záhradami. Prvé chvíle dedinského života im ozvláštňujú pubertálne sliepky a ich dva psy. Nielen jazyková bariéra či nešikovnosť novousadlíkov, ale aj uvoľnený životný štýl a iná mentalita okolia sú zárukou veselého čítania.



Ján Litvák: Oranžová tráva

F. R. & G.

„Po úmrtí dobrého človeka sa vždy nájde niekto, kto stŕha na seba pozornosť v súťaži o najsmutnejšieho." Najnovšia Litvákova kniha potvrdzuje jeho literárnu všestrannosť, obsahuje básne, poviedky, črty, minipoviedky, listy, úvahy, stĺpčeky, aforizmy a iné krátke útvary. Jednu z desiatky kapitol tvoria jeho "nízke, veľmi nízke a ešte nižšie básne", ako napríklad táto: "Pole tu je, motýľ tu je a poletuje." A iná, z inej kapitoly, vraj ešte nižšia: "Tlieskajú im, keď idú špalierom, a je to pohľad neveselý. Bežnému človeku stačilo by toľko halierov, čo oni rozhádzali v celých."



Eva Malatincová, Dora Kulová: Anna Hrušovská

Divadelný ústav

Hoci idea pripraviť monografiu sopranistky a pedagogičky Anny Hrušovskej sa zrodila v hlavách jej bývalých študentiek pred dvadsiatimi rokmi, svetlo sveta uzrela až pri príležitosti nedožitej storočnice pani profesorky. Slovenská opera, na rozdiel od operných domov vo Viedni či v Grazi, ponúkla umelkyni iba obmedzené interpretačné možnosti. No pre domácu vokálnu pedagogiku predstavuje Anna Hrušovská, učiteľka svetoznámej sopranistky Lucie Poppovej, kľúčovú autoritu. Kapitola z pera Evy Malatincovej nielen mapuje kľúčové zastavenia Hrušovskej života, ale predovšetkým systematickým spôsobom sumarizuje jej pedagogické metódy. Memoáre zaznamenané v roku 1992 Dorou Kulovou sú vzácnym autobiografickým ohliadnutím dámy, ktorá už utŕžené výhry i prehry berie s nadhľadom, občas dokonca so sympatickou sebairóniou.



Lucia Piussi: Život je krátky

Limerick

Po románovom debute Láska je sliepka napísala Lucia Piussi ďalšiu knihu. Tentoraz ide o osem poviedok, opäť v duchu „všetko je to pravda, všetko je to lož“. Začínajú sa Poslednými dňami Stoky a končia sa pri Jednom dni Janky G., niektoré majú viac ako desať rokov, iné sú nové. Spája ich naliehavosť, snaha autorky bezprostredne a celkom priamo vyrozprávať zažité príbehy so všetkými citmi aj prchavými pocitmi, ktoré ich sprevádzali.



Nóra Ružičková: Práce & intimita

Aspekt

Kniha, v ktorej poetka a výtvarníčka pretvára nájdené a prisvojené texty, týkajúce sa niektorej z oblastí intimity, obsahuje v prvej časti poéziu a v druhej prózu, hoci názov na prvý pohľad zvádza k tomu, že to bude v opačnom poradí. Pri básniach sa autorka akoby inšpirovala jedným zo sochárskych postupov, kde sa materiál okresáva až k výslednému tvaru. Ani ona nepridáva slovo k slovu, ale z hotových viet slová odoberá.

Jana Shemesh: Smrť si neškrtne

Ikar

Novinárka, ktorá bojuje so zákernou chorobou, napísala o tomto zápase knihu. Píše v nej o nádeji, ale aj o depresii, sklamaniach a skutočnostiach, ktoré sa naplno prejavili až počas jej choroby. Jana Shemesh, ktorá sa vydala do Izraela a už šesť rokov tam žije, získala za svoje pravidelné príspevky do slovenských médií viacero cien. V strhujúcej knihe sa strieda smútok s nádejou, fascinujúca je viera vo vlastné fyzické a najmä duševné sily.

