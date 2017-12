Vianoce? Radšej CD či DVD než pyžamo

Originál je originál, vraví staré klišé. Špeciálne pri tipoch na vianočné darčeky je však dôležité sa ním riadiť. Napálené CD s empétrojkami alebo ukrajinské DVD s filmom pôsobia tak trochu... povedzme, že zvláštne.

4. dec 2012 o 14:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Kristína Kúdelová

Opäť vám ponúkame náš výber, naše subjektívne tipy na zaujímavé hudobné cédečka a hudobné aj filmové dévédéčka.

CD – domáca scéna

Katarína Koščová: Štedrý večer

Slnko records

Koledy, koledy, furt len tie koledy. Áno, niekedy (špeciálne tesne pred Vianocami) sú pre mnohých už neznesiteľné, lebo znejú naozaj odvšadiaľ. Lenže speváčka Katka Koščová a jej kapela sa s tradičnými melódiami ako Narodil sa Kristus Pán pohrala dosť netradične a voľne. Akustický zvuk, zaujímavé aranžmány. Občas to zabŕdne až k rozswingovanému džezu, inokedy muzikanti len krásne budujú atmosféru s minimom tónov. Je tu aj duet s Vojtěchom Dykom na text Michala Horáčka.



Mňága a žďorp: Dáreček

Surikata records

Kapela okolo speváka Petra Fialu už prežila štvrťstoročie, ktoré zbilancovala zaujímavým spôsobom. Svoje pesničky zverila kolegom z českej aj slovenskej scény, a to nielen rovesníkom, ale aj mladým kapelám. Vzniklo veľmi zaujímavé a pestré počúvanie: stačí spomenúť mená ako Čechomor, Midi Lidi, Slobodná Európa, Chiki liki tu-a, Sto múch, prispel dokonca aj violončelista Jozef Lupták. Dve CD dopĺňa DVD s čarovným dokumentom, ktorý ukazuje vznik niektorých coververzií.



Slovak Philharmonic Treasures

Opus

Z archívu nahrávok Slovenskej filharmónie pre vydavateľstvo OPUS by mohlo vzniknúť niekoľko albumov. Najnovšími, ktoré vyšli, sú tri profilové CD orchestra s renomovaným českým dirigentom Zdeňkom Košlerom.

Ide o záznamy Symfónií č. 6, 8 a 9 Antonína Dvořáka, jeho Symfonických variácií a českej klasiky najklasikovatejšej – Smetanovej symfonickej básne Má vlast.





Dežo Ursiny/Ivan Štrpka: Komplet

Opus

Že sa po dlhých rokoch opäť dajú kúpiť albumy, ktoré urobil Dežo Ursiny spolu s básnikom Ivanom Štrpkom, je dôležitá správa. Tento rok sa nestihli pripraviť na vydanie komplet, ale už je ich vonku osem. A keďže sú v podobe chronologicky spojených digipakových dvojcédečiek, je to pekný darček pre každého, kto už zodral pôvodné platne od Provisoria po Na ceste domov alebo darček pre mladšiu generáciu, ktorá originálne a nadčasové pesničky týchto pánov ešte nepočula.

Meky Žbirka: Complete Box

Universal

Čože je šesťdesiatka, keď vás ešte stále baví hudba. Celý tento rok mal Meky Žbirka veľmi intenzívny – stihol nahrať dve nové pesničky v legendárnych londýnskych štúdiách Abbey Road, zahrať si v Londýne počas olympijských hier a zajtra ho čaká špeciálny narodeninový koncert v Bratislave. Jedným z darčekov je škatuľa, v ktorej nájdete všetkých jeho trinásť radových platní od debutu Doktor Sen (1980) až po Symphonic album (2012) plus cédečko bonusov aj čerstvý a doteraz nevydaný britský singel.

CD svet a hudobné DVD

Best Of Bond… James Bond

EMI

Séria filmov o britskom tajnom agentovi oslávila už päťdesiatku, čo sa počas roka pripomínalo rôznymi spôsobmi. Jedným z najštýlovejších je kompilácia dvoch CD s výstižným názvom 50 Years – 50 tracks. Hudba hrala v bondovkách vždy dôležitú úlohu, takže bolo z čoho vyberať. Okrem titulných pesničiek z doterajších filmov (chýba len Skyfall) sú tu aj ďalšie výrazné veci, ktoré v nich zazneli. V zozname sú mená ako John Barry, Louis Armstrong, Paul McCartney, Duran Duran, Tina Turner, Sheryl Crow, Jack White a ďalší.

