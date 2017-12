Peter Breiner sa ešte nevzdal, odvážny projekt pokračuje

Ambiciózny projekt Slovenské tance stále pokračuje - v novej forme.

4. dec 2012 o 17:33 Oliver Rehák

Hudobník, skladateľ a dirigent chce stále zrealizovať svoje Slovenské tance v pôvodnej podobe.

V septembri Peter Breiner oznámil, že robí Slovenské tance a chce ich nahrať s Royal Philharmonic Orchestra v Londýne. Už to bol ambiciózny nápad, ešte ambicióznejší bol spôsob financovania tohto projektu. Veľký vydavateľ by znamenal veľké kompromisy a tak sa rozhodol urobiť ho sám.

Vyzval svojich priaznivcov, aby posielali príspevky cez internetovú službu Kickstarter. Hoci nakoniec takto získal prísľub takmer 20-tisíc dolárov, bola to len desatina celkových nákladov. Hudobník, dirigent a skladateľ sa však nerád vzdáva a tak čoskoro prišlo druhé kolo, v ktorom začal opäť od nuly.

V Košiciach aj na Pohode

„Kickstarter nám umožnil začať budovať solídnu fanúšikovskú bázu a spustiť celú akciu. Naším cieľom je ešte stále zhromaždiť sumu potrebnú na uskutočnenie celého projektu tak, ako sme to naplánovali - s Kráľovskou londýnskou filharmóniu a všetkými detailmi,“ vysvetľuje Peter Breiner.

To znamená 90-minútovú suitu na motívy slovenských ľudových piesní so sólistami Borisom Lenkom (akordeón), Stanom Palúchom (husle) a Jánom Hrubovčákom (fujara, píšťalky, drumbľa, zvonce). Okrem nahrávky vznikne aj interaktívna webová stránka, videá zo štúdií aj filmový dokument. Pomáha mu mladý režisér Sasha Santiago, s ktorým sa spoznal v New Yorku.

„Tentoraz je celý proces úplne jednoduchý, bez registrácie a peniaze pôjdu priamo do projektu, bez prostredníkov a bez termínu. Máme už tri ponuky na verejné prezentovanie, prvá z nich už v januári, keď bude výber zo Slovenských tancov predvedený na otváracom galaceremoniáli Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 pod mojou taktovkou.“

Kompletné Slovenské tance by mali mať koncertnú premiéru na festivale Pohoda, ešte sa rokuje o neskoršom uvedení v Slovenskom národnom divadle.

Bonusy

V novom kole projektu Breiner testuje fanúšikovskú podporu dvomi spôsobmi: môžete ho podporiť priamou platbou cez PayPal alebo na stránke Kapipal, ktorá ponúka podobné bonusy ako Kickstarter. To všetko cez stránku www.slovakdances.com.

„Každý, kto prispeje akoukoľvek sumou do 7. decembra o 22.00 h, dostane zadarmo na stiahnutie jedno z mojich troch vianočných CD podľa vlastného výberu. Štedrejší prispievatelia dostanú na stiahnutie všetky,“ sľubuje.

Ďalším rozdielom oproti prvému kolu je, že tentoraz chce Peter Breiner hľadať podporu nielen u jednotlivých fanúšikov, ale aj u veľkých firiem a sponzorov, ktorí by mohli prispieť vyššími sumami.

Všetky novinky okolo projektu by sa mali postupne objavovať na webe. „Podľa toho, ako budú prichádzať peniaze budeme pridávať nové veci. V januári beriem na Slovensko štáb, chceme z koncertu urobiť Behind the Scenes plus nejaké rozhovory aj záznam originálneho folklóru.“