Ondrej Šulaj: Hry

Divadelný ústav, VŠMU

Ondrej Šulaj, doteraz vnímaný najmä ako filmový scenárista, sa vďaka ponúkanému titulu pevnejšie začleňuje aj do kontextu slovenskej drámy. Autor Epizódy 39-44, Commune de Paris, Pantagruela, Kocúrkova II. či Svadobnej noc v dobre utajenom salóne, sa v tomto výbere predstavuje dosiaľ nepublikovanými hrami z rokov 1975 až 2010. Nechýba známa O psíčkovi a mačičke, ale ani dramatizácie slovenských próz od Timravy cez Ladislava Balleka, Vincenta Šikulu až po Rudolfa Slobodu.

Pišta Vandal: Prototyp Eva

Limerick

Kniha plná akcie, nečakaných zvratov, symbolov, úsmevnej absurdnosti a odvážnych obrazov. Text rozpráva o tom, že zlo, s ktorým sa vedome súhlasí, narastie do šialených rozmerov. Ľudia v meste Sakrajevo miznú, menia sa na neživé postavy. Korporácia pod vedením vládcu Ansámbla ťaží z chudoby obyvateľov, vykupuje ich deti, sľubuje pôžičky a pôžičky na splácanie pôžičiek. Hlavný hrdina Max Váha je vyvrheľ a na vlastnú päsť pátra po príčine zvláštnych udalostí v meste. Odhalí tajomstvá , ktoré mali zostať skryté. Stvorenie novej Evy otrasie ľudstvom a rozbije všetko, čo dovtedy fungovalo. Pišta Vandal alias Štefan Chrappa napísal pútavý príbeh, v ktorom ani jedno slovo nie je zbytočné. Vytvoril vlastný svet, vlastné mesto, vlastné vzťahy a vlastných ľudí, no predsa je nám to všetko dobre známe.

Jonáš Záborský: Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových

Slovart

„Viem sice dobre, že i toto dielo bude deliť osud ostatních diel mojich. Písano je pre mole, alebo brindziarky.“ Citát z poslednej kapitoly Záborského diela je dôkazom sebairónie „národného hriešnika“. Dôkazom toho, že Záborského štýl, irónia na adresu veľkých postáv uhorskej histórie či cirkevných hodnostárov čitateľom nevadí, je už druhá dotlač viac ako 130 rokov stratenej knihy.

Miloš Žiak: História môjho holubníka

Kalligram

Rozsiahla historická freska, autorova rodinná kronika a zároveň román, opisujúci udalosti a individuálne osudy počas obdobia dvetisíc rokov od príchodu Židov k strednému toku Dunaja až po blízku minulosť. Miloš Žiak napísal rozsiahlu esej, zaznamenáva najprv historické korene aj (svojho) židovstva, potom príchod i pobyt Židov v Karpatskej kotline a následne peripetie svojej rodiny za posledných tristo rokov. Podstatnú časť tvorí aj jeho najosobnejší „holubník", cesta cez dospievanie až k novembru 1989, udalosti zamatovej revolúcie a roky po nej.

Miro Žbirka: Čo bolí, to prebolí

Ikar

Pri príležitosti životného jubilea poodhalil Žbirka svoje súkromie. Zaspomínal si na detstvo, rodičov, súrodencov, na svoje hudobné začiatky aj na prvé lásky. Na idoly, vzory, aj na ľudí, ktorí ho sprevádzali na profesionálnej i na súkromnej ceste životom. Knihu dopĺňajú fotografie zo súkromného archívu, texty piesní aj kompletná diskografia. „Je to kniha o človeku, ktorý dokázal, že sa dá presadiť a udržať v prednej línii aj bez škandálov či kŕmenia bulváru historkami zo svojho života," tvrdí spisovateľka a novinárka Marie Formáčková, ktorá knihu s Mekym napísala.

Svetová literatúra

Čertovo kopyto. Třicet pohádek

Meander

Do predstavy o undergrounde sa možno mnohým doteraz „nevošiel“ jeho nežnejší rozmer. Ten v plnej paráde predstavuje kniha tridsiatich rozprávok od dnes už legendárnych autorov ako Egon Bondy či Ivan Martin Jirous, ktorého tvorba pre deti už vyšla vo viacerých knižkách. Sú tam však aj texty od Jaroslava Hutku, Vlastimila Třešňáka, Milana Balabána, Jiřího Gruntoráda, Františka Stárka a ďalších. Editorom výberu je Radim Kopáč, ilustroval a graficky upravil Luboš Drtina.