Blur 21: The Vinyl Box Set

Parlaphone

Klasické vinylové platne sa vracajú, pripomína to aj špeciálne vydanie všetkých štúdiových albumov britpopového symbolu. Skupina Blur sa v tomto roku pripomenula fanúšikom sériou akcií, k reedícii svojich nahrávok ešte prihodila päť hodín doteraz nevydaného materiálu a najrôznejších rarít vrátane knihy s veľkým rozhovorom, ktorá obsahuje aj množstvo fotografií. To už docenia len tí, ktorí si tento box kúpia s tromi DVD v špeciálnej zberateľskej edícii.



Hungarian Rhapsody: Queen live in Budapest

Eagle Rock Entertainment

Dvojhodinový záznam z asi najslávnejšieho koncertu, ktorý sa konal za železnou oponou a mnohí naň nikdy nezabudnú, pretože v júli 1986 sa na štadión do Budapešti vybrali osobne. Dvojhodinový záznam z posledného svetového turné slávnej kapely s charizmatickým spevákom Freddiem Mercurym konečne vyšiel v niekoľkých podobách. Queen hrajú naživo výborne a pri hitoch ako Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free či We Are The Champions dokonale pochopíte, čo to znamená „štadiónová kapela“.

Led Zeppelin: Celebration Day

Warner Music

Volá sa to podľa ich starej pesničky Celebration Day a hoci to najskôr vyzeralo, že fanúšikovia skupiny Led Zeppelin budú oslavovať naozaj iba jeden deň, dopadlo to inak. V decembri 2007 sa po dlhánskej pauze opäť stretli na pódiu a odohrali dvojhodinovú šou, ktorej záznam sa stal jednou z najočakávanejších hudobných udalostí. Trojica zakladajúcich členov Robert Plant, Jimmy Page a John Paul Jones so synom pôvodného bubeníka Jasonom Bonhamom poskladala zaujímavý zoznam skladieb od hitov ako Stairway to Heaven a Rock And Roll až po molové blues Since I’ve Been Loving You.



Rage Against the Machine: XX

Legacy

Už debutový album americkej kapely Rage Against the Machine vyvolal rozruch. Písal sa totiž rok 1992, keď vyšlo viacero silných nahrávok, no táto sa so svojou odvážnou kombináciou gitarových riffov s rapovým spevom na často politické témy nestratila. Prečo sa táto štvorica zaradila medzi najvplyvnejšie postavy alternatívneho rocku, dokazuje aj boxset s remasterovaným albumom, demonahrávkami aj dva koncertné DVD.



The Rolling Stones: GRRR!

Interscope

Tento rok sa zišlo viacero okrúhlych narodenín. K oslavám polstoročia od prvého koncertu mali Mick Jagger a spol. najskôr dosť vlažný postoj, no nakoniec to rozbalili vo veľkom štýle. Kolekcia najväčších hitov obsahuje aj dve nové pesničky (Doom And Gloom je ich najlepší kúsok za veľmi dlhé obdobie) a vyšla v niekoľkých podobách: od trojcédečkovej zostavy po super deluxe päťdiskový box pre najbohatších fanúšikov, v ktorom je kniha, vinyl, plagát či pohľadnice.

Andrej Šeban

Euforion

Druhý diel gitarovej školy Andreja Šebana je pre pokročilých gitaristov, no dozviete sa z neho aj to, ako cvičí jeden z najuznávanejších slovenských hudobníkov. Do podoby darčeka nielen pre gitaristov, ale aj pre jeho fanúšikov ho posúva druhé DVD, na ktorom je dokumentárny film Časozber (37 min). Je to stručný a vtipný sprievodca kariérou skladateľa a producenta, zavedie vás na slovenské koncertné turné k jeho aktuálnemu albumu Časozber (2011).

Arturo Toscanini: The Complete RCA Collection

RCA

Tak toto je mikulášska aj vianočná nádielka pre milovníkov klasiky. 84 CD plus jedno DVD, v deluxe verzii aj s knihou o dirigentskom velikánovi. Oproti vydaniu z roku 1992 pribudli k jeho pamätným koncertom s newyorskými filharmonikmi či La Scala orchestra aj doteraz nevydané medzivojnové nahrávky pre BBC. Táto kolekcia pokrýva celú impozantnú kariéru Artura Toscaniniho, prvotriednu hudbu aj výkony, ktoré sa rodili v najlepších svetových sálach. Beethovenova Eroica v troch verziách, ktoré delia tri dekády, je len jedným z vrcholov boxu.