Patrick deWitte: Bratia Sistersovci

Artforum

Román je poctou autora klasickému westernu a zároveň nezabudnuteľnou komickou cestou dvoch bratov menom Charlie a Eli, ktorí pracujú na opačnej strane zákona (ak, pravda, v súvislosti so západným pobrežím Spojených štátov roku 1851 – v časoch takzvanej Zlatej horúčky – vôbec možno hovoriť o zákone). Eli a Charlie sú pištoľníci, profesionáli, antihrdinovia, vykonávajú špinavú robotu pre istého komodora, pričom rozprávačom celého príbehu je Eli, vnímavejší a citlivejší z dvojice.

Jostein Gaarder: Vianočné mystérium

Artforum

Aj inak môže vyzerať príprava na Vianoce, keď si vezmeme na pomoc túto nevšednú knihu. Až do Štedrého večera si môžeme otvárať okienka na ručne zhotovenom adventnom kalendári a dozvedať sa neuveriteľný príbeh nórskeho dievčatka, ktoré sa v predvianočnom ruchu stratí mame v obchodnom dome. Ocitá sa medzi tými, ktorí putujú späť v čase do roku „nula“, aby boli v Betleheme pri narodení Jezuliatka. Ako ubúdajú storočia, pútnikov pribúda a sú medzi nimi nielen pastieri a postavy z dejín vianočného príbehu, ale aj ovce a anjeli. Elisabet so sprievodom sa však nepohybuje iba v čase, putuje zároveň v priestore – z Nórska na juh, a spoznáva nové krajiny.

Karel Hvížďala: Vzpoury II - Rozhovory

Galén

Pred dvoma rokmi vydal Karel Hvížďala prvé Vzpoury - trojicu rozhovorov s Václavom Havlom, Jiřím Suchým a Pavlom Landovským. „Dvojka“ ponúka dialógy s filozofom Václavom Bělohradským, kniežaťom Karlom Schwarzenbergoma rabínom Efraimom Karlom Sidonom. Protagonistov spája skúsenosť emigrácie a dvaja z nich dodnes čiastočne žijú aj v zahraničí. Práve tento pobyt v inom jazyku a skúsenosť s inou kultúrou im dovoľujú zbaviť sa rôznych klišé a zachovať si originálne myslenie.



Gilbert Keith Chesterton: Detektívne príbehy otca Browna

Európa

Zdá sa, že slečna Marplová z pera Agathy Christie má veľa spoločného s kňazom Brownom. Nenápadný, na prvý pohľad naivný, ba až smiešny katolícky kňaz postupne rozuzlí navonok neriešiteľné kriminálne prípady a svojím racionalizmom a dôsledne logickým myšlienkovým postupom prekvapuje aj najskúsenejších profesionálnych detektívov. Na rozdiel od Sherlocka Holmesa, ktorý pri práci používa aj vedecké metódy, otec Brown dedukuje svoje závery pri odhaľovaní zločinu na základe dokonalej znalosti ľudskej povahy a psychológie.



Agatha Christie: Vražda na golfovom ihrisku

Slovenský spisovateľ

Minimálne dve veci sú aj pri tejto knihe už vopred jasné, že Hercules Poirot s prísnym logickým úsudkom určite prípad vraždy na golfovom ihrisku nielen vyrieši, ale ho aj všetkým brilantne vysvetlí, a potom, že aj napriek tejto prvej istote to bude čítanie skvelé a napínavé. Samozrejme, aj tu, ako mnohokrát, pôjde o obrovské dedičstvo, a teda aj o pomerne zjavný motív a z toho vyplývajúci okruh podozrivých z radov príbuzenstva. V bohatej tvorbe Agathy Christie je toto dielo z roku 1923 len jej druhým románom.



Natascha Kampuschová: 3096 dní

V&S

Presne 3096 dní, to je takmer osem a pol roka - taký dlhý čas strávila Natascha Kampuschová po únose v nedobrovoľnom zajatí v pivnici na okraji Viedne. Jej utrpenie, ktoré otriaslo celým svetom, sa skončilo v lete 2006, keď sa jej podarilo ujsť. "Teraz sa konečne cítim dostatočne silná, aby som príbeh svojho únosu vyrozprávala," píše žena, pre ktorú sa detstvo skončilo, keď mala desať rokov.



Eva Kantůrková: Řekni mi, kdo jsi!

Torst

Česká literatura je obohatená o mimoriadne atraktívnu prózu so závažným spoločenským rozmerom. Je to kniha sumarizujúca, spája autorkine životné osudy, osudy aktívnej osobnosti Pražskej jari, neskôr zakázanej spisovateľky, chartistky a disidentky. Úvahy o živote, literatúre, kultúre a politike sú popretkávané portrétmi Václava Černého, Ludvíka Vaculíka, Václava Havla, Milana Šimečku a mnohých ďalších. Kniha, kladúca aj znepokojujúce otázky, je doplnená množstvom unikátnych fotografií, menným registrom a bibliografiou autorkinho diela.

Daniela Kovářová: Sbohem, cizinko

Mladá fronta

Kniha sa začína smrťou hlavnej hrdinky pri autonehode, po ktorej nasleduje odhaľovanie jej životných osudov. Je to prvý román autorky známych kníh Nebo peklo raj, Minútové poviedky či Môj flirt s politikou. Áno, úspešná spisovateľka bola aj političkou, ministerkou spravodlivosti, a pôvodnou profesiou je advokátka, takže s námetmi nemá problém. Ešte podstatnejšie je, že ani s písaním.

Miloslav Lubas: Janovice nikdy více, lepší kouli do palice!

Mladá fronta

Až autobiografický román to asi nie je, ale spomienkový určite, keďže Lubas si dva roky vojenčiny skutočne odkrútil v neslávne známych Janoviciach. Bolo to v polovici 80. rokov, z východu sa blížila perestrojka, no armáda ešte odolávala. Znalci Čiernych barónov môžu porovnávať, čo a či sa za tých niekoľko desaťročí zmenilo. S určitosťou zostali dva stratené roky a kopa absurdností a nespravodlivostí, hoci autor sa s odstupom rokov na všetko pozerá z tej humornejšej stránky.



Jo Nesbø: Snehuliak

Ikar

Inšpektor Hole je opäť tu, tentoraz má na krku prípad zmiznutia Jonasovej matky. Prvou stopou je snehuliak, ktorý má pre zmenu na krku ružový šál hľadanej ženy. Nesbo, nórsky majster kriminálnych románov, si to vymyslel tak, že s napadnutím prvého snehu sa v jeho krajine už desaťročie vždy stratí nejaká žena. Vyšetrovanie je pre Holea o to zložitejšie, že sa týka jeho novej kolegyne, ale aj milovanej Rachel. Prípad ho privádza na pokraj šialenstva. Brilantne vykreslené postavy a gradujúce napätie sú zárukou napínavého príbehu.



Martinus Nijhoff: Awater

Európa

Poetická skladba Awater, slávna "báseň o človeku", ktorá vychádza v dvojjazyčnom holandsko-slovenskom vydaní (preklad Adam Bžoch, ilustrácie Ján Ťapák), je jednou z najinterpretovanejších básní holandskej poézie.

Autor, ktorého básnické a esejistické dielo vzniklo v prvej polovici minulého storočia, nastoľuje mnohé naliehavé existenciálne otázky moderného človeka.



Alexander Solženicyn: Súostrovie Gulag. 1918 – 1956

Premedia

Je veľa kníh, ktoré sú plné smutných príbehov. O niečo menej je tých, kde je zaujímavým príbehom aj život autora. A najvzácnejšie sú tie, ktoré sú samé príbehom, ktorých osud je zaujímavejší ako osud nejedného z nás. Jednou z nich je Solženicynovo Súostrovie Gulag. Jedna z najdôležitejších kníh o zvrhlosti komunizmu vychádza v slovenčine po dlhých dvadsiatich rokoch. Nedá sa dodať nič iného než „konečne“.