Filmy

Až vyjde Mesiac

Po tomto filme možno už naozaj povedať, že Wes Anderson je čarovné dieťa amerického filmu. Keď koncom 90. rokoch začínal s filmom Rushmore, hovorilo sa o ňom, že spolu s ním sa objavila nová vlna americkej kinematografie. Čím je teda zvláštny? Najviac asi fantáziou. Vo filme Až vyjde Mesiac je skoro všetko naopak - deti správne myslia, cítia, prežívajú zodpovednosť, rodičia sú stratení, zmätení, dezorientovaní - a aj tak je všetko v perfektnej harmónii. Anderson obsadil herecké hviezdy ako Brucea Willisa či Billa Murraya, ale spomenúť treba ja hudobného skladateľa Alexandra Desplata, ktorý pripravil úžasné prekvapenie na záver.

Nedotknuteľní

Keby nebolo francúzskych komédií, ktoré pravidelne vysielala aj československá televízia, socializmus by bol možno ešte šedivejší. V Európe boli vždy populárne, ale to, čo sa stalo teraz, prekvapilo aj samotných Francúzov. Komédia Nedotknuteľní sa stala divácky najúspešnejším francúzskym filmom v histórii a v Hollywoode už chystajú jej remake s Colinom Firthom. Príbeh o nečakanom porozumení medzi parížskym buržujom a chlapcom z predmestia nemá síce originálnu štruktúru, ale je plný citu, skvelých dialógov a hereckých výkonov.

The Artist

Aj tento francúzsky film mal na to, aby sa stal veľkým diváckym hitom. Do kín prišiel ako zjavenie, lebo je čiernobiely, nemý a oprašuje starú slávu Hollywoodu. Pred pár dňami ho dokonca zapísali do Guinnessovej knihy rekordov, lebo je to prvý film, ktorý nepochádza z anglosaskej výroby a predsa dostal Oscara v hlavnej kategórii. Okrem neho ho dostal aj tvorca hudby, režisér a herec v hlavnej úlohe Jean Dujardin. Paradoxne, národnú francúzsku cenu pre najlepšieho herca nedostal Dujardin, ale Omar Sy z Nedotknuteľných. Drobným problémom bolo, že sa tohto filmu ľudia trochu báli a do kina nakoniec nešli. S DVD môžu napraviť chybu

Madagaskar 3

Ani Ben Stiller, ani Chris Rock či Sacha Baron Cohen si nevedeli veľmi predstaviť, čo z toho bude, keď ich nahnali, každého sólo, do dabingového štúdia a chceli od nich, aby nahovorili hlasy animovaných zvierat. Až keď uvideli film, pochopili vzťahy medzi nimi a ich dobrodružstvá a nahrávanie druhej a tretej časti bola už veľká jazda aj pre nich. Problémom zvieratiek je, že sa potrebujú dostať domov, do newyorskej zoo, z Madagaskaru to zatiaľ dotiahli len do Európy, ale veď uvidíme. Na nečakaných cestách s neistým koncom majú zatiaľ možnosť rozmýšľať o priateľstve.

3x Štefan Uher, 3x Juraj Jakubisko

Súčasnosť sa nedá vyčerpať, hovoril režisér Štefan Uher. "A je povinnosťou tých, čo film spravujú, aby strážili neobmedzené čerpanie tohto zdroja. Nemožno stratiť žiadny typ svedectva, výpovede." Preslávil sa v roku 1962, keď do sterilnej slovenskej kinematografie vniesol film Slnko v sieti, ktorý hrali aj na festivale v Cannes. Slovenský filmový ústav vydal teraz naraz tri Uhrove filmy, okrem Slnka v sieti aj Organ a tri dcéry. Podobné vydanie sa týka aj Juraja Jakubiska, v jednom balení dostanete Kristove roky, film Vtáčkovia, siroty a blázni a zrejme jeho najpopulárnejší film Sedím na konári a je mi dobre.

Muž, ktorý luže, Eden a potom

réžia: Alain Robbe-Grillet

Jeden Francúz nevedel obhájiť svoje alibi, keď ho raz obvinili z vraždy. Tvrdil, že bol v čase zločinu v kine, ale keď ho policajti vyzvali, aby vyrozprával dej filmu, nevedel ani zaťať. Videl totiž film Alaina Robbea-Grilleta. Túto historku s radosťou rozorával sám režisér, oslobodený od komplexov, že jeho rozprávaniu nie je rozumieť. Aj keď písal (bol zakladateľom tzv. nového románu), mal len jeden cieľ - ponúknuť čo najobjektívnejší obraz, aby si ho každý mohol prežiť a vysvetliť sám. Na Slovensko ho zavolal Albert Marenčin, a hoci Robbe-Grillet ani netušil, či tu máme filmové ateliéry, v roku 1968 tu nakrútil film Muž, ktorý luže a o dva roky neskôr Eden a potom.