Anna Świrszczyńska: Jsem ženská

Pistorius Olšanská

Anna Swirszczyňska (1909 – 1984) patrí k tým poľským poetkám, ktorých tvorba prináša novú tematiku, nový zorný uhol, novú podobu verša. Jej básne vynikajú spontánnosťou a živelnosťou, poburuje a bolí ju to, čo väčšinu ľudí nepoburuje a nebolí, ale dojíma ju to, čo iných nedojíma. Je presvedčená, že poézia je cit, nadšenie, vášeň, že existuje múdrosť mozgu i tela, že významným učiteľom básnika je život a veľmi dôležitý je bezprostredný kontakt s ním. To všetko hovoria jej zdanlivo prosté lyrické miniatúry.

Colm Toíbín: Prázdno rodiny

Artforum

Názov najnovšej knihy írskeho autora, ktorý sa preslávil najmä románom Brooklyn (pred tromi rokmi bol v širšej nominácii na najprestížnejšie britské literárne ocenenie Man Booker Prize), by mohol byť aj titulom všetkých poviedok tejto zbierky. Príbehy ich hrdinov, odohrávajúce sa často ďaleko od vlasti, sú neraz plné smútku, márneho hľadania lásky, šťastia a domova. Vyrovnávania sa s frustrujúcim fenoménom "prázdna rodiny".

Olga Tokarczuková: Denní dům, noční dům

Host

V poľskej minulosti bolo dobrým zvykom viesť si v domácnostiach kroniky, do ktorých sa zaznamenávali všetko podstatné, čo sa udialo doma - napríklad hospodárenie s financiami či recepty, ale tiež politické udalosti či náboženské inšpirácie. K tejto žánrovej forme sa blíži Tokarczukovej román o svojom novom vidieckom domove. Koláž zážitkov i vymyslených príhod tvorí strhujúci príbeh, kde majstrovstvo napísaného väzí aj v znalosti diela Carla Gustava Junga.

Vizuálne umenie

Judith Schalansky: Atlas odlehlých ostrovů

Nakladatelství 65. pole

V Nemecku získal tento „atlas“ pred dvoma rokmi titul Najkrajšia kniha, a skutočne - z vizuálnej stránky je skutočne ohromujúca, aj preto sme ju zaradili sem a nie medzi beletriu. Nesie podtitul „Padesát ostrovů, ktoré jsem nikdy nenavštívila a nikdy nenavštívím,“ čím odkazuje na (nielen) autorkino detstvo strávené v zlej časti Berlína a na časy, keď sa dalo cestovať akurát prstom po mape. Prostredníctvom detailných máp, ilustrácií a výnimočne zvládnutej práci grafického dizajnéra nám autorka rozpráva absurdné príbehy o vzácnych zvieratách, podivných ľuďoch, osamelých prírodovedcoch či zblúdilých objaviteľoch päťdesiatky najodľahlejších a najopustenejších ostrovov sveta.

Richard Brautigan: V melónovom cukre

Artforum

Podobne ako Atlas odlehlých ostrovů, ani toto nie je práve monografia výtvarníka či nejaká výpravná kniha o umení. Tiež však celkom úplne nesedí ani do kategórie beletrie. Kultový príbeh Richarda Brautigana (preklad Daniel Hevier) vyšiel krátko pred koncom minulého roka v Artfore, navyše v krásnej grafickej úprave s ilustráciami Daniely Olejníkovej. Je to teda hneď dvojaký zážitok – z textu aj z vizuálnej stránky. Ak teda viete o niekom, kto ju ešte náhodou nemá doma na polici, ako darček je priam ideálna.



Kolektív autorov: Ivan Sobotka. Tváře a oči

Argo

Rozsiahla monografia jedného z najpozoruhodnejších českých maliarov druhej polovice 20. storočia, Ivana Sobotku (1927 – 2008). Kniha predstavuje takmer celé jeho dielo, najväčšia pozornosť patrí jeho portrétom. Ide o minimalistické, monochrómne portréty tvárí, ktoré majú emócie ukryté v jednoduchých linkách. Ivan Sobotka sa inšpiroval predovšetkým produkciou dielne Josefa Floriana a bol radikálnym pokračovateľom portrétu románskeho štýlu.

Ed. Katarína Kissoczy: Erna Masarovičová

Ateliér.EM

Výnimočná slovenská sochárka Erna Masarovičová (1926 – 2008) vytvorila množstvo väčších i menších sôch, plastík a šperkov. V jej bývalom ateliéri a dome na Gorazdovej ulici v Bratislave sa od roku 2009 konajú medzinárodné výtvarné sympóziá. Rozsiahla monografia mapujúca jej tvorbu a „zdôrazňujúca doteraz prehliadané súvislosti, vystavala nový obraz sochárky, nenápadne rušiacej dobové a rodové stereotypy“. Podľa teoretičky Beáty Jablonskej je „umeleckým činom“.

Ivan Jančár: Robert Bielik

Petrus a Galéria mesta Bratislavy

Kontroverzne prijímaný výtvarník Robert Bielik zastáva vo svojej generácii na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne solitérne miesto. V jeho tvorbe nenachádzame určujúcu vývojovú líniu, ale skôr preferovanie jednotlivých tém, častými sú anjeli, tigre, portréty známych, autoportréty, maľuje seba ako mŕtveho človeka, sú to obrazy, pri ktorých tvorbe si autor psychicky oddýchne,“ hovorí Ivan Jančár. A poetka Mila Haugová dodáva: „Výber tém a šírka záberu sú panoramatické nielen obrazne. Sú to veľké obrazy, ktoré vás vtiahnu do seba ako niečo, čo sa nedá vôľou ovládať, obrazy naraz vykročia proti vám.



Krištof Kintera

Arbor Vitae

Jeden z najvýraznejších českých umelcov Krištof Kintera získal vlani za sochu – lampu s názvom Z vlastného rozhodnutia, ktorú umiestnil pod Nuselským mostom známym množstvom samovrážd, cenu Osobnosť roka. Tento rok mal ďalšiu úspešnú výstavu v Galérii hlavného mesta Praha. Monografiu s úvodnou štúdiou Karla Srpa dopĺňa rozhovor Kinteru s Mariannou Serranovou. Mapuje umelcovu tvorbu od polovice 90. rokov po súčasnosť, od akcií vo verejnom priestore po sochárske práce.

Tomáš Leňo, Jozef Ondzik: Rusíni

Vydavateľstvo O.K.O.

Začiatky knihy dokumentárnych fotografií Rusíni siahajú do minulosti spred dvadsiatich rokov. Vtedy sa dvaja mladí fotografi zaujímali o osudy ľudí, ktorí sa museli vysťahovať zo svojich domov pre výstavbu vodnej nádrže Starina. Potom sa opäť stretli a pravidelne sa vracali do oblastí pod Bukovskými vrchmi, aby zaznamenali život menšiny žijúcej na hraniciach troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Kniha Rusíni v grafickej úprave Borisa Meluša okrem fotografií obsahuje aj texty Aurela Hrabušického, Oľgy Glosíkovej a Petra Švorca.



Ľubomír Longauer: Modernosť tradície. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

Slovart

Bohato ilustrovaná publikácia, ktorá prostredníctvom jednotlivých textov mapuje situáciu v slovenskej úžitkovej grafike v rokoch 1918 – 1938. Jej súčasťou sú aj medailóny umelcov tvoriacich v danom období (Martin Benka, Andrej Kováčik, Karol Ondreička, Rudolf Fabry a iní), keď nastal nebývalý rozmach slovenského kultúrneho života. Kniha je prvým dielom z plánovaného cyklu Ľubomíra Longauera Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918.

Shooty: Modrá knižka

Premedia

Modrá knižka bola kedysi najkrajším darčekom pre všetkých mladých mužov, ktorí sa vďaka nej vyhli povinnej vojenskej službe vlasti. Dnes tento názov na rovinu pripomína, že vlasti sa človek nevyhne, nech už je akákoľvek. Po knihách Tuhou tuhou a Roky Fica I. je tu ďalšia dávka plnofarebných neúctivých obrázkov, ktorá vám podľa vydavateľa „pripomenie trápne – svojím spôsobom zábavné – chvíle epizódnej vlády Ivety Radičovej“.



Audioknihy

Ivan Klíma: Moje první lásky

Tympanum

Šesť poviedok jedného z najprekladanejších českých autorov, držiteľa ceny Magnesia Litera 2010 (za Moje šílené století), hovorí o láske – od mladého túženia, po milostné zážitky a vzťahy hlavného hrdinu. Poviedky sa odohrávajú počas druhej svetovej vojny. Nahrávka vznikla podľa rovnomennej knihy autora, ktorá vyšla v roku 1990. Poviedky načítal Ladislav Mrkvička, ktorý je známy najmä z divadla Na zábradlí, ale i z Českého rozhlasu.

Stieg Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy

Radioservis

Viac ako štrnásťhodinová nahrávka nás prostredníctvom hlasu Martina Stránského vťahuje do prvej časti úspešnej trilógie Stiega Larssona. Rozpráva príbeh dvoch hlavných hrdinov – novinára Mikaela Blomkvista a hackerky Lisbeth Salanderovej, ktorý sa začiatkom tohto roka dostal na plátna kín v podaní Davida Finchera. Kým film má zatiaľ iba prvý diel, audiokniha má už aj pokračovania pod názvami: Dívka, která si hrála s ohněm a Dívka, která kopla do vosího hnízda. Dajú sa kúpiť jednotlivo aj v celom boxe.

Milan Lasica: Listy Emilovi

Forza Music

Dva roky písal do časopisu .týždeň Milan Lasica ako dôchodca Miro svoje fiktívne listy zo starobinca svojmu spolužiakovi Emilovi. Najprv vyšla ich knižná verzia, od novembra je na pultoch aj audiokniha. Herec, dramatik a textár jednotlivé listy sám načítal, so svojím typickým humorom okoreneným (seba)iróniou v nich zhrnul polstoročie našich dejín. Audiokniha vyšla ako tradičné CD aj digitálne, dá sa kúpiť aj cez iTunes.



Stanislav Štepka: Radošinské naivné divadlo: To najlepšie 2 (1969 – 1995)

Forza Music

Vydavateľstvo Forza vydalo v spolupráci so Slovenským rozhlasom na troch CD spolu šesť rozhlasových záznamov upravených hier Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla. Nie je to teda štandardná audiokniha, no kto pozná predošlé nahrávky RND, vie, že to stojí za to. Najnovší výber obsahuje hry Přřř (1969), Alžbeta Hrozná alebo Krw story (1975), Slovenské tango (1979), Svadba (1982), Čierna ovca (1983), Ženské oddelenie (1987). V dobových nahrávkach budete počuť Milana Markoviča, Janu Oľhovú, Darinu Porubjakovú, Jána Melkoviča, Moniku Hilmerovú a mnohých ďalších.



Zdeněk Svěrák: Nové povídky

Supraphon

Pred štyrmi rokmi vyšli knižne a vzápätí aj ako audiokniha prvé Poviedky Zdeňka Svěráka s veľkým úspechom. Vlani vyšli Nové poviedky a stali sa víťazom ceny o najpredávanejšiu knihu v Česku. Aj tá sa už dočkala audioverzie, väčšinu poviedok načítal sám autor, poviedku Nákup, ktorá je vnútorným monológom nešťastnej manželky – načítala herečka Daniela Kolářová. Na dvoj-CD je spolu šesť poviedok, v elektronickej podobe sa dá kúpiť aj rozšírené vydanie „Nové povídky – Komplet“ s deviatimi príbehmi.

Voskovec a Werich: Poslední forbína: Setkání ve Vídni (1974)

Supraphon

Posledné osobné stretnutie Jiřího Voskovca a Jana Wericha, spomienka na roky štúdia a fenomén Osvobozeného divadla na 2 CD. Ide o záznamy z archívu Karla Koliše, nahrané amatérsky v roku 1974 vo Viedni, dôkladne vyčistené a zdigitalizované. Dvaja divadelníci a najmä priatelia u Koliša strávili štyri večery pri magnetofóne nahrávaním spomienok a upresňovaním dôležitých okamihov ich života. Pätnásť minút z tohto spomínania už vyšlo v 70. rokoch v USA na LP Relativně vzato, teraz po 38 rokoch vychádza tento záznam takmer kompletný.